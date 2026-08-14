/Vishwanath and Sons OTT: విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ ఓటీటీ రిలీజ్ ఎక్కడంటే?

Vishwanath and Sons OTT: కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో సూర్య నటించిన తాజా చిత్రం విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో మమితా బైజు కథానాయికగా నటించగా, సీనియర్ నటి రాధికా శరత్కుమార్ కీలక పాత్రలో కనిపించారు. ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్, అనుబంధాల నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాపై విడుదలకు ముందే మంచి ఆసక్తి నెలకొంది.
సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్, ఫార్చ్యూన్ ఫోర్ సినిమాస్, శ్రీకర స్టూడియోస్ బ్యానర్లపై నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ సంగీతం అందించారు. భారీ అంచనాల మధ్య ఆగస్టు 14న తెలుగు, తమిళ భాషల్లో ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదలైంది.
సూర్యకు తమిళంతో పాటు తెలుగులోనూ మంచి మార్కెట్ ఉండటంతో విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ పై రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ ఆసక్తి కనిపించింది. ముఖ్యంగా వెంకీ అట్లూరి గత చిత్రాలు మంచి విజయాలు సాధించడంతో ఈసారి ఆయన సూర్యను ఎలాంటి పాత్రలో చూపించారనే అంశం ఆసక్తికరంగా మారింది.
ఇక థియేటర్లలో సినిమాను చూసిన ప్రేక్షకులు ఓటీటీ విడుదల కోసం కూడా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు సంబంధించిన సమాచారం ఇప్పటికే బయటకు వచ్చింది. విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ కానున్నట్లు తెలుస్తోంది. సినిమా టైటిల్ కార్డ్స్లోనే ఓటీటీ భాగస్వామిగా నెట్ఫ్లిక్స్ పేరును వెల్లడించినట్లు సమాచారం.
అయితే నెట్ఫ్లిక్స్లో సినిమా ఎప్పటి నుంచి అందుబాటులోకి వస్తుందనే విషయంపై మాత్రం మేకర్స్ ఇప్పటివరకు అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. సాధారణంగా థియేట్రికల్ రన్ తర్వాత డిజిటల్ ప్రీమియర్కు కొంత సమయం తీసుకుంటారు. ఈ క్రమంలో విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ కూడా థియేటర్లలో విడుదలైన సుమారు నెల రోజుల తర్వాత ఓటీటీలోకి వచ్చే అవకాశం ఉందనే ప్రచారం జరుగుతోంది.
అధికారిక స్ట్రీమింగ్ తేదీ ప్రకటించిన తర్వాతే దీనిపై పూర్తి స్పష్టత రానుంది. ప్రస్తుతం థియేటర్లలో ప్రేక్షకుల స్పందనను అందుకుంటున్న ఈ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్.. నెట్ఫ్లిక్స్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఎలాంటి ఆదరణ పొందుతుందో చూడాలి.
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