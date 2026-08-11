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Viswanath & Sons First Review: విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ ఫస్ట్ రివ్యూ.. ఆ ట్విస్ట్‌ అదిరిపోయిందట!

Viswanath & Sons First Review:తమిళ స్టార్ హీరో సూర్యకు తెలుగులో కూడా మంచి ఫాలోయింగ్ ఉంది. ‘గజిని’ సినిమా నుంచి తెలుగు ప్రేక్షకులకు సూర్య మరింత దగ్గరయ్యారు. ఇటీవల వచ్చిన ‘కరుప్పు’ సినిమాతో మరోసారి మంచి విజయాన్ని అందుకున్న ఆయన, ఇప్పుడు ‘విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్’ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 11, 2026, 06:21 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 06:21 PM IST
Viswanath & Sons First Review: విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ ఫస్ట్ రివ్యూ.. ఆ ట్విస్ట్‌ అదిరిపోయిందట!
Image Credit: Viswanath &amp; Sons First Review(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Viswanath & Sons First Review: విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ ఫస్ట్ రివ్యూ.. ఆ ట్విస్ట్‌ అదిరిపోయిందట!
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