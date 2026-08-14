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Vishwanath and Sons OTT: విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ ఓటీటీ రిలీజ్ ఎక్కడంటే?

Vishwanath and Sons OTT:సూర్య, మమిత బైజు జంటగా వెంకీ అట్లూరి తెరకెక్కించిన ‘విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్’ ఆగస్టు 14న థియేటర్లలో విడుదలైంది. ఈ సినిమా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ హక్కులను Netflix సొంతం చేసుకుంది. అయితే ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్‌ను ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. థియేట్రికల్ రన్ పూర్తయ్యాక నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 14, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 11:27 AM IST
Vishwanath and Sons OTT: విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ ఓటీటీ రిలీజ్ ఎక్కడంటే?
Image Credit: Vishwanath and Sons OTT(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Vishwanath and Sons OTT: విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ ఓటీటీ రిలీజ్ ఎక్కడంటే?
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