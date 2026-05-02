Son Of OTT Streaming: రెండు ఓటీటీ ఫ్లాట్ పామ్స్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ‘సన్ ఆఫ్’ మూవీ..

Son Of Streaming on Amazon Prime Aha OTT: తెలుగు సహా అన్ని ఇండస్ట్రీస్ లో తల్లి కొడుకులు, తండ్రి కొడుకుల అనుబంధం నేపథ్యంలో పలు చిత్రాలు వచ్చాయి. ఇందులో సెంటిమెంట్ కు ఎక్కు ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. తాజాగా వినోద్ కుమార్ తండ్రి పాత్రలో సాయి సింహాద్రి కుమారుడిగా నటించిన చిత్రం ‘సన్ ఆఫ్’. ఫిబ్రవరి 27న విడుదలైన ఈ సినిమా ఆడియన్స్ నుంచి మంచి అప్లాజ్ తెచ్చుకుంది. ఈ సినిమాలో నటీనటులు అద్భుతమైన నటనతో ప్రేక్షకులని ఎంటర్టైన్ చేసారు. ఇప్పుడు ఈ చిత్రం హనుమాన్ మీడియా సంస్థ ద్వారా ఆహా ఓటిటి లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. తాజాగా ఈ సినిమా ఈ రోజు నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది.
ఈ చిత్రం ఫిబ్రవరి 27న విడుదలై డీసెంట్ టాక్ తెచ్చుకుంది. అంతేకాదు తండ్రి కొడుకుల ఎమోషనల్ సీన్స్ గురించి ప్రేక్షకులు మాట్లాడుకున్నారు. ఈ చిత్రంలో క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్ అదిరిపోయింది అని చెప్పుకున్నారు. ఈ మధ్యకాలంలో ఇలాంటి క్లైమాక్స్ రాలేదని చెప్పుకచ్చారు. అంతేకాదు ఈ సినిమా నిర్మాణ విలువలు అద్భుతంగా ఉన్నాయనే టాక్ కూడా వినిపించింది.
ఈ సినిమా ఫస్ట్ భాగం అంత పల్లెటూరు అందాలతో, మంచి కామెడీ సన్నివేశాలతో సాగుతూ ఇంటర్వెల్ ట్విస్ట్ తో ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేశారు. రెండో భాగంలో తండ్రి కొడుకుల ఎమోషనల్ సీన్స్, క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్ తో గొప్పగా నిర్మించారు ‘సన్ ఆఫ్’ చిత్రాన్ని. ప్రస్తుతం అమెజాన్ ప్రైమ్ తో పాటు ఆహా ఓటిటి లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది.థియేటర్స్ లో హిట్ అయినా ఈ చిత్రాని అక్కడ చూడని వారు ఓటిటి లో తప్పక చూడండి అంటూ యూనిట్ సభ్యులు తెలిపారు.
Also Read: Most Followed Indian Heroes on Instagram: ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఎక్కువ ఫాలోవర్స్ ఉన్న హీరోలు.. ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్న హీరో ఎవరంటే..!!
Also Read: Most Followed Indian Actress on Instagram: ఇన్స్టాగ్రామ్ లో అత్యధిక ఫాలోవర్స్ ఉన్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఈ భామదే..
