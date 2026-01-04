English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Thalapathy Net Worth: రూ.500 కోట్ల ఆస్తి..రాయల్ లైఫ్! అన్ని వదిలేసి స్టార్ హీరో రాజకీయాల్లోకి వచ్చేశాడు!

Thalapathy Net Worth: రూ.500 కోట్ల ఆస్తి..రాయల్ లైఫ్! అన్ని వదిలేసి స్టార్ హీరో రాజకీయాల్లోకి వచ్చేశాడు!

Vijay Thalapathy Net Worth: దశాబ్దాల కాలంగా కోలీవుడ్ బాక్సాఫీస్‌ను ఏలుతున్న విజయ్ దళపతి, ఇప్పుడు వెండితెరపై తన చివరి ప్రయాణానికి సిద్ధమయ్యారు. ఆయన నటిస్తున్న ఆఖరి చిత్రం 'జన నాయకుడు' (తమిళంలో జన నాయగన్) సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 9న విడుదల కానుంది. ఈ క్రమంలో సినిమాలకు గుడ్ బై చెప్పి పూర్తిస్థాయి రాజకీయాల్లోకి (TVK పార్టీ) వెళ్తున్న విజయ్ సంపాదన, విలాసవంతమైన జీవితంపై నెట్టింట ఆసక్తికర చర్చ నడుస్తోంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 4, 2026, 07:02 PM IST

Trending Photos

Bus Fares Hike: సంక్రాంతికి ఊరెళ్లే వారికి బిగ్ అలెర్ట్.. ఫ్లైట్ ఛార్జీలతో పోటీపడుతున్న బస్ టికెట్ ధరలు..!
7
Sankranti bus ticket prices
Bus Fares Hike: సంక్రాంతికి ఊరెళ్లే వారికి బిగ్ అలెర్ట్.. ఫ్లైట్ ఛార్జీలతో పోటీపడుతున్న బస్ టికెట్ ధరలు..!
Gruha Jyoti Scheme: గృహ జ్యోతి పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోలేదా..? మరో బంపర్ ఛాన్స్ మీ కోసం..!
5
Gruha Jyoti Scheme
Gruha Jyoti Scheme: గృహ జ్యోతి పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోలేదా..? మరో బంపర్ ఛాన్స్ మీ కోసం..!
Samsung Galaxy F07 మొబైల్ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కేవలం రూ.499కే.. ఏకంగా రూ.6,500 బోనస్!
5
Samsung Galaxy Ultra
Samsung Galaxy F07 మొబైల్ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కేవలం రూ.499కే.. ఏకంగా రూ.6,500 బోనస్!
Business Ideas: ఈ అమ్మమ్మల కాలంనాటి ఐడియాతో బిజినెస్ చేస్తే…ఉన్న ఊరిలోనే ప్రతి నెల లక్షల్లో లాభం పొందే అవకాశం..!!
5
clay pot curd business idea
Business Ideas: ఈ అమ్మమ్మల కాలంనాటి ఐడియాతో బిజినెస్ చేస్తే…ఉన్న ఊరిలోనే ప్రతి నెల లక్షల్లో లాభం పొందే అవకాశం..!!
Thalapathy Net Worth: రూ.500 కోట్ల ఆస్తి..రాయల్ లైఫ్! అన్ని వదిలేసి స్టార్ హీరో రాజకీయాల్లోకి వచ్చేశాడు!

Vijay Thalapathy Net Worth: దశాబ్దాల కాలంగా కోలీవుడ్ బాక్సాఫీస్‌ను ఏలుతున్న విజయ్ దళపతి, ఇప్పుడు వెండితెరపై తన చివరి ప్రయాణానికి సిద్ధమయ్యారు. ఆయన నటిస్తున్న ఆఖరి చిత్రం 'జన నాయకుడు' (తమిళంలో జన నాయగన్) సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 9న విడుదల కానుంది. ఈ క్రమంలో సినిమాలకు గుడ్ బై చెప్పి పూర్తిస్థాయి రాజకీయాల్లోకి (TVK పార్టీ) వెళ్తున్న విజయ్ సంపాదన, విలాసవంతమైన జీవితంపై నెట్టింట ఆసక్తికర చర్చ నడుస్తోంది.

