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Vijay Devarakonda: రణబలి షూటింగ్‌లో నిర్మాతలపై విజయ్ దేవరకొండ ఒత్తిడి... క్లారిటీ ఇచ్చిన హీరో టీమ్!

Vijay Devarakonda:కొంతకాలంగా హీరో విజయ్ దేవరకొండపై సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు ప్రచారం జరుగుతుండగా, తాజాగా మరోసారి ఆయనపై ఫేక్ వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ ప్రచారంపై విజయ్ దేవరకొండ టీమ్ తీవ్రంగా స్పందిస్తూ అధికారికంగా ఖండించింది. సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న ఆరోపణలు పూర్తిగా అసత్యమని స్పష్టం చేసింది.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 26, 2026, 09:05 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 09:05 AM IST
Vijay Devarakonda: రణబలి షూటింగ్‌లో నిర్మాతలపై విజయ్ దేవరకొండ ఒత్తిడి... క్లారిటీ ఇచ్చిన హీరో టీమ్!
Image Credit: Ranabali (Source: FILE)Source: Bureau

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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