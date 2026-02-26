Vijay Rashmika Wedding Gift: మూడు ముళ్ల బంధంతో ఒక్కటైన 'విజయ్-రష్మిక'..పెళ్లికూతురికి వరుడు అదిరిపోయే గిఫ్ట్!

Vijay Rashmika Wedding Gift News: ఎన్నో ఏళ్లుగా అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్న ఆ శుభఘడియ రానే వచ్చింది. టాలీవుడ్ సెన్సేషనల్ స్టార్ విజయ్ దేవరకొండ, నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న వైవాహిక బంధంతో ఒకటయ్యారు. రాజస్థాన్లోని చారిత్రాత్మక నగరం ఉదయ్పూర్ వేదికగా, అత్యంత సన్నిహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో వీరి వివాహం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది.
రెండు సంప్రదాయాల కలయిక
ఈ వివాహ వేడుకలో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఇటు తెలుగు, అటు కొడవ (కూర్గ్) సంప్రదాయాలను గౌరవిస్తూ వేడుకలు నిర్వహించారు. ఉదయం 10 గంటల 10 నిమిషాలకు శాస్త్రోక్తంగా, హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం ముహూర్తం జరిగింది. పట్టు వస్త్రాల్లో వధూవరులు చూడముచ్చటగా మెరిసిపోయారు. రష్మిక పుట్టిన గడ్డ అయిన కూర్గ్ ఆచారాల ప్రకారం.. సాయంత్రం 4 గంటల 30 నిమిషాలకు మరోసారి వివాహ తంతు నిర్వహించనున్నారు.
తెల్లవారుజాము నుంచే పెళ్లి పనులు మొదలయ్యాయి. గులాబీ రేకులు, సుగంధ ద్రవ్యాలతో కలిపిన నీటితో వధూవరులకు మంగళ స్నానాలు చేయించి, వేద పండితుల మంత్రోచ్ఛారణల మధ్య పూజలు నిర్వహించారు.
వరుడి తరపున ఖరీదైన కానుక
పెళ్లి వేడుకలో భాగంగా విజయ్ దేవరకొండ కుటుంబ సభ్యులు రష్మికకు ఘన స్వాగతం పలికారు. సంప్రదాయం ప్రకారం.. వరుడి తరపు వారు పెళ్లి కుమార్తెకు కళ్లు చెదిరే బంగారు గాజులను బహుమతిగా అందజేశారు.
'విరోష్' ప్రేమాయణం..
'గీత గోవిందం' సినిమాతో మొదలైన వీరి పరిచయం, 'డియర్ కామ్రేడ్' సమయానికి ప్రేమగా మారింది. ప్రస్తుతం వీరిద్దరూ కలిసి నటిస్తున్న మూడవ చిత్రం 'రణబాలి' షూటింగ్ దశలో ఉండగానే, ఈ జంట నిజ జీవితంలోనూ ఒక్కటవ్వడం విశేషం. రష్మిక కెరీర్ ఆరంభం నుండి విజయ్ ఆమెకు అండగా నిలవగా, రష్మిక కూడా దేవరకొండ కుటుంబంతో ఎంతో సన్నిహితంగా ఉంటూ వస్తోంది.
Also Read: VI Recharge Plan 140: మొబైల్ యూజర్లకు తీపికబురు.. కేవలం రూ.140 లకే 28 రోజుల అన్లిమిటెడ్ కాలింగ్!
Also Read: Rain On Wedding Day: పెళ్లి జరుగుతున్న సమయంలో వాన కురిస్తే శుభమా? అశుభమా? పండితులు ఏం చెబుతున్నారంటే?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook