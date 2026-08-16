/Vimal Elaichi Ad: విమల్ యాడ్ వివాదంలో ముగ్గురు స్టార్ హీరోలు..ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నుంచి నోటీసులు

Vimal Elaichi Ad:మహారాష్ట్ర ఫుడ్ సేఫ్టీ చీఫ్ తుకారాం ముండే ఆగస్టు 11న ఈ నోటీసులు జారీ చేశారు. యాడ్కు సంబంధించిన ప్రచారాన్ని వెంటనే ఆపాలని, తమ అధికారిక సోషల్ మీడియా ఖాతాల్లో ఉన్న సంబంధిత ప్రమోషనల్ కంటెంట్ను తొలగించాలని ముగ్గురు హీరోలను ఆదేశించారు. అలాగే ఈ విషయంపై 15 రోజుల్లోగా వివరణ ఇవ్వాలని కోరారు.
విమల్ ఎలైచీ పేరుతో ఈ ప్రకటన రూపొందించారు. ఇందులో ఎలైచీ ఉత్పత్తిని ప్రమోట్ చేస్తున్నట్లు కనిపించినప్పటికీ, విమల్ అనే బ్రాండ్ పేరు పాన్ మసాలాతో బలంగా సంబంధం కలిగి ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. దీంతో ఎలైచీ పేరుతో పాన్ మసాలా బ్రాండ్ను పరోక్షంగా ప్రచారం చేస్తున్నారా అనే ప్రశ్నలు వచ్చాయి.
మహారాష్ట్రలో పాన్ మసాలా తయారీ, నిల్వ, రవాణా, పంపిణీ, అమ్మకాలపై నిషేధం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో నిషేధించిన ఉత్పత్తికి సంబంధించిన బ్రాండ్ గుర్తింపును మరో ఉత్పత్తి ద్వారా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడం తప్పుదారి పట్టించే ప్రకటనగా మారవచ్చని FDA పేర్కొంది.
ఈ ముగ్గురు హీరోల నుంచి వారి ఎండార్స్మెంట్ ఒప్పందాలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను కూడా అధికారులు కోరారు. యాడ్కు సంబంధించిన ఒప్పందాలు, ప్రచార వివరాలు, చెల్లింపులు, ప్రకటనకు ముందు వారు తీసుకున్న జాగ్రత్తల గురించి సమాచారం ఇవ్వాలని నోటీసులో పేర్కొన్నారు.
విమల్ యాడ్ వివాదం ఇదే మొదటిసారి కాదు. 2022లో అక్షయ్ కుమార్ కూడా షారుక్ ఖాన్, అజయ్ దేవగణ్తో కలిసి విమల్ ఎలైచీ ప్రకటనలో కనిపించారు. ఆ సమయంలో సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర విమర్శలు రావడంతో అక్షయ్ కుమార్ అభిమానులకు క్షమాపణలు చెప్పారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ప్రకటనల విషయంలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉంటానని తెలిపారు.
ఇప్పుడు అదే ప్రకటన విషయంలో షారుక్ ఖాన్, అజయ్ దేవగణ్, టైగర్ ష్రాఫ్కు నోటీసులు రావడం ఆసక్తికరంగా మారింది. సెలబ్రిటీలు చేసే ప్రకటనలు కోట్లాది మంది ప్రజలకు చేరుతాయి. అందుకే నిషేధిత లేదా హానికరమైన ఉత్పత్తులకు పరోక్షంగా ప్రచారం జరుగుతుందా అనే అంశంపై అధికారులు దృష్టి పెడుతున్నారు. ముగ్గురు హీరోలు 15 రోజుల్లో తమ వివరణ ఇవ్వాల్సి ఉంది. వారు ఇచ్చే సమాధానాల ఆధారంగా మహారాష్ట్ర FDA తదుపరి చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
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