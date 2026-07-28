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ఆ విషయంలో సౌత్‌లో విజయ్ నెంబర్ 1.. రజినీకాంత్, ప్రభాస్ ఆ తర్వాతే..

South heroes 200 Crore Gross Club: అవును సౌత్ హీరోల్లో హిట్ ఫ్లాపులతో సంబంధం లేకుండా కంటిన్యూగా బాక్సాఫీస్ దగ్గర స్టామినా చూపిస్తున్న హీరోల్లో విజయ్, ప్రభాస్, రజినీకాంత్ ముందు వరుసలో ఉంటారు. తాజాగా ‘జన నాయగన్’ మూవీతో విజయ్ ఖాతాలో మరో రికార్డు వచ్చి చేరింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 28, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 01:20 PM IST
ఆ విషయంలో సౌత్‌లో విజయ్ నెంబర్ 1.. రజినీకాంత్, ప్రభాస్ ఆ తర్వాతే..
Image Credit: Vijay Prabhas Rajinikanth (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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