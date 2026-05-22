Vishnu Priya Bhimeneni: 'డబ్బుల కోసం శరీరం అమ్ముకుంటున్నావు' అంటూ తనపై అసభ్య వ్యాఖ్యలతో వ్యక్తిత్వ హననానికి పాల్పడుతున్నారని బిగ్బాస్ తెలుగు కంటెస్టెంట్, యాంకర్ విష్ణుప్రియ వాపోయారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా కొందరు నెటిజన్లు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేస్తూ వేధిస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. బాడీ షేమింగ్, అసభ్య వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. సెలబ్రిటీలను లక్ష్యంగా చేసుకుని వేధింపులకు గురి చేస్తున్న వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసులకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
సోషల్ మీడియాలో సెలబ్రిటీలను లక్ష్యంగా చేసుకుని వేధింపులకు గురిచేసే ఘటనలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి. తాజాగా ప్రముఖ నటి, యాంకర్ విష్ణుప్రియ దీనికి బాధితురాలిగా మారారు. తనపై సోషల్ మీడియా వేదికగా కొందరు వ్యక్తులు అసభ్యకరమైన పోస్టులు పెడుతున్నారంటూ ఆమె పోలీసులను ఆశ్రయించారు. తనపై సోషల్ మీడియాలో దాడి జరుగుతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ నటి, యాంకర్ విష్ణుప్రియ హైదరాబాద్లోని మియాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్లో లిఖితపూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేశారు. తన న్యాయవాదితో కలిసి తనపై జరుగుతున్న దాడి.. ట్రోలింగ్స్పై ఆధారాలతో సహా వివరించారు. సదరు అకౌంట్ల వివరాలను, పోస్టుల స్క్రీన్షాట్లను కూడా ఆమె పోలీసులకు సమర్పించినట్లు తెలిపారు. విష్ణుప్రియ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా మియాపూర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
కొన్ని రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో తన ప్రతిష్టకు భంగం కలిగించేలా.. తీవ్ర అభ్యంతరకరంగా ఉన్న పోస్టులు, కామెంట్లు తన దృష్టికి వచ్చాయని విష్ణుప్రియ వివరించారు. తన వ్యక్తిత్వాన్ని హననం చేసేలా.. సమాజంలో తనకున్న గౌరవానికి భంగం కలిగించేలా ప్రవర్తించిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. 'దీనిపై ఎప్పుడో తాను స్పందించాల్సి ఉంది. కానీ చాలా రోజులు ఎదురుచూసి చాలా నిందలు, అవమానాల తర్వాత ఫిర్యాదు చేశా. చాలా నెగిటివ్, బ్యాడ్ పబ్లిసిటీ, రాంగ్ పబ్లిసిటీ, తప్పుడు ప్రచారం.. కొన్ని సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫార్మ్స్లో అసభ్యకర సమాచారం వ్యాప్తి చేస్తుండడంతో వారందరి మీద పోలీసులకు వివరించా' అని విష్ణుప్రియ వెల్లడించారు.
'మానసికంగా దెబ్బతీసేలా మాట్లాడుతున్నారు. మేము ప్రజలకు వినోదం అందించేందుకు ఈ రంగంలోకి వచ్చాం. ఐదు, పది నిమిషాలు మా కంటెంట్ చూసి ఎంజాయ్ చేయాలని మేం కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం. ఏ సెలబ్రిటీ కూడా ప్రేక్షకులకు హాని కలిగించేలా చేయలేదు' అని విష్ణుప్రియ తెలిపారు. కొన్ని కొన్ని సార్లు తెలియకుండా కొన్ని చేస్తాం. అవి తప్పులైనప్పుడు నిజంగా తప్పులైనప్పుడు నిందించండి, ఖండించండి. తలవంచుకొని ఎన్నైనా మాటలు తీసుకుంటాం' అని విష్ణుప్రియ స్పష్టం చేశారు.
తప్పు కానివి.. వ్యక్తిగత హననం చేస్తూ.. డబ్బుల కోసం శరీరం అమ్ముకుంటుంది ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు కొందరు వాడుతున్నారు. కొంతమంది పెద్ద పెద్ద వాళ్లు.. పెద్ద పెద్ద ఛానల్స్లో మాట్లాడుతున్నారు. 'కొంతమంది ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ అయితే అసలు వాళ్లు ఏమి లైఫ్లో ఏమీ చేయకుండా.. వేరే వాళ్లని కించపరచడం మంచి పద్ధతి కాదు. ఇలాంటి వాటిపై ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఇలా నోరు మూసుకొని ఉంటా? ఒక్కసారైనా నా కోసం నేను పోరాడాలనుకున్నా. నా కోసమే కాదు, ఇంకా వేరే ఏ ఆడపిల్లల గురించి ఎలా పడితే అలా.. ఎవరు పడితే ఎవరు అయినా మాట్లాడుకోకూడదని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశా' అని విష్ణుప్రియ వివరించారు.