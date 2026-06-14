/Vijay Deverakonda: విద్యార్థులకు అండగా విజయ్-రష్మిక.. ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న జంట!

Vijay Deverakonda: తెలంగాణలోని అచ్చంపేట మండలంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న 9వ, 10వ తరగతి విద్యార్థులకు విద్యా సహాయం అందించేందుకు వీరు సిద్ధమయ్యారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని దేవరకొండ ఫౌండేషన్ ద్వారా నిర్వహిస్తున్నారు. విజయ్ దేవరకొండ తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. తన తండ్రి జన్మించిన తుమ్మన్పేట గ్రామానికి వెళ్తున్నామని, అక్కడి విద్యార్థులకు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ప్రోత్సాహకాలు అందజేస్తామని తెలిపారు.
ఈ కార్యక్రమం ద్వారా అచ్చంపేట మండలంలోని 44 ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులకు లబ్ధి చేకూరనుంది. విద్యార్థుల ఫీజులు సకాలంలో చెల్లించేలా చూడటంతో పాటు నోట్బుక్స్, ఇతర విద్యా సామగ్రిని కూడా అందించనున్నారు.
ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా కొంతమంది విద్యార్థులు చదువును మధ్యలోనే మానేయాల్సిన పరిస్థితులు ఉంటాయి. అలాంటి సమస్యలు తగ్గించడమే ఈ కార్యక్రమం ప్రధాన ఉద్దేశమని సమాచారం. దీంతో విద్యార్థులు చదువుపై మరింత దృష్టి పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది.
విజయ్ పోస్టును రష్మిక కూడా తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో షేర్ చేస్తూ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. అభిమానులు కూడా ఈ నిర్ణయాన్ని ప్రశంసిస్తున్నారు. ఇదిలా ఉండగా, విజయ్ దేవరకొండ మరియు రష్మిక మందన్న త్వరలో ‘రణబాలి’ చిత్రంలో కలిసి నటించనున్నారు. గతంలో ‘గీత గోవిందం’, ‘డియర్ కామ్రేడ్’ చిత్రాల్లో వీరిద్దరూ కలిసి నటించి మంచి విజయాలు అందుకున్నారు.
సినిమాల పరంగా ఎంత బిజీగా ఉన్నా, సమాజానికి ఉపయోగపడే కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం ద్వారా విజయ్, రష్మిక యువతకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తు కోసం వీరు తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ఎంతోమందికి స్ఫూర్తినిచ్చే అంశంగా మారింది.
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