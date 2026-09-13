Vishwambhara Vs Kaaka: 'విశ్వంభర' Vs 'కాకా'..సంక్రాంతి రేసులో మెగాస్టార్ రెండు సినిమాలు? చరిత్రలో తొలిసారి..!

Vishwambhara Vs Kaaka Sankranti Release: మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన వరుసగా రెండు భారీ సినిమాలు ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తుండటంతో ఆయన అభిమానులు తీవ్రమైన ఉత్సాహంలో ఉన్నారు. అయితే, ఇప్పుడు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో 'విశ్వంభర' (Vishwambhara), 'కాకా' (Kaaka) విడుదల తేదీల పైనే పెద్ద ఎత్తున చర్చ నడుస్తోంది. ఈ రెండు సినిమాల విడుదల సమయాల్లో అనేక మార్పులు చోటుచేసుకోబోతున్నట్లు ఫిలింనగర్ సమాచారం ద్వారా తెలుస్తోంది.
దర్శకుడు బాబీ కొల్లి తెరకెక్కిస్తున్న 'కాకా' సినిమాను 2027 జనవరి 13న సంక్రాంతి కానుకగా విడుదల చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ఇప్పటికే అధికారికంగా ప్రకటించారు. అదే సమయంలో, భారీ వీఎఫ్ఎక్స్ (VFX) పనుల వల్ల ఆలస్యమవుతూ వస్తున్న సోషియో - ఫాంటసీ చిత్రం 'విశ్వంభర'ను దసరా రేస్ నుండి తప్పించి, 2027 జనవరి 9న సంక్రాంతి బరిలోకి దించేందుకు సన్నాహాలు జరుగుతున్నట్లు ప్రచారం సాగుతోంది.
అయితే, కేవలం నాలుగు రోజుల వ్యవధిలోనే ఒకే కథానాయకుడు నటించిన రెండు భారీ చిత్రాలను థియేటర్లలో విడుదల చేయడం సాధ్యం కాదు కాబట్టి, ఏదో ఒక సినిమా సంక్రాంతి రేసు నుంచి తప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. 'విశ్వంభర' సాధారణ కమర్షియల్ సినిమాలకు పూర్తి భిన్నంగా, అత్యంత భారీ గ్రాఫిక్స్ ఆధారంగా రూపొందుతున్న సోషియో ఫాంటసీ చిత్రం కావడంతో దీనికి సోలో విడుదల విండో చాలా అవసరమనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.
మరోవైపు, 'కాకా' చిత్రబృందం సంక్రాంతి సెంటిమెంట్ను బలంగా నమ్ముతోంది. గతంలో బాబీ - చిరంజీవి కాంబినేషన్లో వచ్చిన 'వాల్తేరు వీరయ్య' చిత్రం సంక్రాంతికి సాధించిన భారీ విజయం దృష్ట్యా, 'కాకా' మేకర్స్ ఈ సంక్రాంతి రేసును వదులుకోవడానికి అంత సులభంగా అంగీకరించేలా లేరు.
తాజాగా వినిపిస్తున్న ఫిలింనగర్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం.. 'కాకా' చిత్రాన్ని ముందే ప్రకటించినట్లుగా జనవరి 13, 2027న సంక్రాంతి బరిలోనే నిలిపి, 'విశ్వంభర' చిత్రాన్ని 2027 సమ్మర్ సీజన్కు వాయిదా వేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని భావిస్తున్నారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, రెండు సినిమాల విడుదల విషయంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారో, 'విశ్వంభర' కొత్త విడుదల తేదీని మేకర్స్ ఎప్పుడు ప్రకటిస్తారో తెలియాలంటే మరికొన్ని రోజులు వేచి చూడక తప్పదు.
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