Brahmanda Review:‘బ్రహ్మాండ’ మూవీ రివ్యూ.. విలేజ్ మిస్టరీతో కూడిన డ్రామా ఎంగేజ్ చేసిందా..!

ఆమని, కొమరక్క లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘బ్రహ్మాండ’. ఈ చిత్రాన్ని డైరెక్టర్ రాంబాబు దాసరి సునీత సంయుక్తంగా తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమా మధ్యలో డైరెక్టర రాంబాబు అకాల మరణంతో మిగిలిన చిత్రాన్ని దాసరి సునీత పూర్తి చేసింది. ఎన్నో కష్టాలు పడి తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా ఈ రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదలైంది. మరి ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను మెప్పించిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం..
కథ విషయానికొస్తే..
ఇచ్చోళ అనే గ్రామంలో అర్ధ రాత్రి 12 కాగానే హత్యలు జరగుతుంటాయి. ఈ హత్యల వెనక ఎవరు ఉన్నారు. అసలు ఈ ఊర్లోనే ఎందుకు ఒక్కొక్కరుగా హత్యకు గురువుతున్నారు. ఈ మర్డర్ మిస్టరీ నేపథ్యంలో గ్రామంలోని ప్రజలకు నిద్ర లేకుండా పోతుంది. పోలీసులు ఈ మర్డర్ మిస్టరీలు ఓ సవాల్ గా మారుతాయి. ఈ క్రమంలో ఆ ఊర్లో జరిగే మల్లన్న జాతను పోలీసులు ఆపేయమని చెబుతారు. అసలు ఆ ఊర్లో ఎందుకు వరుసగా హత్యలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి. దీని వెనక ఉన్న అసలు కారణాలు ఏమిటి.. ? పోలీసులు ఆ మర్డర్ మిస్టరీని చేధించారా లేదా అనేది తెలియాలంటే ఈ సినిమా చూడాల్సిందే.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
ఒకప్పుడు తెలుగులో గ్రామీణ నేపథ్యంలో వచ్చిన చిత్రాలకు ప్రేక్షకుల ఆదరణ ఉండేది. ఈ మధ్యకాలంలో ఇలాంటి తరహా గ్రామీణ నేపథ్య చిత్రాలు తగ్గాయి. మధ్యలో రంగస్థలం వంటి సినిమాలు ప్రేక్షకులు ఆదరించినా.. అందులో మిస్టరీ లాంటి సబ్జెక్ట్ లేదు. ఇపుడు దర్శకుడు గ్రామీణ నేపథ్యానికి సస్పెన్స్, క్రైమ్, ఆధ్యాత్మికత జోడించి ఈ చిత్రాన్ని ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసేలా చేసాడు. గ్రామంలో జరిగే వరస హత్యలు వెనక ఎవరున్నారు. ముఖ్యంగా తెలంగాణలో ఉన్న ఒగ్గు కళాకారుల కథ, కథనాలు, మల్లన్న, బీరప్ప స్వాములకు సంబంధించిన పూజా విధానాలు వారి ఆచార సంప్రదాయాలను తెరపై చూపించి ప్రేక్షకులు పులకించిపోయేలా చేయడంలో మేకర్స్ మెప్పించారు. క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్ ఆకట్టుకుంటుంది. పతాక సన్నివేశాలే ఈ చిత్రానికి మెయిన్ పిల్లర్ అని చెప్పాలి. సినిమాకు బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ బాగుంది. సినిమాటోగ్రఫీ, నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
ఆమని ఈ మధ్య కాలంలో ఓ మంచి పాత్ర ఆమెకు దొరికింది. తన పాత్రలో ఒదిగిపోయి నటించింది. బలగం జయరాం తన పాత్రకు వంత శాతం న్యాయం చేశారు. కొమరక్క క్యారెక్టర్ ప్రేక్షకులకు కనెక్ట్ అవుతుంది. మిగిలిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు.
బ్యాటమ్ లైన్.. ఈ గణపతి నవరాత్రుల్లో భక్తి తో కూడిన ‘బ్రహ్మాండ’..
రేటింగ్: 2.5/5
