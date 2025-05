Vijay Deverakonda Video: ప్రియురాలి బాటలో విజయ్ దేవరకొండ..!.. అమ్మానాన్నలతో కలిసి డిన్నర్.. వీడియో వైరల్..

Vijay deverakonda went for dinner with family video: విజయ్ దేవర కొండ ప్రస్తుతం గౌతమ్ తిన్ననూరి దర్శకత్వంలో కింగ్ డమ్ మూవీలో నటిస్తున్నారు. మే 30న రిలీజ్ కావాల్సిన ఈ చిత్రం జూలై కి పోస్ట్ పోన్ అయింది. ఈ సినిమాలో భాగ్యశ్రీ బోర్సే హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది.

అయితే.. ఇటీవల విజయ్ తల్లి..అందరం కలిసి డిన్నర్ కు వెళ్దామని ప్రేమతో కోరింది. దీనికి విజయ్ ఓకె చెప్పి.. తన కుటుంబానికి అనుకొని విధంగా సర్ ప్రైజ్ ఇచ్చాడు. తన కుటుంబంతో కలసి హోటల్ కు వెళ్లి తన వాళ్లతో సంతోషంగా గడిపాడు. ఈవీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. తన తల్లితో చేసిన వాట్సాప్ చాట్ ను కూడా విజయ్ అభిమానులతో పంచుకున్నాడు.

Mum suddenly asked if we could go out for dinner. And it had been very long since we went out, just us. As we are all always chasing work and goals.. forgetting to live sometimes :))

So last night we went out and had such a good timee :)) don’t forget to spend time with your mum… pic.twitter.com/zTB5F4Fw1W

— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) May 16, 2025