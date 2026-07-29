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Vijay Vs Dhanush: విజయ్ Vs ధనుష్..2031 తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే కనుమరుగు?

Vijay Vs Dhanush Politics: అర్ధ శతాబ్దానికి పైగా తమిళనాడును ఏలిన ద్రవిడ పార్టీలను కాదని ఆ రాష్ట్ర ప్రజలు తాజాగా కథానాయకుడు విజయ్ పార్టీకి పట్టం కట్టిన సంగతి తెలిసిందే. కానీ, రాబోయే ఎన్నికల్లో హీరో ధనుష్ కూడా పొలిటికల్ ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నారనే వార్తలు వినిపిస్తున్న నేపథ్యంలో రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికలు 2031 నాటికి ద్రవిడ పార్టీలైన డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే పార్టీలు కనుమరుగు అయ్యే అవకాశం ఉందని చర్చ నడుస్తోంది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 29, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 05:39 PM IST
Vijay Vs Dhanush: విజయ్ Vs ధనుష్..2031 తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే కనుమరుగు?
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Vijay Vs Dhanush: విజయ్ Vs ధనుష్..2031 తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే కనుమరుగు?
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