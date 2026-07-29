/Vijay Vs Dhanush: విజయ్ Vs ధనుష్..2031 తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే కనుమరుగు?

Vijay Vs Dhanush Politics: 1967, 1977 అసెంబ్లీ ఎన్నికల మాదిరిగానే.. 2026 తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు రాష్ట్ర రాజకీయ చరిత్రలో ఒక మైలురాయిగా నిలిచాయి. 2024 ఫిబ్రవరిలో ఆవిర్భవించిన తమిళగ వెట్రి కజగం (టీవీకే) పార్టీ కేవలం రెండేళ్ల వ్యవధిలోనే అనూహ్య విజయం సాధించి 2026 మేలో అధికార పీఠాన్ని అధిష్టించింది. 'విజయ్' అనే ఒకే ఒక బలమైన మంత్రం ఈ అద్భుత విజయానికి కారణమైంది.
ముఖ్యమంత్రి విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కజగం (టీవీకే) పార్టీ మొత్తం 108 స్థానాలను కైవసం చేసుకుంది. అర్ధ శతాబ్దానికి పైగా తమిళనాడును ఏలిన డీఎంకే, ఏఐఏడీఎంకే పార్టీలు వరుసగా రెండు, మూడు స్థానాలకు పరిమితమయ్యాయి. మిత్రపక్షాలను మినహాయించి, డీఎంకే 59 స్థానాలు, ఏఐఏడీఎంకే 47 స్థానాలు మాత్రమే సాధించగలిగాయి.
డీఎంకే ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లు
1967, 1971 ఎన్నికల తర్వాత డీఎంకే ఎన్నడూ వరుసగా రెండుసార్లు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయలేదు. 2011లో ఓటమి చవిచూసిన తర్వాత సుమారు 10 సంవత్సరాలు వేచి చూసి, ఎట్టకేలకు 2021లో అధికారంలోకి వచ్చింది. 2026 ఎన్నికలలోనూ డీఎంకే కచ్చితంగా విజయం సాధిస్తుందని రాజకీయ పరిశీలకులు భావించినప్పటికీ, టీడీపీ ఆ అంచనాలన్నింటినీ తలకిందులు చేసింది.
ఏఐఏడీఎంకే సంక్షోభం
డీఎంకే ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా నిలవగా, ఏఐఏడీఎంకే మూడవ స్థానానికి పడిపోయి ప్రధాన ప్రతిపక్ష హోదాను కూడా కోల్పోయింది. ఎన్నికల అనంతరం, ఏఐఏడీఎంకే 'రెండు ఆకుల' గుర్తుపై గెలిచిన ఆరుగురు ఎమ్మెల్యేలు తమ పదవులకు రాజీనామా చేసి టీడీపీలో చేరారు. దీంతో ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్యేల బలం 41కి పడిపోయింది. మాజీ మంత్రులు ఎస్.పి.వేలుమణి, సి.వి.షణ్ముగం తదితరులు పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎడప్పాడి పళనిస్వామి తీరుపై తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నారు.
మాజీ మంత్రులు, జిల్లా కార్యదర్శులు, ముఖ్య నేతలు పెద్ద ఎత్తున టీడీపీ వైపు చూస్తుండటంతో, ఈ రెండు ప్రధాన పార్టీలకు టీడీపీని ఎదుర్కోవడం కష్టతరంగా మారింది. ప్రస్తుత పరిస్థితుల నేపథ్యంలో, 2031 ఎన్నికలలో డీఎంకే, ఏఐఏడీఎంకేలు కలిసి విజయ్ను ఎలా ఎదుర్కొంటాయనే చర్చ రాజకీయ వర్గాలలో జోరుగా సాగుతోంది.
విజయ్ వర్సెస్ ధనుష్..2031 అంచనాలు
ఈ నేపథ్యంలో కొందరు రాజకీయ ప్రముఖులు 2031 అసెంబ్లీ ఎన్నికలపై ఒక సంచలన జోస్యం చెప్పారు. 2031 ఎన్నికలలో సీఎం విజయ్ టీవీకే పార్టీని ఎదుర్కొనేందుకు డీఎంకే, ఏఐఏడీఎంకే లు ఏకమయ్యే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ఒకవేళ నటుడు ధనుష్ కనుక రాజకీయాల్లోకి వస్తే, ఆయన టీవీకే విజయ్ పార్టీకి ప్రధాన ప్రత్యర్థిగా మారుతారని, అంతేకాకుండా రాజకీయాల్లో నంబర్ వన్ స్థానానికి ఎదుగుతారని తమిళనాడు రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయం నాటికి తమిళనాడులో డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే పార్టీల ప్రాధాన్యత తగ్గిపోతుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
ధనుష్ రాజకీయ అరంగేట్రంపై ఊహాగానాలు
కొద్ది రోజుల క్రితం తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా తిరువళ్లూరులో జరిగిన రక్తదాన శిబిరంలో ధనుష్ పాల్గొని ప్రసంగించారు. ఆ వేదికపై ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయ ఉద్దేశంతోనే ఉన్నాయని సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది. మొత్తానికి, తమిళనాడు రాజకీయాలు భవిష్యత్తులో మరింత రసవత్తరంగా మారే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
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