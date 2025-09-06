Vijay Rashmika Engagement Ring: నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న నిశ్చితార్థం వార్తలు సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. మరీ ముఖ్యంగా, రష్మిక చేతిలో మెరిసే ఉంగరం కనిపించడం ఈ వార్తకు మరింత ఊపునిచ్చింది. సైమా అవార్డ్స్ 2025లో పాల్గొనేందుకు దుబాయ్ వెళ్ళిన రష్మిక నీలిరంగు ప్యాంటు, తెల్లటి చొక్కాలో కనిపించింది. ఆమె వేలికి ఉన్న ఉంగరం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
ఈ ఉంగరాన్ని చూసి అభిమానుల్లో హీరో విజయ్ దేవరకొండతో రష్మిక నిశ్చితార్థం జరిగిందా? అనే అనుమానం పెరిగింది. విమానాశ్రయంలో రష్మిక కారు దిగి కెమెరాలకు పోజులిచ్చింది. ఆమె వేలికి ఉన్న ఉంగరం కెమెరాలో చిక్కుకుంది. ఈ ఫోటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. విజయ్ తో రష్మిక రహస్యంగా నిశ్చితార్థం జరిగిందా? అని అభిమానులు ప్రశ్నిస్తున్నారు.
టాలీవుడ్ హీరో విజయ్ దేవరకొండతో హీరోయిన్ రష్మిక మధ్య ప్రేమాయణం నడుస్తోందని కొన్నేళ్లుగా రూమర్స్ వస్తున్నాయి. వారు పెళ్లి చేసుకుంటారని నెలల తరబడి పుకార్లు వస్తున్నాయి. అయితే ఈ వార్తలపై వారిద్దరిలో ఎవరూ స్పందించకోవడం గమనార్హం. అలా అని ఈ వార్తలను ఎవరూ ఖండించలేదు. దీంతో వారిద్దరి మధ్య ప్రేమాయణం నిజమేనని అంతా అనుకుంటున్నారు. కానీ విజయ్ దేవరకొండ మాత్రం ఒక ఇంటర్వ్యూలో తాను ఒక సినీ నటితో డేటింగ్ చేస్తున్నట్లు ఒప్పుకున్నాడు.
న్యూయార్క్లో జరిగిన ఇండియన్ డే పరేడ్లో రష్మిక, విజయ్ కలిసి నడిచారు. అప్పటి నుంచి వీరి ప్రేమకథ వార్తల్లో కొత్త మలుపు తిరిగింది. సైమా కోసం వారిద్దరూ దుబాయ్ వెళ్లారు. ఇద్దరూ నిరంతరం బహిరంగంగా కలిసి కనిపిస్తున్నందున, ఈ సంబంధం పెళ్లికి దారి తీస్తుందా అనే చర్చ జరుగుతోంది. దీనితో పాటు రష్మిక, విజయ్ మళ్లీ తెరపై కనిపించనున్నారు. హీరో విజయ్ దేవరకొండ నటించనున్న కొత్త చిత్రం VD14 మూవీలో హీరోయిన్గా రష్మికను ఎంపిక చేశారు. విజయ్తో 'టాక్సీ వాలా' సినిమా తీసిన రాహుల్ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ ఇద్దరు స్టార్లు ఇందులో కలిసి నటిస్తారని చెబుతున్నారు.
