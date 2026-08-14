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Vishwanath and Sons Review: విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ మూవీ రివ్యూ.. సూర్య సినిమా ఎలా ఉందంటే?

Vishwanath and Sons Review:సూర్య నటించిన ‘విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్’పై మొదటి నుంచే మంచి అంచనాలు ఉన్నాయి. వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా కుటుంబ కథతో పాటు కామెడీ, ఎమోషన్స్‌ను కలిపి రూపొందించారు. సూర్య మరోసారి విభిన్నమైన పాత్రలో కనిపించగా, మమిత బైజు తన నటనతో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. మరి ఈ సినిమా ఆడియన్స్‌ను ఎంతవరకు మెప్పించింది? కథ, నటీనటుల పెర్ఫార్మెన్స్, ఫస్ట్ హాఫ్, సెకండ్ హాఫ్ ఎలా ఉన్నాయి? ఈ మూవీ నిజంగా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్‌కు మంచి ఎంటర్‌టైనర్‌గా నిలిచిందా? తెలుసుకుందాం.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 14, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 12:55 PM IST
Vishwanath and Sons Review: విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ మూవీ రివ్యూ.. సూర్య సినిమా ఎలా ఉందంటే?
Image Credit: Vishwanath and Sons Review(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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