Vijay Rashmika Engagement Ring: నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న నిశ్చితార్థం వార్తలు సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. మరీ ముఖ్యంగా, రష్మిక చేతిలో మెరిసే ఉంగరం కనిపించడం ఈ వార్తకు మరింత ఊపునిచ్చింది. సైమా అవార్డ్స్ 2025లో పాల్గొనేందుకు దుబాయ్ వెళ్ళిన రష్మిక నీలిరంగు ప్యాంటు, తెల్లటి చొక్కాలో కనిపించింది. ఆమె వేలికి ఉన్న ఉంగరం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 6, 2025, 04:46 PM IST

ఈ ఉంగరాన్ని చూసి అభిమానుల్లో హీరో విజయ్ దేవరకొండతో రష్మిక నిశ్చితార్థం జరిగిందా? అనే అనుమానం పెరిగింది. విమానాశ్రయంలో రష్మిక కారు దిగి కెమెరాలకు పోజులిచ్చింది. ఆమె వేలికి ఉన్న ఉంగరం కెమెరాలో చిక్కుకుంది. ఈ ఫోటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. విజయ్ తో రష్మిక రహస్యంగా నిశ్చితార్థం జరిగిందా? అని అభిమానులు ప్రశ్నిస్తున్నారు.

టాలీవుడ్ హీరో విజయ్ దేవరకొండతో హీరోయిన్ రష్మిక మధ్య ప్రేమాయణం నడుస్తోందని కొన్నేళ్లుగా రూమర్స్ వస్తున్నాయి. వారు పెళ్లి చేసుకుంటారని నెలల తరబడి పుకార్లు వస్తున్నాయి. అయితే ఈ వార్తలపై వారిద్దరిలో ఎవరూ స్పందించకోవడం గమనార్హం. అలా అని ఈ వార్తలను ఎవరూ ఖండించలేదు. దీంతో వారిద్దరి మధ్య ప్రేమాయణం నిజమేనని అంతా అనుకుంటున్నారు. కానీ విజయ్ దేవరకొండ మాత్రం ఒక ఇంటర్వ్యూలో తాను ఒక సినీ నటితో డేటింగ్ చేస్తున్నట్లు ఒప్పుకున్నాడు.   

న్యూయార్క్‌లో జరిగిన ఇండియన్ డే పరేడ్‌లో రష్మిక, విజయ్ కలిసి నడిచారు. అప్పటి నుంచి వీరి ప్రేమకథ వార్తల్లో కొత్త మలుపు తిరిగింది. సైమా కోసం వారిద్దరూ దుబాయ్ వెళ్లారు. ఇద్దరూ నిరంతరం బహిరంగంగా కలిసి కనిపిస్తున్నందున, ఈ సంబంధం పెళ్లికి దారి తీస్తుందా అనే చర్చ జరుగుతోంది. దీనితో పాటు రష్మిక, విజయ్ మళ్లీ తెరపై కనిపించనున్నారు. హీరో విజయ్ దేవరకొండ నటించనున్న కొత్త చిత్రం VD14 మూవీలో హీరోయిన్‌గా రష్మికను ఎంపిక చేశారు. విజయ్‌తో 'టాక్సీ వాలా' సినిమా తీసిన రాహుల్ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ ఇద్దరు స్టార్లు ఇందులో కలిసి నటిస్తారని చెబుతున్నారు.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

RashmikaRashmika EngagementVijay DevarakondaVijay RashmikaRashmika Engagement Ring

