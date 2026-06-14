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Vijay Deverakonda: విద్యార్థులకు అండగా విజయ్-రష్మిక.. ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న జంట!

Vijay Deverakonda: తెలుగు సినీ నటులు విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న మరోసారి తమ మంచి మనసును చాటుకున్నారు. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో విద్యార్థులకు సహాయం చేస్తామని ప్రకటించిన ఈ జంట ఇప్పుడు ఆ హామీని నెరవేర్చేందుకు ముందుకొచ్చింది.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 14, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 12:50 PM IST
Vijay Deverakonda: విద్యార్థులకు అండగా విజయ్-రష్మిక.. ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న జంట!
Image Credit: Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna (Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Vijay Deverakonda: విద్యార్థులకు అండగా విజయ్-రష్మిక.. ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న జంట!
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