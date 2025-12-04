Vijay Rashmika Wedding: విజయ్ దేవరకొండతో ఫిబ్రవరిలో పెళ్లి..ఎట్టకేలకు స్పందించిన రష్మిక..పెళ్లి పనులు మొదలైనట్టే!

Vijay Rashmika Wedding Date: హీరో విజయ్ దేవరకొండతో తనకు పెళ్లి అనే వార్తలపై ఎట్టకేలకు హీరోయిన్ రష్మిక స్పందించింది. వీరిద్దరూ ఈ ఏడాది అనగా 2025 అక్టోబరులో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారని టాలీవుడ్లో జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. అదే విధంగా వీరిద్దరూ వచ్చే ఏడాది 2026 ఫిబ్రవరిలో పెళ్లి చేసుకోనున్నారని టాక్ నడుస్తోంది. ఇదే విషయమై ఇప్పుడు హీరోయిన్ రష్మిక క్లారిటీ ఇచ్చింది.
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మధ్య ఏడేళ్ల క్రితం ఏర్పడిన స్నేహం ఇప్పుడు ప్రణయానికి దారితీస్తుందని సమాచారం. రాబోయే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో రాజస్థాన్లోని ఓ కోటలో డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ చేసుకోనున్నారని.. ఆ కార్యక్రమానికి కొంతమంది టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలను పిలుస్తున్నారని ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. వీటిపై రష్మిక కొంచెం ఘాటుగానే స్పందించింది. వార్తల్లో వస్తున్న ఊహాగానాలను ఖండించకుండానే ఫ్యాన్స్ కొంత సమయం ఓపిక పట్టాలని చెబుతోంది.
Also Read: School Holiday: స్కూళ్లకు రేపు కూడా సెలవు..రాబోయే 24 గంటలు జాగ్రత్త..ఆదేశాలు జారీ చేసిన కలెక్టర్లు!
కుండబద్దలు కొట్టేలా..
"నేను ఈ వివాహ వార్తల్ని ధ్రువీకరించడం లేదు. అలాగని ఖండించడానికీ ఇష్టపడను. దాని గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడాలో సమయం వచ్చినప్పుడు మాట్లాడుతాను. కచ్చితంగా ఫ్యాన్స్కు చెబుతాను. అంతవరకు కొంత ఓపిక పట్టండి" అని రష్మిక చెప్పుకొచ్చింది. అంతకుమించి వారిద్దరి ప్రేమ, పెళ్లి గురించి ఇతర వివరాలను చెప్పేందుకు ఇష్టపడలేదు.
హీరోయిన్ రష్మిక ఇటీవలే నటించిన 'ది గర్ల్ఫ్రెండ్' చిత్రం సూపర్హిట్గా నిలిచింది. ఆ సినిమా విజయోత్సవ సమావేశంలో విజయ్ దేవరకొండ ముఖ్యఅతిథిగా విచ్చేశారు. ఈ సినిమాకు నిరంతర మద్దతుగా నిలిచిన హీరో విజయ్ దేవరకొండకు రష్మిక భావోద్వోగంతో కృతజ్ఞతలు చెప్పింది.
అలా మొదలైంది..
'గీత గోవిందం' సినిమాలో తొలిసారి విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక కలిసి హీరోహీరోయిన్లుగా నటించారు. ఆ తర్వాత 'డియర్ కామ్రేడ్' సినిమాలోనూ కలిసి పనిచేశారు. తొలి సినిమాతో ఏర్పడిన ఈ పరిచయం రెండో సినిమాకి ప్రణయంగా మారిందని టాలీవుడ్ వర్గాలు అంటున్నాయి. అంతేకాకుండా వీరిద్దరూ కలిసి విదేశాలకు కలిసి వెళ్లడం.. బహిరంగంగా కనిపించడం, విజయ్ దేవరకొండ ఫ్యామిలీతో తరచూ రష్మిక కనిపించడం వంటి పరిస్థితుల్లో వారిద్దరూ ప్రేమలో ఉన్నారని ఫ్యాన్స్ అనుకుంటున్నారు. అయితే ఇప్పటి వరకు వారి ప్రేమ గురించి బహిరంగ ప్రకటన చేయలేదు. ప్రస్తుతం వీరిద్దరూ కలిసి ఓ కొత్త సినిమాలో కలిసి నటిస్తున్నారు.
Also Read: Dannni Wyatt: విరాట్ కోహ్లీపై మోజు పడిన మహిళా క్రికెటర్..కట్చేస్తే 4 నెలల గర్భంతో ఫొటోలు వైరల్..నెట్టింట హల్చల్!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook