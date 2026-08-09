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Vijay Deverakonda: బోనాల వేళ రష్మిక కోసం విజయ్ దేవరకొండ స్పెషల్ విష్... వైరల్ అవుతున్న వీడియో!

Vijay Deverakonda: బోనాల సందర్భంగా రష్మిక మందన్న కోసం విజయ్ దేవరకొండ చేసిన స్పెషల్ విష్‌కు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. వీరిద్దరి అభిమానులను ఆకట్టుకుంటున్న ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు ఆసక్తికరంగా స్పందిస్తున్నారు. అసలు విజయ్ ఏమన్నారు? పూర్తి వివరాలను ఈ వీడియోలో తెలుసుకోండి.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 09, 2026, 07:11 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 07:11 PM IST
Vijay Deverakonda: బోనాల వేళ రష్మిక కోసం విజయ్ దేవరకొండ స్పెషల్ విష్... వైరల్ అవుతున్న వీడియో!
Image Credit: Vijay Deverakonda&#039;s Special Bonalu Wish for Rashmika(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Vijay Deverakonda: బోనాల వేళ రష్మిక కోసం విజయ్ దేవరకొండ స్పెషల్ విష్... వైరల్ అవుతున్న వీడియో!
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