/Vijay Deverakonda: బోనాల వేళ లాల్ దర్వాజా మహంకాళి అమ్మవారిని దర్శించుకున్న విజయ్ దేవరకొండ, సందీప్ రెడ్డి వంగా

Vijay Deverakonda: బోనాల పండుగ సందర్భంగా హైదరాబాద్ నగరం సందడిగా మారింది. లాల్ దర్వాజా మహంకాళి ఆలయానికి ప్రతి ఏడాది పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలివస్తారు. అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు చేసి మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు. ఈ ఏడాది కూడా ఆలయం భక్తులతో కిటకిటలాడింది.
విజయ్ దేవరకొండ ఆలయానికి వచ్చిన వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. భారీ సంఖ్యలో భక్తులు, అభిమానులు ఉండటంతో విజయ్ చుట్టూ భద్రతా సిబ్బంది కనిపించారు. అభిమానులు హీరోను చూసేందుకు ఆసక్తి చూపించారు.
ఈ సందర్భంగా విజయ్ దేవరకొండ చాలా సింపుల్గా తెల్లటి దుస్తులు ధరించారు. ఆలయంలో ప్రశాంతంగా పూజల్లో పాల్గొని మహంకాళి అమ్మవారి ఆశీస్సులు తీసుకున్నారు. ఆలయ సంప్రదాయం ప్రకారం ఆయనకు ప్రత్యేక గౌరవాలు కూడా అందించారు.
విజయ్తో పాటు ఆనంద్ దేవరకొండ కూడా అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. ఇద్దరు సోదరులు కలిసి ఆలయ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం అక్కడ ఉన్న అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షించింది. వారిని చూసేందుకు భక్తులు కూడా ఆసక్తి చూపించారు.
మరోవైపు దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా కూడా విజయ్, ఆనంద్తో కలిసి ఆలయానికి రావడం ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. విజయ్ దేవరకొండ, సందీప్ రెడ్డి వంగా మధ్య మంచి ప్రొఫెషనల్ అనుబంధం ఉంది. వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో వచ్చిన ‘అర్జున్ రెడ్డి’ విజయ్ కెరీర్లో ఎంతో ముఖ్యమైన సినిమాగా నిలిచింది.
తెలంగాణలో బోనాల పండుగను ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటారు. మహంకాళి అమ్మవారికి భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు. ఊరేగింపులు, డప్పు వాయిద్యాలు, భక్తి కార్యక్రమాలతో పండుగ వాతావరణం కనిపిస్తుంది. ఈ క్రమంలో విజయ్ దేవరకొండ, ఆనంద్ దేవరకొండ, సందీప్ రెడ్డి వంగా ఆలయాన్ని సందర్శించడం అభిమానుల్లో ఆసక్తిని పెంచింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook