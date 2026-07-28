Vijay highest Number of Rs.200 Crore Gross club movies: విజయ్ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘జన నాయగన్’. ‘భగవంత్ కేసరి’ సినిమాను తీసుకొని తెరకెక్కిస్తే బాగుండేది. కానీ ఈ సినిమాను ఆ తర్వాత తలా తోక లేకుండా దర్శకుడు హెచ్.వినోద్ తెరకెక్కించడంలో ఈ సినిమా కిచిడీగా తయారైంది. అయినా తమిళ ప్రేక్షకులు ఈ సినిమాను నెత్తిన పెట్టుకొని చూస్తున్నారు. విజయ్ ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత రిలీజైన తొలి చిత్రం కావడంతో అభిమానులు కూడా ఈ సినిమా చూస్తున్నారు. అయితే ఒక వర్గం వాళ్లు మాత్రం ఈ సినిమా ఇపుడు రిలీజైంది కాబట్టి విజయ్ బతికిపోయాడు. అపుడే అనుకున్న సమయానికి వచ్చి ఉంటే ముఖ్యమంత్రి కూడా కాలేకపోయాడనే కామెంట్స్ వినిపిస్తున్నాయి. మొత్తంగా విజయ్ తాను ఎలా తెరపై కనపడాలో దర్శకుడికి చెప్పి ఈ సినిమాను తెరకెక్కించినట్టు కనిపిస్తుంది. ఏది ఏమైనా డిజాస్టర్ టాక్తో ఈ రేంజ్ వసూళ్లు వస్తున్నాయంటే అది విజయ్ నటించడం వల్లే అని చెప్పాలి.
విజయ్ వరుసగా 9 చిత్రాలు.. రూ. 200 కోట్ల క్లబ్బులు..
అయితే ఈ సినిమా తాజాగా రూ. 200 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించింది. హీరోగా విజయ్కు ఇది 9వ రూ. 200 కోట్ల చిత్రం. 2017లో విడుదలైన ‘మెర్సల్’ (అదిరింది) సినిమా నుంచి ఈయన నటించిన ప్రతి సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 200 కోట్ల గ్రాస్ను రాబట్టడం విశేషం. మెర్సల్ తర్వాత సర్కార్, బిగిల్,మాస్టర్, బీస్ట్, వారిసు, లియో, గోట్ ఇలా వరుసగా 9 చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 200 కోట్ల గ్రాస్ మార్క్ దాటడం విశేషం. వరుసగా 9 చిత్రాలు రూ. 200 కోట్ల క్లబ్బులో ప్రవేశించిన ఏకైక సౌత్ హీరోగా చరిత్ర క్రియేట్ చేశాడు విజయ్.
రజినీకాంత్ 8 చిత్రాలు.. రూ. 200 కోట్ల క్లబ్బు..
అయితే విజయ్ తర్వాత సౌత్ బిగ్గెస్ట్ సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ నటించిన 8 చిత్రాలు రూ. 200 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించాయి. మధ్యలో ‘లాల్ సలాం’ , కొచ్చాడయాన్, లింగా, కాలా చిత్రాలు పెద్దగా నడవలేదు. రజినీకాంత్ నటించిన ‘ఎంథిరన్’ (రోబో) మూవీతో తొలిసారి రూ. 200 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించాడు. ఆ తర్వాత డిజాస్టర్ టాక్తో ‘కబాలి’, పేట, దర్బార్, అన్నాత్తే, వెట్టాయ్యాన్, జైలర్, కూలీ సినిమాలు రూ. 200 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించాయి. మొత్తంగా రజినీకాంత్ నటించిన 8 చిత్రాలు ఈ ఫీట్ను అందుకున్నాయి. అయితే కంటిన్యూగా ఎనిమిది చిత్రాలు మాత్రం లేవు.
ప్రభాస్ ఖాతాలో 7 చిత్రాలు.. రూ. 200 కోట్ల క్లబ్బులు..
ఇక ప్యాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ తొలిసారి ‘బాహుబలి’ సిరీస్తో రూ. 200 కోట్ల క్లబ్బులో ప్రవేశించాడు. ఈ సినిమా తర్వాత బాహుబలి 2, సాహో, ఆదిపురుష్, సలార్, కల్కి 2898 AD, ది రాజా సాబ్ సినిమాలతో మొత్తంగా 7 సార్లు రూ. 200 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించాడు. అయితే విజయ్ మాదిరి కంటిన్యూగా రూ. 200 కోట్ల గ్రాస్ రాబట్టిన చిత్రాలు లేవు. భవిష్యత్తులో ప్రభాస్.. ఈ రికార్డును బ్రేక్ చేసే అవకాశం ఉంది. పైగా విజయ్ రాజకీయాల్లో వెళ్లడంతో ఇకపై సినిమాలు చేయనని చెబుతున్నాడు. రజినీకాంత్ చేస్తే గీస్తే మరో రెండు చిత్రాలు మాత్రమే చేసే అవకాశాలున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో భవిష్యత్తులో ప్రభాస్ సౌత్ ఇండియా రికార్డులతో పాటు ప్యాన్ ఇండియా రికార్డులను బద్దలు కొట్టడం ఖాయమనే ముచ్చట వినిపిస్తుంది.
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