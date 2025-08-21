English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Megastar Star Chiranjeevi About Vishwambhara : తెలుగు సీనియర్ టాప్ స్టార్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి.. ‘భోళా శంకర్’ సినిమా తర్వాత ఎంతో అట్టహాసంగా ‘బింబిసార’ దర్శకుడు వశిష్ఠ దర్శకత్వంలో ‘విశ్వంభర’ సినిమా చేస్తున్నారు. ఎపుడో విడుదల కావాల్సిన ఈ సినిమా ఆలస్యం కావడంపై మెగాస్టార్ చిరంజీవి స్వయంగా ఓ వీడియో విడుదల చేస్తూ క్లారిటీ ఇచ్చారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 21, 2025, 11:05 AM IST

Vishwambhara:'విశ్వంభర' సినిమా ఆలస్యం కావడంపై మెగాస్టార్ క్లారిటీ..రిలీజ్ డేట్ ప్రకటన..

Megastar Star Chiranjeevi About Vishwambhara : ‘విశ్వంభర’ అంతా సవ్యంగా సాగిపోతే.. ఈ పాటికి రిలీజై ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడుకునే వాళ్లమే కాదు. కానీ  గతేడాది చిరు  పుట్టినరోజు సందర్భంగా విడుదల చేసిన టీజర్ తో ఈ సినిమాపై నెగిటివిటీ పెరిగింది. అంతేకాదు హాలీవుడ్ లో తెరకెక్కిన ‘అవతార్’ సినిమాకు నాసి రకం అనుకరణగా ఉందనే కామెంట్స్ వినబడ్డాయి. అంతేకాదు  చిత్ర యూనిట్ ను ఈ సందర్భంగా ఏకి పారేసారు. దీంతో సినిమా యూనిట్  గ్రాఫిక్స్ విషయంలో అప్రమత్తమైంది. దీంతో ఈ యేడాది సంక్రాంతి కానుకగా విడుదల కావాల్సిన ఈ  చిత్రం ఆలస్యమైంది. తాజాగా ఈ సినిమా ఆలస్యానికి కారణం గ్రాఫిక్స్ విషయంలో చిత్ర యూనిట్ తీసుకుంటున్న కేర్ అని చెబుతున్నారు. 

ఇలా మీ ముందుకు రావడానికి కారణం ‘విశ్వంభర’ ఆలస్యం కావడానికి కారణాలను వివరించారు.  ఈ సినిమాను అచ్చమైన చందమా కథ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుబోతుంది. ఈ చిత్రం సెకండ్ హాఫ్ మొత్తం విఎఫ్ఎక్స్ అండ్ గ్రాఫిక్స్ మీద ఆధారపడి ఉంది. మీకు అత్యున్నతమైన ప్రమాణాలతో  ది బెస్ట్ క్వాలిటీ తోటి ఇది మీ ముందు ఉంచాలనే ఉద్దేశ్యంతో దర్శక నిర్మాతల ప్రయత్నమే ఈ ఆలస్యానికి ప్రధానమైన కారణం అని చెప్పుకొచ్చారు. 

ఎలాంటి విమర్శలకు తావివ్వకుండాశ్రద్ధాశక్తులతో తీసుకుంటున్న సముచితమైన సమయం ఇది. ఇక ఈ చిత్రం గురించి చెప్పాలంటే
ఇదొక చందమామ కథలా సాగిపోయేటటువంటి అద్భుతమైనటు వంటి కథ అని చెప్పుకొచ్చారు. ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలకు మరి ముఖ్యంగా పెద్దవాళ్ళలో ఉండే నా లాంటి చిన్న పిల్లలు ఉంటారే వాళ్ళని సైతం ఇది అలరించడం ఖాయం అని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ సినిమా రిలీజ్ ఎప్పుడెప్పుడాని ఎదురుచూసే మీతో పాటు నాకు కూడా సమాధానంగా యువ క్రియేషన్స్ వాళ్ళు ఒక చిన్న గ్లిమ్స్ ని మనకు
అందివ్వబోతున్నారంటూ చెప్పుకొచ్చారు. అది నా పుట్టిన రోజు సందర్భంగా ఒక రోజు ముందు అంటే ఇక్కడ కొన్ని గంటల తర్వాత ఆగస్టు 21 సాయంకాలం 6గంటఆ నిమిషాలకు అంటే కొన్ని గంటల వ్యవధిలో అది మన ముందు ఉత్తుతున్నారని చెప్పారు.  అంతేకాదు ఇంతా చెప్పి రిలీజ్ డేట్ ఎపుడా చెప్పలేదు కదా. ఈ చిత్రాన్ని వచ్చే యేడాది సమ్మర్ సీజన్ లో విడుదల చేయబోతున్నట్టు ప్రకటించారు. ఆల్రెడీ పెద్ద సినిమా మార్చి 27న రిలీజ్ కాబోతుంది. కాబట్టి..  ఈ చిత్రాన్ని మే 9 న చిరుకు కలిసొచ్చినా డేట్ లో విడుదల చేయడం ఖాయం అనే ముచ్చట వినిపిస్తోంది. 

ప్రస్తుతం చిరంజీవి ‘విశ్వంభర’ సినిమాతో పాటు అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో ఓ సినిమా చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి ‘మన శివశంకర వరప్రసాద్ అనే టైటిల్ కన్ఫామ్ చేశారు. ఈ విషయాన్ని ఈ  రోజు కానీ రేపు చిరు బర్త్ డే సందర్బంగా అఫీషియల్ గా ప్రకటించనున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని వచ్చే యేడాది సంక్రాంతి కానుకగా విడుదల చేయాలనే ఆలోచనలో ఉన్నారు. మరోవైపు  వాల్తేరు వీరయ్య వంటి హిట్ ఇచ్చిన బాబీతో మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మాణంలో ఓ చిత్రం ఓకే చేయనున్నారు.  ఇక హరీష్ శంకర్, మారుతి లు కూడా చిరంజీవితో సినిమాలు చేయడానికి క్యూలో ఉన్నారు. మొత్తంగా  చిరంజీవి 70 ఏళ్ల వయసులో కూడా వరుసగా యంగ్ డైరెక్టర్స్ తో ఎక్కడా గ్యాప్ లేకుండా వరుస సినిమాలు చేస్తూ అభిమానులను అలరిస్తున్నారు.

