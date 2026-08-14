/Vishwanath and Sons Review: విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ మూవీ రివ్యూ.. సూర్య సినిమా ఎలా ఉందంటే?

Vishwanath and Sons Review: సూర్య హీరోగా వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ ఈరోజు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. కుటుంబ బంధాలు, ప్రేమ, భావోద్వేగాలను ఆధునిక కథనంతో కలిపి ఈ సినిమాను రూపొందించారు. సూర్యకు జోడీగా మమిత బైజు, కీలక పాత్రల్లో రాధిక, నాజర్ నటించారు. మరి ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఎంతవరకు ఆకట్టుకుంది? సూర్య, మమిత నటన ఎలా ఉంది? సినిమా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్కు కనెక్ట్ అవుతుందా? తెలుసుకోవాలంటే రివ్యూలోకి వెళ్లాల్సిందే.
కథ
సంజయ్ విశ్వనాథ్ (సూర్య) ఒకప్పుడు షూటింగ్లో ఒలింపిక్ గోల్డ్ మెడల్ సాధించిన వ్యక్తి. ఆ తర్వాత పెద్ద వ్యాపారవేత్తగా ఎదుగుతాడు. 40 ఏళ్లు వచ్చినా పెళ్లి చేసుకోకుండా ఒంటరిగా ఉంటాడు. అతని తల్లి (రాధిక) మాత్రం పెళ్లి చేసుకోవాలని తరచూ ఒత్తిడి చేస్తుంటుంది.
ఒక సందర్భంలో సంజయ్ అమెరికా వెళ్తాడు. ఏడాది తర్వాత అక్కడ సరోగసీ ద్వారా పుట్టిన బిడ్డతో ఇండియాకు తిరిగి వస్తాడు. అయితే కొంతకాలానికి ఆ చిన్నారికి బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ అవసరం అవుతుంది. బిడ్డను కాపాడాలంటే సరోగేట్ తల్లి సహాయం తప్పనిసరి అవుతుంది.
దీంతో సంజయ్ ఆమెను వెతికి అమెరికా నుంచి ఇండియాకు తీసుకొస్తాడు. ఆమె విశ్వనాథ్ కుటుంబంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? ఆమెకు బిడ్డతో ఎలాంటి అనుబంధం ఏర్పడుతుంది? కుటుంబ సభ్యుల జీవితాల్లో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయి? అనేదే మిగతా కథ.
నటీనటుల పర్ఫామెన్స్, టెక్నికల్ సిబ్బంది పనితీరు
సంజయ్ పాత్రలో సూర్య చాలా క్లాస్గా కనిపించారు. 40 ఏళ్ల వయసున్న అవివాహితుడిగా ఆయన నటన చాలా సహజంగా ఉంది. పాత్రలో ఉన్న మెచ్యూరిటీని తన పెర్ఫార్మెన్స్తో బాగా చూపించారు.
మమిత బైజు ఈ సినిమాలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. అమెరికా నుంచి వచ్చిన యువతిగా ఆమె యాటిట్యూడ్, డైలాగ్ డెలివరీ, యాస బాగా కుదిరాయి. ఎక్కడా అతిగా నటించినట్లు అనిపించదు. రాధిక కూడా తల్లి పాత్రలో మంచి భావోద్వేగాలను పండించారు. నాజర్ కామెడీ కూడా కొన్ని సన్నివేశాల్లో నవ్విస్తుంది.
వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వంలో ఆధునిక ఆలోచనలు కనిపిస్తాయి. సినిమా చాలా హెవీగా అనిపించకుండా కుటుంబ కథను చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు. సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సన్నివేశాలకు తగ్గట్టుగా ఉంది. పాటలు తక్కువగానే ఉన్నా కథకు పెద్ద ఇబ్బంది కలగదు.
విశ్లేషణ
సినిమా ఫస్ట్ హాఫ్ చాలా బాగుంది. కామెడీ, ఎమోషన్, కుటుంబ సన్నివేశాలు చక్కగా కలిశాయి. ముఖ్యంగా మమిత బైజు పాత్రను దర్శకుడు కొత్తగా డిజైన్ చేశారు. రాధిక, సూర్య మధ్య వచ్చే సన్నివేశాలు కూడా బాగా ఆకట్టుకుంటాయి. టీవీ స్టూడియో సీన్ భావోద్వేగంగా బాగా వర్క్ అవుతుంది.
సెకండ్ హాఫ్ కూడా మొదట్లో ఆసక్తికరంగానే మొదలవుతుంది. అయితే ప్రధాన కథలోని సంబంధాన్ని ఎక్కువగా సాగదీయడంతో కొంత బోర్ అనిపిస్తుంది. మరో తల్లి నేపథ్యం, ఆమె కూతురి పెళ్లికి సంబంధించిన ట్రాక్ కథకు అంతగా ఉపయోగపడలేదు. ఈ భాగం కొంత ఫిల్లర్లా అనిపిస్తుంది.
అయితే క్లైమాక్స్ దగ్గర సినిమా మళ్లీ పుంజుకుంటుంది. ప్రధాన పాత్రల ప్రయాణానికి మంచి ముగింపు ఇవ్వడంతో చివరికి సంతృప్తి కలుగుతుంది. ఎమోషన్ను ఓవర్డోస్ చేయకుండా దర్శకుడు బ్యాలెన్స్ చేయడం ప్లస్ పాయింట్.
తీర్పు
విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ ఒక మంచి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్. సూర్య నటన, మమిత బైజు పెర్ఫార్మెన్స్, ఫస్ట్ హాఫ్ కామెడీ, క్లైమాక్స్ సినిమాకు ప్రధాన బలాలు. సెకండ్ హాఫ్లో కొన్ని సన్నివేశాలు నెమ్మదించినా, ఓవరాల్గా సినిమా మంచి ఫీల్ను ఇస్తుంది. కుటుంబ ప్రేక్షకులు, యూత్ కలిసి చూడగలిగే సినిమా ఇది.
రేటింగ్: 3/5
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