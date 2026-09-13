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Vishwambhara Vs Kaaka: 'విశ్వంభర' Vs 'కాకా'..సంక్రాంతి రేసులో మెగాస్టార్ రెండు సినిమాలు? చరిత్రలో తొలిసారి..!

Vishwambhara Vs Kaaka Sankranti Release: మెగాస్టార్ చిరంజీవి కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న 'విశ్వంభర', 'కాకా' సినిమాల విడుదల తేదీల చుట్టూ టాలీవుడ్‌లో ఆసక్తికరమైన చర్చ సాగుతోంది. అత్యంత భారీ వీఎఫ్ఎక్స్ (VFX) గ్రాఫిక్స్ పనుల ఆలస్యం కారణంగా సోషియో-ఫాంటసీ మూవీ 'విశ్వంభర' విడుదల వాయిదా పడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. బాబీ కొల్లి దర్శకత్వంలో వస్తున్న 'కాకా'ను 2027 జనవరి 13 సంక్రాంతికి విడుదల చేయాలని నిర్ణయించగా, 'విశ్వంభర'ను 2027 సమ్మర్ సీజన్‌కు వాయిదా వేసేలా మేకర్స్ ఆలోచిస్తున్నారు.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 13, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 12:41 PM IST
Vishwambhara Vs Kaaka: 'విశ్వంభర' Vs 'కాకా'..సంక్రాంతి రేసులో మెగాస్టార్ రెండు సినిమాలు? చరిత్రలో తొలిసారి..!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Vishwambhara Vs Kaaka: 'విశ్వంభర' Vs 'కాకా'..సంక్రాంతి రేసులో మెగాస్టార్ రెండు సినిమాలు? చరిత్రలో తొలిసారి..!
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