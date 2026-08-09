Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /Vijay Deverakonda: బోనాల వేళ లాల్ దర్వాజా మహంకాళి అమ్మవారిని దర్శించుకున్న విజయ్ దేవరకొండ, సందీప్ రెడ్డి వంగా

Vijay Deverakonda: బోనాల వేళ లాల్ దర్వాజా మహంకాళి అమ్మవారిని దర్శించుకున్న విజయ్ దేవరకొండ, సందీప్ రెడ్డి వంగా

Vijay Deverakonda: బోనాల పండుగ సందర్భంగా టాలీవుడ్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ హైదరాబాద్‌లోని ప్రసిద్ధ లాల్ దర్వాజా మహంకాళి ఆలయాన్ని సందర్శించారు. ఆయనతో పాటు తమ్ముడు, నటుడు ఆనంద్ దేవరకొండ, ప్రముఖ దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా కూడా ఆలయానికి వెళ్లారు. ముగ్గురూ కలిసి అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొన్నారు.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 09, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 01:37 PM IST
Vijay Deverakonda: బోనాల వేళ లాల్ దర్వాజా మహంకాళి అమ్మవారిని దర్శించుకున్న విజయ్ దేవరకొండ, సందీప్ రెడ్డి వంగా
Image Credit: Vijay Deverakonda(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Vijay Deverakonda: బోనాల వేళ లాల్ దర్వాజా మహంకాళి అమ్మవారిని దర్శించుకున్న విజయ్ దేవరకొండ, సందీప్ రెడ్డి వంగా
2
3
4
5