Add Zee News as a Preferred Source

రాజభవనం లాంటి ఇల్లు
చెన్నైలోని నీలాంకరై తీర ప్రాంతంలో విజయ్‌కు ఒక అద్భుతమైన విల్లా ఉంది. దాని విలువ దాదాపుగా రూ. 80 కోట్ల విలువ ఉంటుందని అంచనా. అమెరికన్ నటుడు టామ్ క్రూజ్ ఇంటి స్ఫూర్తితో దీనిని నిర్మించినట్లు సమాచారం. అధునాతన స్మార్ట్ హోమ్ టెక్నాలజీ, ఆటోమేటెడ్ లైటింగ్, ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఈ ఇంటి సొంతం.

గ్యారేజీలో విలాసవంతమైన కార్లు
హీరో విజయ్‌కు కార్లంటే అమితమైన ఇష్టమట. ఆయన వద్ద ఉన్న కార్ల సేకరణ చూస్తే ఎవరైనా ముక్కున వేలేసుకోవాల్సిందే. రోల్స్ రాయిస్ ఘోస్ట్ కారు విలువ దాదాపుగా రూ.6 కోట్లకు పైగా ఉంటుందట. అలాగే రూ. 1 కోటి విలువైన మెర్సిడెస్-బెంజ్ GL-క్లాస్, రూ.95 లక్షలు విలువైన BMW X5 కారు విజయ్ వద్ద ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.  వీటితో పాటు ఆడి, మినీ కూపర్ వంటి మరికొన్ని లగ్జరీ కార్లు కూడా ఆయన గ్యారేజీలో ఉన్నాయట.

సంపాదన, మొత్తం ఆస్తి
దక్షిణాదిలోనే అత్యధిక రెమ్యూనరేషన్ తీసుకునే హీరోలలో విజయ్ ఒకరు. తన చివరి చిత్రాలకు ఆయన ఒక్కో సినిమాకు దాదాపు రూ.150 కోట్లు తీసుకుంటున్నారని కోలీవుడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అనేక నివేదికల ప్రకారం.. విజయ్ నికర ఆస్తి విలువ సుమారు రూ.500 కోట్ల పైమాటే ఉంటుందని అంచనా.

సినిమాలకు గుడ్‌బై..రాజకీయాల్లోకి ఎంట్రీ
హీరో విజయ్ స్థాపించిన తమిళనాడు వెట్రీ కజగం (TVK) పార్టీపై తమిళనాట భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. సినిమాల్లో సంపాదించిన పాపులారిటీని, ఆస్తులను ఇప్పుడు ప్రజా సేవ కోసం వెచ్చించేందుకు ఆయన సిద్ధమయ్యారు. 'జన నాయకుడు' సినిమాతో చివరగా థియేటర్లలో సందడి చేసి, ఆపై పూర్తిస్థాయి రాజకీయ నాయకుడిగా ప్రజల్లోకి వెళ్లనున్నారు. ఇటీవలే ఈ సినిమా ట్రైలర్ విడుదలైంది. దీన్ని చూసిన టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులు ఇది నందమూరి బాలకృష్ణ హీరోగా తెరకెక్కిన 'భగవంత్ కేసరి' రీమేక్ అంటున్నారు.

Also Read: Mana Shankara Vara Prasad Trailer: 'మన శంకరవరప్రసాద్' ట్రైలర్ వచ్చేసింది! సంక్రాంతి మెగా ధమాకా..బాక్సాఫీస్ కుమ్ముడే!

Also Read: Venezuela President Wife: అందగత్తెలున్న దేశంపై కన్నేసిన ట్రంప్..వెనిజులా అధ్యక్షుడి భార్యని కూడా అలా చేయడం ఎందుకు?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Vijay Thalapathy Net Worthjana nayagan trailerJana Nayagan Release DateThalapathy Vijay Net WorthThalapathy Vijay Net Worth 2026

Trending News