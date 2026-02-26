Viroshi Wedding: రెండు పద్దతుల్లో విజయ్, రష్మిక వివాహాం.. విరోషి పెళ్లిలో అదే స్పెషాలిటీ..

Vijay Devarakonda - Rashmika Mandanna Wedding: విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న తొలిసారి ‘గీత గోవిందం’ సినిమాలో నటించారు. అప్పటి నుంచి వీరిద్దరి మధ్య ప్రేమ చిగురించింది. అది కొన్నేళ్లుగా కొనసాగుతూనే ఉంది. ఎట్టకేలకు ఇద్దరు తమ ఇంట్లోవాళ్లను ఒప్పించి ఒకింటి వారయ్యారు. తాజాగా వీరిద్దరి వివాహాం రాజస్థాన్ లోని ఉదయపూర్ ప్యాలెస్ లో అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. ముందుగా తెలుగు సాంప్రదాయ పద్ధతిలో కాసేటి క్రితం 10.10 నిమిషాలకు విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న ఒకటయ్యారు. అటు సాయంత్రం కర్ణాటకు చెందిన కొడవ పద్దతిలో పెళ్లి జరగనుంది. రష్మిక మందన్న ఫ్యామిలీ కర్ణాటకలోని గిరిజన కొడవ సామాజిక వర్గానికి చెందని అమ్మాయి కాబట్టి.. కొడవ సాంప్రదాయ పద్దతిలో ఈ రోజు సాయంత్రం 4.30 నిమిసాలకు మరోసారి వీరిద్దరు దండలు మార్చుకోనునున్నారు.
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న.. తమ ఇద్దరు పేర్లు కలిసొచ్చేలా విరోష్ అని పెట్టుకున్నారు. నెట్టింట అభిమానులు ప్రేమగా పిలుచుకునే ‘విరోష్’ జంట ఏడు అడుగులు వేయడంతో సినీ ఇండస్ట్రీ లుక్ ఈ జంటపై పడింది. రాజస్థాన్లోని ఉదయ్పూర్ వేదికగా జరగనున్న ఈ పెళ్లి వేడుక కోసం ఇప్పటికే అన్ని ఏర్పాట్లు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ విరోష్ వేడుకకు కుటుంబ సభ్యులు, ఫ్రెండ్స్, అత్యంత సన్నిహితులను మాత్రమే ఆహ్వానించింది ఈ జంట.
అందులో సినీ సెలబ్రెటీలు ‘పెళ్లి చూపులు’ డైరెక్టర్ తరుణ్ భాస్కర్, ‘అర్జున్ రెడ్డి’ డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా, ‘ది గర్ల్ఫ్రెండ్’ డైరెక్టర్ రాహుల్ రవీంద్రన్, ‘ఖుషి’ డైరెక్టర్ శివ నిర్వాణ, హీరోయిన్లు ఈషా రెబ్బా, ఆషికా రంగనాథ్, ప్రముఖ స్టైలిస్ట్ శ్రావ్య వర్మ హాజరయ్యి తెగ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. వీరు ఎంజాయ్ చేస్తున్న హల్దీ, సంగీత్ సెలబ్రేషన్స్ ఫొటోలు, వీడియోలు నెటిజన్లని వీపరీతంగా ఆకట్టుకున్నాయి. సంగీత్ వేడుకలో రష్మిక మందన్న తన ప్రదర్శనతో స్టేజ్ పై అలరించారు. తన భర్త విజయ్ కోసం 'పుష్ప 2' చిత్రంలోని సూపర్ హిట్ సాంగ్ 'వీడు మొరటోడు' పాటకు స్టెప్పులేసి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.
మరోవైపు ఈ జంటకు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ స్పెషల్ గ్రీటింగ్స్ పంపారు. అటు రిలయన్స్ అధినేత ముఖేష్ అంబానీ కుటుంబ సమేతంగా నిన్న జరిగిన కార్యక్రమంలో నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించారు. అటు వివాహా రిసెప్షన్ మార్చి 4 హైదరాబాద్ తాజ్ కృష్ణాలో గ్రాండ్ గా జరగనుంది. ఈ వేడుకకు తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో పాటు సినీ, రాజకీయ రంగ ప్రముఖులు హాజరు కానున్నారు.
