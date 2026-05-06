Vijay Trisha Age Gap: త్వరలోనే హీరో విజయ్-త్రిషల పెళ్లి?! వీళ్లిద్దరి మధ్య వయసు గ్యాప్ ఎంత ఉందంటే?

Vijay Trisha Age Difference: ఇటీవలే జరిగిన తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తిరుగులేని విజయాన్ని సినీ నటుడు విజయ్ స్థాపించిన పార్టీ స్థాపించింది. తమిళ వెట్రి కజగం పేరిట స్థాపించిన ఈ రాజకీయ పార్టీతో పాటు ఆయన పేరు ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా ట్రెండింగ్లో ఉంది. సోషల్ మీడియా వేదిక దగ్గర నుంచి జాతీయ స్థాయి వార్తా ఛానళ్లలో తమిళనాడు విజయ్ పార్టీ సంచలనంగా మారింది. ఇప్పుడు విజయ్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్న వేళ ఆయన వ్యక్తిగత విషయాల గురించి ఇప్పుడు గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తున్నారు. హీరోయిన్ త్రిషతో విజయ్ ప్రేమలో ఉన్నట్లు ఇటీవలే చాలా రకాల వార్తలు వైరల్ అయ్యాయి. దీంతో వీళ్లిద్దరూ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారంటూ గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి.
అయితే విజయ్ ఇటీవలే తన భార్య సంగీతకు విడాకులు కోరగా.. ఆమె విడిపోవడానికి ఓ హీరోయిన్ కారణం అంటూ వచ్చిన రూమర్లతో హీరో విజయ్, త్రిషల మధ్య కచ్చితంగా రిలేషన్ ఉందంటూ ఫ్యాన్స్ చెబుతున్నారు. దీంతో తలపతి విజయ్, త్రిష కృష్ణన్లు ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారారు. తలపతి విజయ్ రాజకీయ విజయాన్ని నటి త్రిష కూడా జరుపుకోవడం ఈ రూమర్లకు మరింత బలాన్ని చేకూరుస్తున్నాయి. తలపతి విజయ్, త్రిష కృష్ణన్లు డేటింగ్ చేస్తున్నారనే పుకార్లు జోరుగా వినిపిస్తున్నాయి. ఈ జంట గురించి అన్నిచోట్లా రకరకాల ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి.
వీటన్నిటి మధ్య టీవీకే విజయ్, హీరో త్రిషా కృష్ణన్ మధ్య ఉన్న వయసు వ్యత్యాసం గురించి ప్రజలు చర్చించుకుంటున్నారు. వీరిద్దరి మధ్య చాలా వయసు వ్యత్యాసం ఉందని చెబుతున్నారు.
టీవీకే విజయ్ 1974 జూన్ 22న జన్మించారు. దీని ప్రకారం.. తలపతి విజయ్ ప్రస్తుత వయస్సు 51 ఏళ్లు. సినీ ఇండస్ట్రీలో హీరోగా ఎంతో ఫేమస్ అయిన విజయ్.. ఇప్పుడు నటనకు గుడ్బై చెప్పి.. రాజకీయ రంగంలోకి అడుగుపెట్టారు. ఆ విధంగా తమిళ వెట్రి కజగం పార్టీని స్థాపించి మొదటి ఎన్నికలోనే అపూర్వ విజయాన్ని సొంతం చేసుకున్నారు. కానీ, ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు అవసరమైన మెజారిటీ సీట్లను గెలుపొందడంలో విజయం సాధించలేకపోయారు.
మరోవైపు నటి త్రిషా కృష్ణన్ విషయానికి వస్తే.. ఆమె 1983 మే 4న జన్మించా, రు. దీని ప్రకారం.. త్రిషా కృష్ణన్ ప్రస్తుత వయస్సు 43 ఏళ్లు. ఈ క్రమంలో త్రిష, తలపతి విజయ్ మధ్య 8 ఏళ్ల వ్యత్యాసం ఉంది.
ప్రస్తుతంగా తలపతి విజయ్ వ్యక్తిగత జీవితం నిరంతరం చర్చనీయాంశంగా ఉంది. తలపతి విజయ్, ఆయన మాజీ భార్య సంగీత మధ్య సంబంధంలో మనస్పర్థలు వచ్చినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. వీరిద్దరి పెళ్లి ఇప్పుడు విడాకుల బాట పట్టనుందని భావిస్తున్నారు. అయితే, దీనికి సంబంధించి ఖచ్చితమైన సమాచారం ఏది లభించలేదు.
విజయ్, త్రిషలు 2004లో వచ్చిన బ్లాక్బస్టర్ చిత్రం 'గిల్లి' (ఒక్కడు సినిమా రీమేక్) సెట్స్లో మొదటిసారి కలుసుకున్నారు. ఈ చిత్రం విజయ్ కెరీర్ను తమిళ స్థాయి పెంచడమే కాకుండా.. చిత్ర పరిశ్రమకు ఒక సూపర్హిట్ జోడీని పరిచయం చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ జంట 'అప్పడి పోడు' పాటకు డ్యాన్స్ చేసి వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. ఆ తర్వాత విజయ్, త్రిషలు 'తిరుపాచి' (2005), 'అది' (2006), 'కురువి' (2008), లియో (2023) వంటి చిత్రాలతో ప్రేక్షకులను అలరించారు.
