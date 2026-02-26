English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Rashmika mandanna Video: మూలాలు మర్చిపోని రష్మిక.!. కొడవ సంప్రదాయంలో ఏమనిందంటే.?.. వీడియో వైరల్..

Vijay rashimika wedding in Udaipur: తమ  కొడవ సంప్రదాయంలో నేషనల్ క్రష్ పెళ్లివేళ మాట్లాడిన మాటల వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై అభిమానులు ఫిదా అవుతున్నారు. మొత్తంగా తన మూలాల్ని మర్చిపోలేదని రష్మిక మందన్నపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 26, 2026, 02:31 PM IST
Vijay deverakonda rashmika wedding kodava look national crush video viral: ఫైనల్ గా నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న, రౌడీ హీరో విజయ దేవర కొండ మూడు ముళ్ల బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. ఉదయ్ పూర్ లో వీరి పెళ్లి అంగరంగ వైభవంగా కొద్ది మంది అతిథులు, బంధుమిత్రుల మధ్య ఎంతో గ్రాండ్ గా జరిగింది. గతేడాది వీరి ఎంగెజ్ మెంట్ జరిగిన ఈ క్యూట్ కపుల్ భలే సీక్రెట్ మెయింటెన్ చేశారు. ఇటీవల మాత్రం ఫిబ్రవరి 26న అంటే ఈరోజు ఒక్కటౌతున్నట్లు ప్రకటించారు. అనుకున్నట్లుగానే వీరి పెళ్లి ఉదయ్ పూర్ లో 10:10 గంటలకు .. విజయ్, రష్మిక మెడలో మూడు ముళ్లు వేసి ఆమెను తన అర్థాంగీగా స్వీకరించారు. మొత్తంగా ఎక్కడ చూసి విజయ్, రష్మికల పెళ్లి గురించి తెగ చర్చలు జరుపుకుంటున్నారు.

వీరి పెళ్లి ఇటు హిందు సంప్రదాయం ప్రకారం అటు కొడవ సంప్రదాయం ప్రకారం కూడా జరుగనుంది.  ఇప్పటికే బుధవారం జరిగిన హల్దీ వేడుక ఫొటోలను ఈ జంట ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పంచుకోగా, అభిమానులు వాటిని చూసి మరింత పండగ చేసుకున్నారు. మొత్తంగా విరోష్ పెళ్లిపై అభిమానులు ఫుల్ ఖుషీగా ఉన్నారు.  విరోష్ హ్యాష్ ట్యాగ్ మాత్రం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

అయితే.. పెళ్లి వేళ కొడవ సంప్రదాయంలో రష్మిక తాజాగా.. మాట్లాడిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.ఈ వీడియోలో రష్మిక కొడవ సంప్రదాయం దుస్తులు ధరించి, కొడవ భాషలో తన మూలాలు మర్చిపొకుండా అతిథులను, అభిమానుల్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడారు.

మీ అందరి సపోర్ట్, ఆశీర్వాదాలతో ఈ రోజు ఈ శుభ తరుణం వచ్చిందని, ఇలానే మీ అందరి ఆదారాభిమానాలు ఎప్పుడు ఉండాలని కోరుకుంటున్నట్లు తన పెళ్లిని ఆశీర్వదిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి తన ధన్యవాదాలు అని కొడవ భాషలో చెబుతూ రష్మిక ఎమోషనల్ అయ్యింది. మొత్తంగా కన్నడ అభిమానులు మాత్రం నేషనల్ క్రష్ తనమూలాల్ని మాత్రం మర్చిపోలేదని మరింత ఫిదా అవుతున్నారు.

 

 

