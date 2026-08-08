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Vishal Makutam Trailer: అంచనాలు పెంచేసిన విశాల్ ‘మకుటం’ ట్రైలర్.. మూడు గెటప్స్‌లో అదరగొట్టిన హీరో

Vishal Makutam: తమిళ హీరో విశాల్ నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘మకుటం’. ఈ సినిమాకు విశాల్ హీరోగా నటించడమే కాకుండా దర్శకత్వ బాధ్యతలు కూడా చేపట్టారు. అందుకే ఈ మూవీపై మొదటి నుంచే ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్‌పై ఈ సినిమా తెరకెక్కుతోంది. అంజలి, దుషార విజయన్ ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 08, 2026, 09:40 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 09:40 PM IST
Vishal Makutam Trailer: అంచనాలు పెంచేసిన విశాల్ ‘మకుటం’ ట్రైలర్.. మూడు గెటప్స్‌లో అదరగొట్టిన హీరో
Image Credit: Vishal Makutam Trailer(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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