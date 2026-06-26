Vijay Devarakonda:విజయ్ దేవరకొండకు సోషల్ మీడియాలో విమర్శలు, ట్రోల్స్ కొత్త విషయం కాదు. ఎలాంటి సినీ నేపథ్యం లేకుండా ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టి తన కష్టంతో స్టార్ హీరోగా ఎదిగిన ఆయనపై తరచూ పలు రకాల ప్రచారాలు జరుగుతుంటాయి. సినిమాలకు సంబంధించిన విషయాలే కాకుండా వ్యక్తిగతంగా కూడా కొందరు అసత్య కథనాలు సృష్టించి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేయడం కనిపిస్తూనే ఉంది.
తాజాగా విజయ్ దేవరకొండ నటిస్తున్న *రణబలి* సినిమా షూటింగ్కు సంబంధించి కొన్ని తప్పుడు వార్తలు ప్రచారంలోకి వచ్చాయి. షూటింగ్ సమయంలో విజయ్ అధిక సంఖ్యలో అసిస్టెంట్లు, ఎక్కువ కార్వాన్లు కావాలని నిర్మాతలను ఒత్తిడి చేస్తున్నాడని సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు వైరల్ అయ్యాయి. అంతేకాకుండా ఈ డిమాండ్ల కారణంగా నిర్మాతలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని, నిర్మాతల మండలిలో కూడా ఫిర్యాదు చేసినట్లు ప్రచారం చేశారు.
ఈ వార్తలను మరింత నమ్మించేలా కొన్ని ప్రముఖ వెబ్సైట్ల పేర్లు, లోగోలను అక్రమంగా ఉపయోగించి నకిలీ స్క్రీన్షాట్లు తయారు చేసి సోషల్ మీడియాలో పంచుతున్నారని విజయ్ టీమ్ వెల్లడించింది. దీంతో సాధారణ ప్రేక్షకులు అవి నిజమైన వార్తలేనని భావించే పరిస్థితి ఏర్పడిందని పేర్కొంది.
ఈ తప్పుడు ప్రచారాన్ని విజయ్ దేవరకొండ టీమ్ తీవ్రంగా ఖండించింది. విజయ్ ఎప్పుడూ నిర్మాతలకు సహకరించే హీరో అని, వారి ప్రయోజనాలనే ముందుగా ఆలోచిస్తాడని స్పష్టం చేసింది. సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న ఈ అసత్య ప్రచారాలను ఎవరూ నమ్మవద్దని అభిమానులు, ప్రేక్షకులను కోరింది.
అలాగే ప్రముఖ మీడియా సంస్థల పేర్లు, లోగోలను నకిలీగా ఉపయోగించి ఫేక్ వార్తలు సృష్టిస్తున్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని విజయ్ టీమ్ డిమాండ్ చేసింది. సంబంధిత మీడియా సంస్థలు, సైబర్ క్రైమ్ అధికారులు కలిసి ఇలాంటి తప్పుడు ప్రచారాలకు పాల్పడుతున్న వ్యక్తులను గుర్తించి చట్టపరంగా శిక్షించాలని కోరింది. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ప్రతి వార్తను వెంటనే నమ్మకుండా, అధికారిక సమాచారం వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే విశ్వసించాలని విజయ్ టీమ్ మరోసారి విజ్ఞప్తి చేసింది.
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