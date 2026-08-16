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Vimal Elaichi Ad: విమల్ యాడ్ వివాదంలో ముగ్గురు స్టార్ హీరోలు..ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నుంచి నోటీసులు

Vimal Elaichi Ad:బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోలు షారుక్ ఖాన్, అజయ్ దేవగణ్, టైగర్ ష్రాఫ్‌కు మహారాష్ట్ర ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (FDA) షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేసింది. విమల్ ఎలైచీ యాడ్‌లో నటించిన కారణంగా ఈ నోటీసులు పంపినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ప్రకటన ద్వారా పాన్ మసాలా బ్రాండ్‌ను పరోక్షంగా ప్రచారం చేస్తున్నారనే ఆరోపణలు అధికారుల నుంచి వచ్చాయి.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 16, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 03:02 PM IST
Vimal Elaichi Ad: విమల్ యాడ్ వివాదంలో ముగ్గురు స్టార్ హీరోలు..ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నుంచి నోటీసులు
Image Credit: Vimal Elaichi Ad(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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