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Vishwambhara Postponed: చిరంజీవి 'విశ్వంభర' విడుదల అవుతుందా? మూవీ యూనిట్ ఏం చేస్తుంది? 2027లో కూడా డౌటే?!

Vishwambhara Release Date Postponed: ఇటీవలే మెగాస్టార్ చిరంజీవి జన్మదినం సందర్భంగా ఆయన నటించిన 'విశ్వంభర' చిత్రం నుండి ఎటువంటి స్పష్టమైన విడుదల తేదీ అప్‌డేట్ రాకపోవడం అభిమానులను తీవ్ర నిరాశకు గురిచేసింది. షూటింగ్ దాదాపు ముగిసినప్పటికీ, దాదాపు 30 శాతం వరకు కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ (సీజీ) పనులు పెండింగ్‌లో ఉండటంతో ఈ దసరా రేసు నుండి సినిమా తప్పుకునే పరిస్థితి ఏర్పడింది. అయితే సంక్రాంతికి 'కాకా' సినిమా రానుండడంతో 'విశ్వంభర' మరింత ఆలస్యం కానుంది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 26, 2026, 12:31 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 12:31 PM IST
Vishwambhara Postponed: చిరంజీవి 'విశ్వంభర' విడుదల అవుతుందా? మూవీ యూనిట్ ఏం చేస్తుంది? 2027లో కూడా డౌటే?!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Vishwambhara Postponed: చిరంజీవి 'విశ్వంభర' విడుదల అవుతుందా? మూవీ యూనిట్ ఏం చేస్తుంది? 2027లో కూడా డౌటే?!
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