/Viswanath & Sons First Review: విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ ఫస్ట్ రివ్యూ.. ఆ ట్విస్ట్‌ అదిరిపోయిందట!

Viswanath & Sons First Review:విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ సినిమాకు వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వం వహించారు. సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై నిర్మాత నాగవంశీ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. సూర్య సరసన మమిత బైజు హీరోయిన్గా నటించింది. ఇప్పటికే విడుదలైన ట్రైలర్, పాటలు సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచాయి. కుటుంబ భావోద్వేగాలతో పాటు ప్రేమకథ కూడా సినిమాలో ప్రధానంగా ఉంటుందని ట్రైలర్ను చూస్తే తెలుస్తోంది.
‘విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్’ సినిమా ఆగస్టు 14న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. అయితే సినిమా విడుదలకు ముందే దీనికి సంబంధించిన ఫస్ట్ రివ్యూ సోషల్ మీడియాలో చర్చకు వచ్చింది. లండన్లో కొందరు బయ్యర్లు, ముఖ్యమైన వ్యక్తుల కోసం సినిమా ప్రివ్యూ ప్రదర్శించినట్లు సమాచారం.
ప్రివ్యూ చూసిన వారి అభిప్రాయం ప్రకారం సినిమా మొదట్లో కొంచెం నెమ్మదిగా మొదలవుతుందట. అయితే కథలోకి వెళ్లిన తర్వాత స్క్రీన్ప్లే ఆసక్తికరంగా మారుతుందని చెబుతున్నారు. కథకు సరైన బలం ఉండటంతో పాటు సన్నివేశాలు కూడా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా ఉన్నాయని టాక్ వినిపిస్తోంది.
ముఖ్యంగా ఇంటర్వెల్ సమయంలో వచ్చే ట్విస్ట్ సినిమాకు కీలకంగా ఉంటుందని సమాచారం. ఆ ట్విస్ట్ తర్వాత కథపై ఆసక్తి మరింత పెరుగుతుందని ప్రివ్యూ చూసిన వారు చెబుతున్నారు. చాలాకాలం తర్వాత ఒక మంచి ఫీల్గుడ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ చూసిన అనుభూతి కలుగుతుందని టాక్ వినిపిస్తోంది.
సెకండాఫ్లో కూడా కథను మంచి డ్రామాతో ముందుకు తీసుకెళ్లారని తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా సూర్య, మమిత బైజు మధ్య వచ్చే సన్నివేశాలు ఆకట్టుకునేలా ఉన్నాయని సమాచారం. వీరిద్దరి కెమిస్ట్రీ కూడా సినిమాకు ప్లస్గా నిలుస్తుందని చెబుతున్నారు.
అయితే ఇవన్నీ ప్రస్తుతం వినిపిస్తున్న ప్రివ్యూ టాక్ మాత్రమే. పూర్తి సినిమా ఎలా ఉంది? ప్రేక్షకులను ఎంతవరకు మెప్పిస్తుంది? అనేది ఆగస్టు 14న సినిమా విడుదలైన తర్వాతే స్పష్టంగా తెలుస్తుంది.
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