Vijay Trisha Relationship: హీరో విజయ్, త్రిష పెళ్లికి గ్రీన్‌ సిగ్నల్! హింట్ ఇచ్చిన హీరోయిన్..పెళ్లి డేట్ ప్రకటించేంది ఆ రోజే!

Vijay Trisha Relationship Rumors: ప్రముఖ తమిళ నటుడు విజయ్ పేరు ఇప్పుడు తమిళ నాట రాజకీయాల్లోనే కాకుండా ఇప్పుడు దేశ వ్యాప్తంగా మారుమ్రోగుతుంది. సినిమాల్లో హీరోగా రాణించిన విజయ్.. ఇప్పుడు పొలిటికల్ ఎంట్రీ ఇవ్వాలని ప్లాన్ చేసుకున్నాడు. రాబోతున్న తమిళనాడు ఎలక్షన్ టార్గెట్ చేసుకోని తమిళ వెట్రి కజగం అనే రాజకీయ పార్టీ పెట్టిన విజయ్.. విజయవంతంగా కొన్ని రోడ్ షోలు, సభలు నిర్వహించారు. అయితే ఇప్పుడు రాజకీయంగా, వ్యక్తిగతంగా, వృత్తిపరంగా కొన్ని చిక్కులు ఎదురుపడ్డాయి.
హీరో విజయ్ రాజకీయంగా కరూర్ తొక్కిసలాట ఘటన కారణంగా సీబీఐ కేసు విచారణ చేపట్టింది. అలాగే వ్యక్తిగతంలో ఆయన భార్య విడాకుల కోసం కోర్టు మెట్లు ఎక్కిన సంగతి తెలిసిందే. గత కొన్నేళ్లుగా తన భర్త విజయ్ మరో హీరోయిన్తో సన్నిహితంగా ఉంటున్నాడని.. తనకు విడాకులు కావాలని ఆమె కోర్టుకు విన్నవించింది. అయితే ఆ హీరోయిన్ మరెవరో కాదు త్రిష అంటూ కొన్ని కథనాలు వెలువడ్డాయి. అయితే ఈ ఆరోపణలు వచ్చిన మరుసటి రోజే హీరో విజయ్, హీరోయిన్ త్రిష కలిసి ఓ పెళ్లి ఈవెంట్కు హాజరయ్యారు. దీంతో ఆ హీరోయిన్ త్రిషానే అంటూ తెగ చర్చించుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో విజయ్ తన భార్యతో విడాకులు అయిపోయిన తర్వాత త్రిష, విజయ్ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారనే వార్తలు వస్తున్నాయి.
హీరో విజయ్, త్రిష కలిసి అనేక సినిమాల్లో కలిసి నటించారు. వీరిద్దరి మధ్య మంచి సాన్నిహిత్యం ఉందని కోలీవుడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అయితే విజయ్ రాజకీయ పార్టీ టీవీకేలో త్రిష చేరనుందని..త్వరలోనే ఆమె అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనూ పోటీ చేస్తుందని తమిళనాట కోడై కూస్తోంది. ఇటీవలే విజయ్, త్రిష ఓ పెళ్లి వేడుకలో పాల్గొనడం హాట్ టాపిక్ గా మారిన క్రమంలో అందుకు సంబంధించిన వీడియోలు తెగ వైరల్ అయ్యాయి.
ఇప్పుడు నెట్టింట ఈ వీడియోకు హీరోయిన్ త్రిష లైక్ కొట్టడమే ఇప్పుడు మరో ఆరోపణకి తెర లేపింది. అలాగే హీరో విజయ్, త్రిషలకు పెళ్లైనట్లు ఓ ఫ్యాన్స్ కృతిమ మేధా ఆధారంగా వీడియో క్రియేట్ చేశాడు. అందుకు హీరోయిన్ త్రిష లైక్ కొట్టింది. ఈ వీడియోలో పలువురు సెలబ్రిటీలు వారి పెళ్లికి వచ్చినట్లు వైరల్ చేశారు. దీంతో విజయ్తో ఆమెకు ఉన్న సంబంధం నిజమే అని ఫ్యాన్స్ నమ్ముతున్నారు.
ఇంటర్నెట్లో ఈ వీడియో చక్కర్లు కొడుతోంది. వీడియోకు హీరోయిన్ త్రిష కృష్ణన్ కూడా లైక్ కొట్టడం వల్ల వీరిద్దరి పెళ్లి లాంఛనమే అంటూ గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి. త్రిష పుట్టినరోజు 2026 మే 4 రోజునే తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు కాబట్టి.. అదే రోజున సీఎంగా గెలిచి త్రిషకు గిఫ్ట్ ఇవ్వాలని విజయ్ నిర్ణయించుకున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో 'పుష్ప 2' మీమ్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి.
మరోవైపు హీరో విజయ్కు వృత్తిపరంగానూ కొన్ని చిక్కులు వచ్చిపడ్డాయి. ఆయన నటించిన చివరి సినిమా 'జన నాయగన్' సంక్రాంతికి రిలీజ్ చేయాల్సి ఉండగా.. అనేక చిక్కులు కారణంగా ఇప్పటికీ ఆ చిత్రం రిలీజ్ కు నోచుకోలేదు. తాజాగా ఓటీటీ సంస్థ కూడా సినిమాను కొనుగోలు చేయడం లేదని తేల్చి చెప్పడంతో నిర్మాతలు ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు.
