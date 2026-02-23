Cockroach Movie: వయలెంట్ లవ్ స్టోరీ 'కాక్రోచ్'.. నేరస్తుడికి, వేశ్య మధ్య ప్రేమకథ

Cockroach Movie: అభిలాష్ సుంకర, ప్రేమసన్, నవీన్, తీర్థ కీలక పాత్రల్లో పి.సునీల్ కుమార్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న చిత్రం కాక్రోచ్. సొంత ఊరు, గంగపుత్రులు, ఒక రొమాంటిక్ క్రైమ్ కథ, గల్ఫ్, వలస తదితర సినిమాలతో అవార్డులు.. ప్రేక్షకుల నుంచి రివార్డులు అందుకున్న సునీల్ కుమార్ రెడ్డి డైరెక్ట్ చేస్తుండడతో ఈ సినిమాపై మంచి బజ్ క్రియేట్ అయింది. శ్రీ లక్ష్మి పిక్చర్స్ బ్యానర్పై బి.బాపిరాజు, ముతుకి నాగసత్యనారాయణ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. మార్చి 6వ తేదీన విడుదల చేస్తున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటిచారు. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్ ఫిలింఛాంబర్లో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు.
ప్రొడ్యూసర్ బి.బాపిరాజు మాట్లాడుతూ.. సునీల్ కుమార్ రెడ్డితో తాను నిర్మిస్తున్న మరో డిఫరెంట్ సినిమా ఇది అని చెప్పారు. ప్రస్తుత సమాజంలో జరుగుతున్న వాస్తవ సంఘటనలకు రూపం ఇస్తూ ఈ సినిమాను తీశామని తెలిపారు. మూవీని తెరకెక్కించే సమయంలో చాలా కష్టాలను ఎదుర్కొన్నామని.. లొకేషన్స్లో ఎంతో రిస్క్ ఫేస్ చేశామన్నారు. సెన్సార్ బోర్డు సభ్యులు తమ సినిమాకు ఎ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చారని తెలిపారు. మార్చి 6వ తేదీన థియేటర్లో చూసి ప్రతి ఒక్కరు ఆదరించాలని కోరారు. రొటీన్ సినిమాలు చూసి విసిగిపోయిన ఆడియెన్స్కు ఈ సినిమా కొత్తదనం ఇస్తుందన్నారు.
దర్శకుడు పి.సునీల్ కుమార్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. ఓ జర్నలిస్టుగా తాను సమాజంలో చూసి వాటిని ప్రేక్షకులకు చూపించాలనే ఉద్దేశంతో దర్శకుడిగా మారానని చెప్పారు. కాక్రోచ్ మూవీ కోసం పోలీసులు, జర్నలిస్టుల సహకారం తీసుకున్నానని.. అనేక కేసులను స్టడీ చేశానని తెలిపారు. నేరస్థులతో కూడా మాట్లాడి అనేక విషయాలు తెలుసుకున్నానని అన్నారు. విశాఖ, గాజువాక ప్రాంతాల్లోని నేరస్తుల నిజ జీవిత ఘటనల ఆధారంగా.. కాక్రోచ్ సినిమాను ఒక వయలెంట్ లవ్ స్టోరీగా తీశామన్నారు. వేశ్యకు.. ఒక క్రిమినల్కు మధ్య ప్రేమను బ్యూటీఫుల్గా తీశామన్నారు. రెగ్యులర్ సినిమాలకు భిన్నంగా ఉంటుందని.. తెలియని కొత్త ప్రపంచంలోకి తీసుకువెళుతుందన్నారు. సమాజంలో ఉన్నది ఉన్నట్లు చూపించానని.. కేవలం వినోదం సినిమా చూసే వారికి నచ్చకపోవచ్చని అన్నారు. సమాజంలో చేదు నిజాన్ని చూడాలని అనుకునేవారికి నచ్చుతుందని.. చిన్న పిల్లలు, సున్నిత మనస్కులు దూరంగా ఉండాలని కోరారు.
టెక్నీకల్ టీమ్:
==> సౌండ్ డిజైన్: నాగరాజు
==> ఫైట్స్: ప్రేమ్ సన్
==> లిరిక్స్: ప్రతాప్, బాలవర్ధన్, రఘు
==> ఎడిటర్: రాఘవేందర్ రెడ్డి.పి.
==> యాక్షన్ ఎడిటర్: పవన్,
==> DOP: సంతోష్ శక్తి
==> మ్యూజిక్: ప్రదీప్ చంద్ర
==> PRO:- సతీష్. కె
==> కలరిస్ట్: నిహిత్ వర్మ
==> డిజైనర్: వాసు ప్రేమ్.
==> ప్రొడ్యూసర్స్: - బి.బాపిరాజు, ముతుకి నాగసత్యనారాయణ
==> డైరెక్టర్: పి.సునీల్ కుమార్ రెడ్డి