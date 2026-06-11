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Makutam Teaser: స్వీయ దర్శకత్వంలో విశాల్ మకుటం.. మూడు పాత్రల్లో అదరగొట్టిన యాక్షన్ టీజర్!

Makutam Teaser:విశాల్ నటుడిగానే కాకుండా ఇప్పుడు దర్శకుడిగానూ తన ప్రతిభను చూపించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఆయన స్వీయ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ‘మకుటం’ సినిమా టీజర్ తాజాగా విడుదలైంది. టీజర్ విడుదలైన వెంటనే సోషల్ మీడియాలో మంచి స్పందన దక్కుతోంది. యాక్షన్, ఎమోషన్, స్టైలిష్ విజువల్స్‌తో ఈ టీజర్ ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 11, 2026, 09:14 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:14 PM IST
Makutam Teaser: స్వీయ దర్శకత్వంలో విశాల్ మకుటం.. మూడు పాత్రల్లో అదరగొట్టిన యాక్షన్ టీజర్!
Image Credit: makutam(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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