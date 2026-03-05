Vrushakarma Movie Glimpse: టాలీవుడ్ యువ సామ్రాట్ నాగ చైతన్య వరుస ప్రయోగాలతో బాక్సాఫీస్ వద్ద తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. తాజాగా ఆయన నటిస్తున్న మిస్టరీ థ్రిల్లర్ 'వృషకర్మ' చిత్రానికి సంబంధించిన గ్లింప్స్ను చిత్రబృందం విడుదల చేసింది. 'విరూపాక్ష' వంటి సెన్సేషనల్ హిట్ అందించిన దర్శకుడు కార్తీక్ వర్మ దండు ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తుండటంతో సినిమాపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకాయి.
చిత్రబృందం విడుదల చేసిన గ్లింప్స్ చూస్తుంటే, దర్శకుడు మరోసారి ప్రేక్షకులను ఒక సరికొత్త ఫాంటసీ ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్లబోతున్నాడని స్పష్టమవుతోంది. "అతీంద్రియ శక్తి మేల్కొన్నప్పుడు, సృష్టి ధర్మం తప్పినప్పుడు, విధి ఒక వృషకర్మను ఎంచుకుంటుంది" అంటూ సాగే డైలాగ్ సినిమా మూడ్ను సెట్ చేసింది. 2 నిమిషాల 9 సెకన్ల పాటు సాగే ఈ గ్లింప్స్లో విజువల్స్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉన్నాయి. హారర్, మిస్టరీ అంశాలను మేళవించిన తీరు అద్భుతంగా ఉంది.
కథానాయకుడు నాగచైతన్య ఇందులో ఒక అన్వేషకుడిగా కనిపించగా.. హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి, జయరామ్లు ఆర్కియాలజిస్ట్ పాత్రల్లో మెరిశారు. ముఖ్యంగా బాలీవుడ్ మూవీ 'లాపతా లేడీస్' ఫేమ్ స్పర్శ్ శ్రీవాస్తవ విలన్గా కనిపించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు.
సాంకేతిక హంగులు
'వృషకర్మ' గ్లింప్స్లో కనిపించిన విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ సినిమాకు ప్రధాన బలంగా నిలిచేలా ఉన్నాయి. మీనాక్షి చౌదరి పాత్ర కేవలం గ్లామర్కే పరిమితం కాకుండా కథలో కీలక ప్రాధాన్యత కలిగి ఉండబోతోందని సమాచారం.
సోషల్ మీడియాలో 'వృషకర్మ' గ్లింప్స్కు భారీ స్పందన లభిస్తోంది. "చైతూ కెరీర్లో ఇదొక బిగ్గెస్ట్ హిట్ అవుతుంది" అని ఫ్యాన్స్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. విభిన్న కథాంశాలను ఎంచుకోవడంలో నాగ చైతన్య చూపిస్తున్న పరిణతిని విమర్శకులు సైతం ప్రశంసిస్తున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా హీరో నాగచైతన్య ప్రతి సినిమాలోనూ తనదైన స్టైల్ను కొనసాగిస్తూనే..ఈ మూవీలోనూ తన మార్క్ను చూపిస్తున్నారు. గత సినిమాలతో పోలిస్తే 'తండేల్' సినిమా నుంచి ఆయనలో మరింత పరిణితి కనిపిస్తుందని ఫ్యాన్స్ చెబుతున్నారు.
మొత్తానికి 'విరూపాక్ష' సినిమాతో భయపెట్టిన దర్శకుడు కార్తీక్ వర్మ దండు, ఇప్పుడు 'వృషకర్మ'తో అంతకంటే పెద్ద మ్యాజిక్ చేయబోతున్నాడని అర్థమవుతోంది. మరి ఈ అన్వేషణలో నాగ చైతన్య ఎలాంటి రహస్యాలను ఛేదిస్తాడో చూడాలి!
