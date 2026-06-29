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Vishal Makutam: మకుటంతో దర్శకుడిగా విశాల్.. నచ్చాకే వచ్చేరా పాట విడుదల

Vishal Makutam:సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్‌పై రూపొందుతున్న 99వ చిత్రం మకుటం. ఈ సినిమాలో విశాల్ హీరోగా నటించడమే కాకుండా తొలిసారి దర్శకుడిగానూ బాధ్యతలు చేపట్టారు. స్వర్గీయ ఆర్‌బీ చౌదరి నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో అంజలి, దుషార విజయన్ హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్, తొలి పాట ది రైజ్ ఆఫ్ లింగా మంచి స్పందన అందుకున్నాయి. తాజాగా రెండో పాట నచ్చాకే వచ్చేరాను విడుదల చేశారు.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 29, 2026, 12:09 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 12:24 PM IST
Vishal Makutam: మకుటంతో దర్శకుడిగా విశాల్.. నచ్చాకే వచ్చేరా పాట విడుదల
Image Credit: vishal(Source: FILE)Source: Bureau

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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