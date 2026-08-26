Vishwambhara Postponed: చిరంజీవి 'విశ్వంభర' విడుదల అవుతుందా? మూవీ యూనిట్ ఏం చేస్తుంది? 2027లో కూడా డౌటే?!

Vishwambhara Release Date Postponed: ఆగస్టు 22వ తేదీన మెగాస్టార్ చిరంజీవి పుట్టినరోజును పురస్కరించుకుని విడుదలైన 'కాకా' ప్రాజెక్ట్ గ్లింప్స్ అభిమానుల్లో ఊహించని స్థాయి జోష్ నింపింది. అయితే, ఇదే తరుణంలో అందరూ ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురుచూసిన 'విశ్వంభర' చిత్రం నుంచి మాత్రం ఎటువంటి సాలిడ్ అప్డేట్ రాకపోవడంతో మెగా ఫ్యాన్స్ కొంత నిరాశకు లోనయ్యారు.
వాస్తవానికి, ఈ దసరా పండుగ సీజన్కే ఈ చిత్రం థియేటర్లలో సందడి చేస్తుందని, చిరంజీవి బర్త్డే రోజే 'విశ్వంభర' అధికారిక విడుదల తేదీని ఘనంగా ప్రకటిస్తారని ఇండస్ట్రీలో పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం నడిచింది. కానీ, అభిమానులను నిరాశపరుస్తూ చిత్రబృందం కేవలం ఒక పోస్టర్ను మాత్రమే విడుదల చేసి సరిపెట్టుకుంది. ఆ పోస్టర్లో ఎక్కడా విడుదల తేదీ ప్రస్తావన లేకపోవడం సినీ వర్గాలలో, ట్రేడ్ వర్గాలలో సరికొత్త చర్చలకు దారితీసింది.
ప్రస్తుతం వినిపిస్తున్న సమాచారం ప్రకారం.. 'విశ్వంభర' విడుదల తేదీపై నిర్మాతలు ఇప్పటికీ ఒక స్పష్టమైన నిర్ణయానికి రాలేకపోతున్నారు. షూటింగ్ పనులన్నీ దాదాపుగా పూర్తయినప్పటికీ, సినిమా ఆలస్యం కావడానికి ప్రధాన కారణం విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ (VFX) పనులేనని తెలుస్తోంది. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ (సీజీ) పనులు ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో సిద్ధం కాలేదు.
అందుతున్న నివేదికల ప్రకారం, సీజీకి సంబంధించి కనీసం 30 శాతం వరకు వర్క్ ఇంకా పెండింగ్లోనే ఉండిపోయింది. ఈ విజువల్స్ పనులన్నీ పూర్తయి చేతికి వచ్చినప్పటికీ, ఆ తర్వాత కూడా కరెక్టోరియల్ వర్క్స్, క్వాలిటీ చెకింగ్స్ వంటి సాంకేతిక ప్రక్రియలను పూర్తి చేయడానికి ఇంకా ఎంత సమయం పడుతుందో కచ్చితంగా చెప్పలేని అయోమయ పరిస్థితి ప్రస్తుతం నెలకొంది.
ఒకవేళ ఈ చిత్రం ఈ ఏడాది దసరా రేసు నుంచి తప్పుకుంటే, ఈ సంవత్సరంలో సినిమా థియేటర్లలోకి రావడం దాదాపుగా అసాధ్యమేనని ట్రేడ్ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఎందుకంటే వచ్చే సంక్రాంతి కానుకగా ఎలాగూ 'కాకా' చిత్రం బాక్సాఫీస్ బరిలోకి దిగుతుండటంతో, 'విశ్వంభర'కు అక్కడ కూడా స్థలం దొరికే అవకాశం లేదు. దీంతో ఈ భారీ ప్రాజెక్ట్ నేరుగా 2027 వేసవి కాలానికి వాయిదా పడే అవకాశాలు చాలా మెండుగా కనిపిస్తున్నాయి.
వాస్తవానికి 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' కంటే ముందే థియేటర్ల ముందుకు రావలసిన ఈ అద్భుత విజువల్ వండర్, ఇప్పుడు 'కాకా' చిత్రం తర్వాత విడుదలవుతే అభిమానుల నుంచి ఆసక్తి ఏమేరకు ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఒక ఆసక్తికరమైన ప్రశ్నగా మారింది. మరి ఈ గ్రాఫిక్స్ అడ్డంకులను దాటుకుని 'విశ్వంభర' ఎప్పుడు ప్రేక్షకులను పలకరిస్తుందో వేచి చూడాలి.
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