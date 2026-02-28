English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Virosh Reception: విజయ్, రష్మికల రిసెప్షన్ కు గ్రాండ్ ఏర్పాట్లు.. హాజరయ్యేది వీళ్ళే..

Virosh Reception: విజయ్, రష్మికల రిసెప్షన్ కు గ్రాండ్ ఏర్పాట్లు.. హాజరయ్యేది వీళ్ళే..

Virosh Reception: టాలీవుడ్ క్రేజీ జంట విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న గత కొన్నేళ్లుగా ప్రేమించుకున్నారు. తాజాగా వీళ్లిద్దరు వివాహాం ఈ నెల 26న రాజస్థాన్ లోని ఉదయ్ పూర్ లో అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. తాజాగా వివాహా రిసెప్షన్ భాగ్యనగరంలో మార్చి 4న నిర్వహించడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు జరుగుతునున్నాయి. ఇప్పటికే ఈ వేడుక కోసం సినీ, రాజకీయ వర్గాల నుంచి పలువురు హాజరు కానున్నారు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 28, 2026, 03:44 PM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: ఫిబ్రవరి 28వ తేదీ శనివారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
5
Gold Rate Today
Gold Rate Today: ఫిబ్రవరి 28వ తేదీ శనివారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Tirumala Teppotsavam 2026: సాలకట్ల ఉత్సవం.. తెప్పపై రుక్మిణి సమేత శ్రీకృష్ణస్వామివారి అభయం..!
5
Tirumala Teppotsavam 2026
Tirumala Teppotsavam 2026: సాలకట్ల ఉత్సవం.. తెప్పపై రుక్మిణి సమేత శ్రీకృష్ణస్వామివారి అభయం..!
Gold Rate Today: స్వల్పంగా తగ్గిన పసిడి ధర.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఫిబ్రవరి 27వ తేదీ శుక్రవారం బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
5
Gold Rate Today
Gold Rate Today: స్వల్పంగా తగ్గిన పసిడి ధర.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఫిబ్రవరి 27వ తేదీ శుక్రవారం బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
Tirumala: కన్నుల పండగగా ప్రారంభమైన సాలకట్ల తెప్పొత్సవాలు... 25 కంపార్ట్ మెంట్స్ ఫుల్.. భక్తులకు టీటీడీ మరో అలర్ట్..
6
tirumala
Tirumala: కన్నుల పండగగా ప్రారంభమైన సాలకట్ల తెప్పొత్సవాలు... 25 కంపార్ట్ మెంట్స్ ఫుల్.. భక్తులకు టీటీడీ మరో అలర్ట్..
Virosh Reception: విజయ్, రష్మికల రిసెప్షన్ కు గ్రాండ్ ఏర్పాట్లు.. హాజరయ్యేది వీళ్ళే..

Vijay Rashmika Reception : ఈనెల 26న టాలీవుడ్ క్రేజీ జంట విజయ్ దేవరకొండ ,రష్మిక మందన్న ఉదయ్ పూర్ వేదికగా వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. పెళ్లిపోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తూ నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్‌ను భార్యగా చేసుకున్నానని విజయ్ పోస్ట్ చేయగా.. నా విజయ్ అంటూ రష్మిక పోస్ట్ చేసింది. సాంప్రదాయ పద్దతిలో ఇరు కుటుంబ సభ్యుల మధ్య పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఉదయం పెళ్లి కుమారుడి తరుపున ఓ సాంప్రదాయ రీతిలో రష్మిక మెడలో తాళి కట్టి ఏడడుగులు నడిచాడు. సాయంత్రం కొడవ సాంప్రదాయంలో మరోసారి వీళ్లిద్దరి పెళ్లి జరిగింది. ఈ పెళ్లి సందడిలో వీరు ధరించిన నగలు కూడా హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.  వీరిద్దరికి  పెళ్లికి కొద్దిమందికి మాత్రమే ఆహ్వానం పలికి వారి సమక్షంలోనే పెళ్లి చేసుకున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

అయితే రిసెప్షన్‌ను మాత్రం హైదరాబాద్ లోని తాజ్ కృష్ణలో చాలా గ్రాండ్‌గా సెలబ్రేట్ చేసుకునేందుకు రెడీ అయ్యారు. ఈ కొత్తజంట ఇప్పటికే హైదరాబాద్ చేరుకుంది. మార్చి 4న జరగబోయే రిసెప్షన్‌కు ప్రధాని నరేంద్రమోదీకి ఈ జంట ప్రత్యేక ఆహ్వానం అందించారు. అటు నరేంద్ర మోడీ తర్వాత పార్టీలో ప్రభుత్వంలో నెంబర్ టూగా ఉన్న కేంద్ర హోం మంత్రి  అమిత్‌ షా తో పాటు పలువురు కేంద్ర మంత్రలు వీరి రిసెప్షన్ కి హాజరు కాబోతున్నారని తెలుస్తోంది. వీరిలో కిషన్ రెడ్డి, బండి సంజయ్ కేంద్ర తరుపున హాజరు కానున్నారు. 

ఇక టాలీవుడ్ నుంచి విజయ్, రష్మికలకు విషెష్ తెలిపేందుకు అగ్రహీరోలంతా రానున్నట్లు సమాచారం అందుతోంది. ఇప్పటికే రిసెప్షన్ కు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు మొదలయ్యాయని తెలుస్తోంది. మరోవైపు వీరిద్దరు కలిసి నటిస్తోన్న ‘రణబాలి’సినిమాలో ఉన్న మ్యారేజ్ పాట వీరి పెళ్లికి తగ్గట్టు బాగానే సింక్ అయింది. ప్రస్తుతం ఈ పాట నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతోంది. 

Also Read:​ ఎన్టీఆర్ అల్లు అర్జున్ టూ చిరంజీవి బాలకృష్ణ బిరుదులు మార్చుకున్న హీరోలు..

Also Read:​ రష్మిక టూ శ్రీలీల సౌత్ యంగ్ బ్యూటీలు ఏం చదువుకున్నారో తెలుసా..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Vijay Rahsmika ReceptionVijay Rahsmika Marriagekodava traditionkodava tradition MarriageKodava

Trending News