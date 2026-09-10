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విశ్వంభర విడుదల ఎప్పుడు..? అసలు వస్తుందా రాదా..? బిగ్ ట్విస్ట్ ఇదే..

Vishwambhara Release Date Dailama: బాలకృష్ణ కుమారుడు మోక్షజ్ఞ ఫస్ట్ మూవీ వశిష్ఠతో కన్ఫామ్‌ కావడంతో నందమూరి అభిమానులు పండగ చేసుకుంటున్నారు. అయితే ఇక్కడే పెద్ద ట్విస్ట్ వచ్చి పడింది. వశిష్ఠ ప్రస్తుతం మెగాస్టార్ చిరంజీవితో చేస్తోన్న ‘విశ్వంభర’ గత రెండేళ్లుగా వాయిదా పడుతూ వస్తుంది. ఈ దసరాకు రిలీజ్ డేట్ ఉంటుందని ప్రచారం జరిగింది. కానీ మేకర్స్ సైలెంట్ అయిపోయారు. అసలు ‘విశ్వంభర’ రిలీజ్ అవుతుందా.. అసలు వస్తుందా రాదా.. అసలేం జరగుతుంది వాచ్ స్టోరీ. .

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 10, 2026, 05:15 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 05:15 AM IST
విశ్వంభర విడుదల ఎప్పుడు..? అసలు వస్తుందా రాదా..? బిగ్ ట్విస్ట్ ఇదే..
Image Credit: Vishwambhara Release Date (Movie Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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విశ్వంభర విడుదల ఎప్పుడు..? అసలు వస్తుందా రాదా..? బిగ్ ట్విస్ట్ ఇదే..
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