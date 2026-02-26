Rashmika mandanna Video: మూలాలు మర్చిపోని రష్మిక.!. కొడవ సంప్రదాయంలో ఏమనిందంటే.?.. వీడియో వైరల్..

Vijay deverakonda rashmika wedding kodava look national crush video viral: ఫైనల్ గా నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న, రౌడీ హీరో విజయ దేవర కొండ మూడు ముళ్ల బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. ఉదయ్ పూర్ లో వీరి పెళ్లి అంగరంగ వైభవంగా కొద్ది మంది అతిథులు, బంధుమిత్రుల మధ్య ఎంతో గ్రాండ్ గా జరిగింది. గతేడాది వీరి ఎంగెజ్ మెంట్ జరిగిన ఈ క్యూట్ కపుల్ భలే సీక్రెట్ మెయింటెన్ చేశారు. ఇటీవల మాత్రం ఫిబ్రవరి 26న అంటే ఈరోజు ఒక్కటౌతున్నట్లు ప్రకటించారు. అనుకున్నట్లుగానే వీరి పెళ్లి ఉదయ్ పూర్ లో 10:10 గంటలకు .. విజయ్, రష్మిక మెడలో మూడు ముళ్లు వేసి ఆమెను తన అర్థాంగీగా స్వీకరించారు. మొత్తంగా ఎక్కడ చూసి విజయ్, రష్మికల పెళ్లి గురించి తెగ చర్చలు జరుపుకుంటున్నారు.
కొడవ భాషలో మాట్లాడుతూ, సంప్రదాయ వేషధారణలో కనిపించిన రష్మిక పాత వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది
ఈ రోజు సాయంత్రం కొడవ సంప్రదాయంలో రష్మిక పెళ్లి చేసుకోనున్న సంగతి తెలిసిందే#VijayDeverakonda #RashmikaMandanna #ViRoshWedding #KodavaTradition #CelebrityWedding pic.twitter.com/29fIYuC33Z
— greatandhra (@greatandhranews) February 26, 2026
వీరి పెళ్లి ఇటు హిందు సంప్రదాయం ప్రకారం అటు కొడవ సంప్రదాయం ప్రకారం కూడా జరుగనుంది. ఇప్పటికే బుధవారం జరిగిన హల్దీ వేడుక ఫొటోలను ఈ జంట ఇన్స్టాగ్రామ్లో పంచుకోగా, అభిమానులు వాటిని చూసి మరింత పండగ చేసుకున్నారు. మొత్తంగా విరోష్ పెళ్లిపై అభిమానులు ఫుల్ ఖుషీగా ఉన్నారు. విరోష్ హ్యాష్ ట్యాగ్ మాత్రం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
అయితే.. పెళ్లి వేళ కొడవ సంప్రదాయంలో రష్మిక తాజాగా.. మాట్లాడిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.ఈ వీడియోలో రష్మిక కొడవ సంప్రదాయం దుస్తులు ధరించి, కొడవ భాషలో తన మూలాలు మర్చిపొకుండా అతిథులను, అభిమానుల్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడారు.
Read more: Avinash on Tirumala Video: శ్రీ వారి ముందు 15 నిముషాలు.!. మళ్లీ వివాదం రాజేసిన ముక్కు అవినాష్.. వీడియో వైరల్..
మీ అందరి సపోర్ట్, ఆశీర్వాదాలతో ఈ రోజు ఈ శుభ తరుణం వచ్చిందని, ఇలానే మీ అందరి ఆదారాభిమానాలు ఎప్పుడు ఉండాలని కోరుకుంటున్నట్లు తన పెళ్లిని ఆశీర్వదిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి తన ధన్యవాదాలు అని కొడవ భాషలో చెబుతూ రష్మిక ఎమోషనల్ అయ్యింది. మొత్తంగా కన్నడ అభిమానులు మాత్రం నేషనల్ క్రష్ తనమూలాల్ని మాత్రం మర్చిపోలేదని మరింత ఫిదా అవుతున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.