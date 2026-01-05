English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Vijay Rashmika: ఫైనల్‌గా పెళ్లి గురించి ఆఫిషియల్ క్లారిటీ ఇచ్చేసిన విజయ్, రష్మిక..!

Vijay Rashmika: ఫైనల్‌గా పెళ్లి గురించి ఆఫిషియల్ క్లారిటీ ఇచ్చేసిన విజయ్, రష్మిక..!

Vijay Rashmika Marriage : విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న ఒకేసారి ఒకే చోట కనిపించి వారిద్దరి పెళ్లి గురించి క్లారిటీ ఇచ్చేశారు. ఇటీవల వెకేషన్ ఫోటోలు.. ద్వారా వార్తల్లో నిలిచిన వీరిద్దరూ ఇప్పుడు లోకేషన్ నుంచి రిటర్న్ అవుతూ.. ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో కలిసి కనిపించడంతో ..ఫిబ్రవరిలో పెళ్లి జరగనుందనే ప్రచారం మరింత బలపడింది.

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Jan 5, 2026, 10:42 AM IST

Vijay Rashmika: ఫైనల్‌గా పెళ్లి గురించి ఆఫిషియల్ క్లారిటీ ఇచ్చేసిన విజయ్, రష్మిక..!

Vijay Rashmika At Airport: టాలీవుడ్‌లో చాలా రోజులుగా వినిపిస్తున్న హాట్ టాపిక్ ఒకటే. అదే విజయ్ దేవరకొండ ..రష్మిక మందన్న పెళ్లి వార్త. ఫిబ్రవరిలో వీళ్లిద్దరూ వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నారు అంటూ.. గత కొన్ని నెలలుగా సోషల్ మీడియాలో గుసగుసలు వినిపిస్తూనే ఉన్నాయి. అయితే ఇప్పటివరకు ఈ విషయం గురించి విజయ్ గానీ..రష్మిక గానీ ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇటీవల ఈ వార్తలకు మరింత బలం చేకూరింది. పెళ్లికి ముందు ఇద్దరూ కలిసి వెకేషన్‌కు వెళ్లారన్న వార్త తెగ వైరల్ అయింది. రష్మిక తన వెకేషన్ ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయగా.. అదే లొకేషన్‌లో విజయ్ కూడా న్యూ ఇయర్ రోజున ఫోటోలు పోస్ట్ చేయడం అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షించింది. ముఖ్యంగా ఒక ఫోటోలో వెనక నుంచి ఎవరో హగ్ చేస్తున్నట్లు కనిపించడంతో, అది విజయ్ అని అభిమానులు వెంటనే గుర్తించారు. దీనితో వీళ్లిద్దరి మధ్య ఉన్న బంధంపై చర్చ మరింత పెరిగింది.

ఈ ఫోటోల తర్వాత కూడా చాలామంది “ఇంకెందుకు దాచడం?” అంటూ కామెంట్లు పెట్టారు. కానీ అసలు క్లారిటీ మాత్రం ఈరోజు వచ్చిన సంఘటనతో వచ్చింది. విజయ్, రష్మిక ఇద్దరూ ఒకేసారి ఒకే ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో కలిసి కనిపించారు. సాధారణంగా ఇద్దరూ వేరువేరుగా వచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నా, ఈసారి మాత్రం జంటగా రావడం మీడియా..అభిమానులను ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. దీంతో పెళ్లి విషయం దాదాపు కన్ఫర్మ్ అన్న అభిప్రాయం అందరిలో ఏర్పడింది.

ఇప్పుడు టాలీవుడ్ వర్గాల్లో వినిపిస్తున్న సమాచారం ప్రకారం.. విజయ్.. రష్మిక పెళ్లి ఫిబ్రవరి 26న ఉదయపూర్‌లో జరగనుందని టాక్. చాలా ప్రైవేట్‌గా, కుటుంబ సభ్యులు.. సన్నిహిత మిత్రుల మధ్యే ఈ వివాహం జరిగే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. అయితే ఈ తేదీ, వేదిక గురించి ఇప్పటివరకు అధికారిక ప్రకటన మాత్రం రాలేదు.

ఇక అభిమానులు మాత్రం ఆఫిషియల్ అనౌన్స్మెంట్ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. విజయ్, రష్మిక ఎప్పుడు ఈ విషయం గురించి స్పష్టంగా మాట్లాడతారో చూడాలి. అప్పటివరకు ఈ జంటకు సంబంధించిన ప్రతి చిన్న అప్డేట్ కూడా సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారుతుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

