Policeodu Re Release: ‘జన నాయగన్’ కంటే ముందు ఈనెల 23న విజయ్, సమంతల ‘పోలీసోడు’ రీ రిలీజ్..

Vijay Samantha Policeodu Re Release: తమిళ స్టార్ హీరో విజయ్ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘జన నాయగన్’ మూవీ సెన్సార్ ప్రాబ్లెమ్స్ వల్ల రిలీజ్ ఎపుడు అవుతుందో తెలియడం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో విజయ్ నటించిన సూపర్ హిట్ చిత్రం ‘పోలీసోడు’ చిత్రాన్ని ఈ నెల 23న రీ రిలీజ్ చేయబోతున్నారు. టాప్ హీరోయిన్ సమంత ఈ సినిమాలో విజయ్ కు జంటగా నటించింది. సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ అట్లీ దర్శకత్వం వహించారు. వి క్రియేషన్స్ పతాకంపై కలైపులి థాను నిర్మించారు. తమిళ చిత్రం ‘తెరి’ పేరుతో ఘన విజయం సాధించింది. తెలుగులో ‘పోలీసోడు’ పేరుతో అనువాదమై ప్రేక్షకుల హృదయాలను దోచుకుంది. అంతేకాదు తెలుగులో కూడా ఈ సినిమా మంచి హిట్ గా నిలిచింది. మరోసారి వెండితెరపై ఈ సినిమా సందడి చేయడానికి సిద్ధమైంది. ఈ ‘పోలీస్ ’చిత్రం ఈ నెల 23న రీ-రిలీజ్ కానుంది.
ఈ చిత్రాన్ని నైజాం ప్రాంతంలో ప్రముఖ పంపిణీ సంస్థ ఏషియన్ ఫిలిమ్స్, ఆంధ్రా లో సురేష్ మూవీస్ భారీ ఎత్తున రీ రిలీజ్ చేయబోతున్నారు. ఇప్పటికే రీ-రిలీజ్ వార్తతో సోషల్ మీడియాలో భారీ స్పందన వస్తోంది. విజయ్ నటించిన పలు చిత్రాలు రీ రిలీజైతే కొత్త సినిమాల రేంజ్ లో వసూళ్లు దక్కించుకున్న సందర్భాలున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ‘పోలీసోడు’ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి వసూళ్లను రాబడుతుందో అని ట్రేడ్ వర్గాలు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. తండ్రి–కూతురు అనుబంధం, పోలీస్ బ్యాక్డ్రాప్, భావోద్వేగాలు, యాక్షన్, కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ను అన్ని కలగలపి అట్లీ ఈ ‘పోలీస్’ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. విజయ్ రెండు విభిన్న పాత్రల్లో మెప్పించారు. సమంత పాత్ర ప్రేక్షకులను ఎంతగానో అలరించింది. ఈ చిత్రంలో మరో హీరోయిన్ గా అమీ జాక్సన్ నటించారు. ప్రభు, రాధిక శరత్ కుమార్ పాత్రలు ఈ మూవీ విజయంలో కీలకంగా నిలిచాయి.
Read more: సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!
Read more: సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..
ముఖ్యంగా క్లైమాక్స్ సీన్స్..భావోద్వేగ క్షణాలు సినిమాకే హైలైట్గా నిలిచాయి.ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందించిన జీవీ ప్రకాష్ కుమార్ సాంగ్స్ చార్ట్ బస్టర్స్ గా నిలిచాయి. నేపథ్య సంగీతం, సినిమాటోగ్రఫీ, యాక్షన్ సీన్స్.. ఆడియన్స్ ను థియేటర్లకు ఆకర్షించడంలో కీ రోల్ పోషించింది ఈ ‘పోలీస్’ విజయ్కు తెలుగులో అభిమానులను పెంచింది. తాజాగా ఈ చిత్రాన్ని ఆధునిక సాంకేతికతతో 4K టెక్నాలజీతో రీ రిలీజ్ కాబోతుంది. మరి రీ రిలీజ్ లో ఈ సినిమా ఎలాంటి ఫలితం అందుకుంటుందో వెయిట్ అండ్ సీ.
Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..
Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.