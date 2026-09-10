/విశ్వంభర విడుదల ఎప్పుడు..? అసలు వస్తుందా రాదా..? బిగ్ ట్విస్ట్ ఇదే..

Vishwambara Movie Update: ‘విశ్వంభర’ విడుదల తేది ఎప్పుడు..? అసలు వస్తుందా రాదా..? వచ్చే ఆలోచనే ఉంటే ఏ సీజన్లో రిలీజ్ చేస్తున్నారు ? అసలు మెగాస్టార్ చిరంజీవి సైతం ఈ మూవీపై ఎందుకంత సైలెంట్గా ఉన్నారనేది మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్నగా మిగిలింది. ‘విశ్వంభర’ తర్వాత మొదలైన ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ సినిమా వచ్చి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టింది. తాజాగా ‘కాకా’ సినిమా కూడా రాబోయే సంక్రాంతికి ముస్తాబవుతుంది. కానీ ‘విశ్వంభర’రిలీజ్ పై క్లారిటీ రావడం లేదు. వీటన్నింటికీ చెక్ పెడుతూ.. ఎవరూ ఊహించని సీజన్ను చిరంజీవి బ్లాక్ చేయబోతున్నట్టు సమాచారం.
చిరంజీవి అభిమానులు..ఈ యేడాది స్టార్టింగ్లోనే ‘మన శంకరవరప్రసాద్ గారు’ బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ అందుకుంది. రీజినల్ మూవీస్లో హైయ్యెస్ట్ షేర్ సాధించిన చిత్రంగా నిలిచింది. ఇక ఈ యేడాది వేసవిలో ‘విశ్వంభర’ వస్తుందని చెప్పినా.. రెండేళ్లుగా వాయిదా పడుతూనే ఉంది. దీనిపై మేజర్ అప్డేట్ వచ్చింది. ఈ సినిమా 2027 సంక్రాంతికి రాబోతుందని తెలుస్తుంది.. నమ్మడానికి కాస్త విచిత్రంగా అనిపించినా ఇదే నిజం. పండక్కే ‘విశ్వంభర’ మూవీ రావడం పక్కా అని చెబుతున్నారు.
సంక్రాంతి నుంచి సమ్మర్కు ‘కాకా’..
సంక్రాంతికి ఆల్రెడీ చిరంజీవి, బాబీ కాంబినేషన్లో వస్తున్న ‘కాకా’ మూవీ రేసులో ఉంది. జనవరి 13న రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేశారు కూడా. ఇక మళ్లీ ‘విశ్వంభర’ ఎలా వస్తుందనే డౌట్స్ రావచ్చు. కానీ ‘కాకా’ లాక్ చేసిన జనవరి 13నే ‘విశ్వంభర’రిలీజ్ చేయాలనే ప్లాన్లో ఉన్నారు. అదే సమయంలో ‘కాకా’ చిత్రాన్ని సమ్మర్లో విడుదల చేయాలని చిరు భావిస్తున్నారు. పిల్లలు ఇష్టపడే సినిమా కాబట్టి సంక్రాంతే సరైన టైమ్ అని మెగాస్టార్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లు తెలుస్తుంది. అన్నీ కుదిరితే ‘కాకా’ స్థానంలో విశ్వంభర రావడం ఖాయం ముచ్చట వినిపిస్తుంది.
సంక్రాంతి బరిలో ‘విశ్వంభర’..
విశ్వంభర షూట్ ఇప్పటికే అయిపోయింది.. విజువల్ ఎఫెక్ట్స్పై పని చేస్తున్నారు. మిరాయ్, హనుమాన్కు పనిచేసిన గౌరీ హరను ఈ సినిమా రీ రికార్డింగ్ కోసం తీసుకున్నారు. కీరవాణి కేవలం పాటలకే పరిమితం కానున్నట్టు సమాచారం. ఈ రెండు మూడు నెలల్లోనే ఔట్ పుట్ అంతా మరోసారి రీ చెక్ చేసుకుని..సంతృప్తి చెందితే.. డిసెంబర్లో ప్రమోషన్స్ స్టార్ట్ చేసి పొంగల్కు సినిమాను రిలీజ్ చేయాలనే ప్లాన్లో ఉన్నారు. మరి నిజంగానే ఈసారి విశ్వంభరకు మోక్షం దక్కుతుందా అనేది చూడాలి.
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