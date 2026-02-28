Virosh Reception: విజయ్, రష్మికల రిసెప్షన్ కు గ్రాండ్ ఏర్పాట్లు.. హాజరయ్యేది వీళ్ళే..

Vijay Rashmika Reception : ఈనెల 26న టాలీవుడ్ క్రేజీ జంట విజయ్ దేవరకొండ ,రష్మిక మందన్న ఉదయ్ పూర్ వేదికగా వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. పెళ్లిపోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తూ నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ను భార్యగా చేసుకున్నానని విజయ్ పోస్ట్ చేయగా.. నా విజయ్ అంటూ రష్మిక పోస్ట్ చేసింది. సాంప్రదాయ పద్దతిలో ఇరు కుటుంబ సభ్యుల మధ్య పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఉదయం పెళ్లి కుమారుడి తరుపున ఓ సాంప్రదాయ రీతిలో రష్మిక మెడలో తాళి కట్టి ఏడడుగులు నడిచాడు. సాయంత్రం కొడవ సాంప్రదాయంలో మరోసారి వీళ్లిద్దరి పెళ్లి జరిగింది. ఈ పెళ్లి సందడిలో వీరు ధరించిన నగలు కూడా హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. వీరిద్దరికి పెళ్లికి కొద్దిమందికి మాత్రమే ఆహ్వానం పలికి వారి సమక్షంలోనే పెళ్లి చేసుకున్నారు.
అయితే రిసెప్షన్ను మాత్రం హైదరాబాద్ లోని తాజ్ కృష్ణలో చాలా గ్రాండ్గా సెలబ్రేట్ చేసుకునేందుకు రెడీ అయ్యారు. ఈ కొత్తజంట ఇప్పటికే హైదరాబాద్ చేరుకుంది. మార్చి 4న జరగబోయే రిసెప్షన్కు ప్రధాని నరేంద్రమోదీకి ఈ జంట ప్రత్యేక ఆహ్వానం అందించారు. అటు నరేంద్ర మోడీ తర్వాత పార్టీలో ప్రభుత్వంలో నెంబర్ టూగా ఉన్న కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా తో పాటు పలువురు కేంద్ర మంత్రలు వీరి రిసెప్షన్ కి హాజరు కాబోతున్నారని తెలుస్తోంది. వీరిలో కిషన్ రెడ్డి, బండి సంజయ్ కేంద్ర తరుపున హాజరు కానున్నారు.
ఇక టాలీవుడ్ నుంచి విజయ్, రష్మికలకు విషెష్ తెలిపేందుకు అగ్రహీరోలంతా రానున్నట్లు సమాచారం అందుతోంది. ఇప్పటికే రిసెప్షన్ కు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు మొదలయ్యాయని తెలుస్తోంది. మరోవైపు వీరిద్దరు కలిసి నటిస్తోన్న ‘రణబాలి’సినిమాలో ఉన్న మ్యారేజ్ పాట వీరి పెళ్లికి తగ్గట్టు బాగానే సింక్ అయింది. ప్రస్తుతం ఈ పాట నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతోంది.
