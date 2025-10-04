Vijay Rashmika: రష్మిక-విజయ్ దేవరకొండ పెళ్లి ఎప్పుడంటే? డేట్ ఫిక్స్ అయ్యింది

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Vijay Rashmika Marriage: నేషనల్ క్రష్ రష్మిక, రౌడీ హీరో విజయ్ దేవరకొండ శుక్రవారం రహస్యంగా నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారని టాక్ వినిపిస్తోంది. కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో ఈ వేడుక జరిగిందని అంటున్నారు. అయితే వీరిద్దరి పెళ్లికి ఇప్పటికే ముహూర్తం ఖరారు అయినట్లు టాలీవుడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

Vijay Rashmika Marriage: టాలీవుడ్ రౌడీ హీరో విజయ్ దేవరకొండ, నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న చాలా ఏళ్లుగా ప్రేమలో ఉన్నారనే విషయం తెలిసిందే. కానీ విజయ్, రష్మిక ఎప్పుడూ తమ ప్రేమను బహిరంగంగా ప్రకటించలేదు. కానీ తాము ప్రేమలో ఉన్నామని పరోక్షంగా చెబుతూనే ఉన్నారు. గతంలో ఇద్దరూ కలిసి విహారయాత్రకు వెళ్లారని కూడా వార్తలు వచ్చాయి. దీనితో పాటు, రష్మిక విజయ్ దేవరకొండ కుటుంబ సభ్యులకు కూడా చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. 

శుక్రవారం కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో రష్మిక, విజయ్ దేవరకొండ రహస్యంగా నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారని, అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో విజయ్, రష్మికలకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పోస్టులు సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. 

విజయ్ దేవరకొండ పీఆర్ బృందం కూడా ఈ విషయాన్ని ధృవీకరించింది. ప్రస్తుతం విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక ఇద్దరూ టాలీవుడ్‌లో క్రేజీ నటులుగా కొనసాగుతున్నారు. రష్మిక 'ఛలో' చిత్రం ద్వారా హీరోయిన్‌గా టాలీవుడ్‌లోకి అడుగుపెట్టింది. అంతకు ముందు రష్మికకు కన్నడ నటుడితో నిశ్చితార్థం జరిగింది. కానీ వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల రష్మిక నిశ్చితార్థాన్ని రద్దు చేసుకుంది. 

మరోవైపు టాలీవుడ్‌లో చిన్న చిన్న పాత్రలు చేసిన తర్వాత, విజయ్ దేవరకొండ 'పెళ్లి చూపులు' చిత్రంతో హీరోగా మారాడు. 'అర్జున్ రెడ్డి' చిత్రం విజయ్ జీవితాన్ని మార్చివేసింది. విజయ్ టాలీవుడ్‌లో కొత్త అభిమానులను సంపాదించుకున్నాడు. విజయ్, రష్మిక తొలిసారి 'గీత గోవిందం' చిత్రంలో కలిసి నటించారు. ఆ చిత్రం బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయింది. 

దీనితో విజయ్, రష్మిక టాలీవుడ్‌లో సూపర్ హిట్ జంటగా మారారు. ఈ చిత్రంలో ఇద్దరి మధ్య కెమిస్ట్రీ హైలైట్ అయింది. అక్కడి నుండి విజయ్, రష్మికల మధ్య ప్రేమ చిగురించింది. ఆ తర్వాత వారు 'డియర్ కామ్రేడ్' చిత్రంలో కూడా కలిసి నటించారు. 

రష్మిక ఇటీవల 'పుష్ప', 'చావా', 'యానిమల్' చిత్రాలతో జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందింది. మొత్తం మీద, విజయ్ దేవరకొండతో కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించడానికి రష్మిక తొలి అడుగు వేసింది. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 12న వీరిద్దరూ వివాహం చేసుకోనున్నారని సమాచారం. ముహూర్తం కూడా ఫిక్స్ అయింది. వీరి వివాహం డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ గా జరుగుతుందని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. రష్మిక, విజయ్ దేవరకొండ వివాహం గురించి మరిన్ని వివరాలు త్వరలో తెలుస్తాయి.

