English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Vijay Rashmika Wedding: విజయ్ దేవరకొండ- రష్మిక పెళ్లి సందడి మొదలు..పెళ్లిపందిరిలో ఫొటోల ఎగ్జిబిషన్..ఏడేళ్ల ప్రేమకి గుర్తుగా..!

Vijay Rashmika Wedding: విజయ్ దేవరకొండ- రష్మిక పెళ్లి సందడి మొదలు..పెళ్లిపందిరిలో ఫొటోల ఎగ్జిబిషన్..ఏడేళ్ల ప్రేమకి గుర్తుగా..!

Vijay Rashmika Wedding Unseen Pics: టాలీవుడ్ మోస్ట్ టాక్డ్ కపుల్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నల పెళ్లి వార్త ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో సెన్సేషన్‌గా మారింది. రాజస్థాన్‌లోని ఉదయ్‌పూర్ వేదికగా వీరి వివాహ వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 25, 2026, 01:40 PM IST

Trending Photos

Actress: $45 మిలియన్ల కలెక్షన్లు సాధించిన తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్… ఇప్పుడు కార్పొరేట్ లైఫ్‌లో సక్సెస్ స్టోరీ..!
5
deeksha seth
Actress: $45 మిలియన్ల కలెక్షన్లు సాధించిన తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్… ఇప్పుడు కార్పొరేట్ లైఫ్‌లో సక్సెస్ స్టోరీ..!
High Protein Breakfasts: గుడ్ల కంటే ఎక్కువ ప్రోటీన్ ఉన్న 8 ఇండియన్ టిఫిన్లు ఇవే..!
8
High Protein Indian Breakfast
High Protein Breakfasts: గుడ్ల కంటే ఎక్కువ ప్రోటీన్ ఉన్న 8 ఇండియన్ టిఫిన్లు ఇవే..!
Srisailam Temple: మల్లన్న భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. శ్రీశైలంలో ఆరోజున ఆలయం మూసివేత, ఆర్జిత సేవలు రద్దు.. అసలు కారణం ఏమిటంటే..?
6
Srisailam temple
Srisailam Temple: మల్లన్న భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. శ్రీశైలంలో ఆరోజున ఆలయం మూసివేత, ఆర్జిత సేవలు రద్దు.. అసలు కారణం ఏమిటంటే..?
Anupama Parameswaran: నేను ఆడుకున్న దాన్నే తినిపించారు.. వాంతులు అయ్యాయి.. ఘోరమైన విషయం బయటపెట్టిన నటి
5
Anupama Parameswaran interview
Anupama Parameswaran: నేను ఆడుకున్న దాన్నే తినిపించారు.. వాంతులు అయ్యాయి.. ఘోరమైన విషయం బయటపెట్టిన నటి
Vijay Rashmika Wedding: విజయ్ దేవరకొండ- రష్మిక పెళ్లి సందడి మొదలు..పెళ్లిపందిరిలో ఫొటోల ఎగ్జిబిషన్..ఏడేళ్ల ప్రేమకి గుర్తుగా..!

Vijay Rashmika Wedding Unseen Pics: టాలీవుడ్ మోస్ట్ టాక్డ్ కపుల్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నల పెళ్లి వార్త ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో సెన్సేషన్‌గా మారింది. రాజస్థాన్‌లోని ఉదయ్‌పూర్ వేదికగా వీరి వివాహ వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

ఉదయ్‌పూర్‌లో సందడి
ఉదయ్‌పూర్‌లోని ప్రతిష్టాత్మకమైన ఐటీసీ మెమెంటోస్ (ITC Mementos) హోటల్‌లో వీరి ప్రీ-వెడ్డింగ్ సెలబ్రేషన్స్ జరుగుతున్నాయి. ఫిబ్రవరి 24న నిర్వహించిన సంగీత్ ఈవెంట్ కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితుల మధ్య ఎంతో ఉత్సాహంగా సాగింది.

వైరల్ అవుతున్న 'ప్రేమ జ్ఞాపకాలు'
పెళ్లి వేదిక వద్ద అతిథుల మొబైల్ ఫోన్లు, వీడియోలపై కఠిన నిబంధనలు ఉన్నప్పటికీ, ఒక ప్రత్యేక వీడియో ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్‌లో హల్చల్ చేస్తోంది. హోటల్ ప్రాంగణంలో విజయ్, రష్మికల ఏడేళ్ల ప్రేమ ప్రయాణానికి సంబంధించిన అరుదైన ఫోటోలను ప్రదర్శనకు ఉంచారు.

వీరిద్దరూ కలిసి విదేశాలకు వెళ్ళినప్పటి ఫోటోలతో పాటు, 'గీత గోవిందం' షూటింగ్ సమయంలో బస్సులో దిగిన ఐకానిక్ ఫోటో కూడా ఈ గ్యాలరీలో ఉండటం విశేషం. షూటింగ్ స్పాట్స్‌లో వారు గడిపిన క్షణాల నుంచి నేటి వరకు వారి బంధం ఎలా బలపడిందో ఈ ఫోటోలు ప్రతిబింబిస్తున్నాయి.

పెళ్లి ఏర్పాట్లలో ప్రత్యేకతలు
ఈ వివాహాన్ని అత్యంత గోప్యంగా ఉంచేందుకు ఇరు కుటుంబాలు కొన్ని కఠిన నియమాలను పాటిస్తున్నాయి. వివాహ ఆచారాలు జరుగుతున్నప్పుడు ఎలాంటి వీడియోలు తీయకుండా నిషేధం విధించారు. పెళ్లి వేదికపై డ్రోన్ కెమెరాలు ఎగురవేయడానికి అనుమతి లేదు. ఈ రాయల్ వెడ్డింగ్‌లో భోజనాల విషయానికి వస్తే.. పక్కా సౌత్ ఇండియన్ ట్రెడిషనల్ వంటకాలకు పెద్దపీట వేస్తున్నారు.

పెళ్లి వేడుకల ప్రైవసీ దెబ్బతినకుండా ఉండేందుకు, వివాహం ముగిసే వరకు హోటల్‌లో యూట్యూబర్‌లకు ఎలాంటి బుకింగ్స్ ఇవ్వడం లేదని సమాచారం. రేపు జరగనున్న ఈ పెళ్లి వేడుకతో విజయ్, రష్మికలు అధికారికంగా దంపతులు కానున్నారు. వీరిద్దరి 'కొత్త జీవితం' కోసం అభిమానులు సోషల్ మీడియా వేదికగా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.

Also Read: AP Housing Scheme: ఏపీలో ఇల్లు కట్టుకునేవారికి శుభవార్త..ఇళ్ల స్కీమ్ డబ్బులు అకౌంట్లో పడేది ఆరోజే!

Also Read: Nara Lokesh On Jagan: "పులివెందుల MLAకి భారీ ఆఫర్..మ్యాచ్ టికెట్ నేనే ఇప్పిస్తా!" ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Vijay Rashmika MandannaVijay Rashmika Weddingrashmika mandanna weddingRashmika Vijay WeddingUdaipur

Trending News