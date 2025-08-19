English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

War 2 5 Days Box Office Collections: రూ. 300 కోట్ల క్లబ్బులో ఎన్టీఆర్, హృతిక్ ల ‘వార్ 2’... ఇది చాలదు సామి..

War 2 5 Days World Wide Box Office Collections: ఎన్టీఆర్, హృతిక్ రోషన్ వంటి ఊర మాస్ హీరోలు నటించిన సినిమా ‘వార్ 2’.  ఇండిపెండెన్స్ డే కానుకగా రిలీజైన ఈ సినిమా మిక్స్ డ్ టాక్ తెచ్చుకుంది. తాజాగా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఈ సినిమా రూ. 300 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించింది. కానీ ఇద్దరు స్టార్స్ ఉన్న సినిమాకు ఇది సరిపోదంటున్నారు బాక్సాఫీస్ ట్రేడ్ పండితులు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 19, 2025, 07:42 AM IST

War 2 5 Days World Wide Box Office Collections: ఎన్టీఆర్ తొలిసారి హిందీలో డైరెక్ట్ నటించిన చిత్రం ‘వార్ 2’.  ఈ సినిమాకు ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఈజ్ బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ అన్నట్లు టీజర్ తో ఈ సినిమాపై నెగిటివిటీ మొదలైంది. పైగా వార్ సినిమాను తెరకెక్కించిన సిద్దార్ధ్ ఆనంద్ కాకుండా అయాన్ ముఖర్జీ డైరెక్ట్ చేయడం ఈ సినిమాకు మైనస్ గా మారింది. అదే సిద్ధార్ధ్ ఆనంద్ తెరకెక్కిస్తే.. ఈ చిత్రం లెవల్ మరో లెవల్లో ఉండేదని అభిమానుల టాక్. వార్ 2లో ఎన్టీఆర్ ను ఉత్తరాది ప్రేక్షకులు యాక్సెప్ట్ చేసినా.. తెలుగు ప్రేక్షకులు డబ్బింగ్ చిత్రంగా ఈ సినిమాను దూరంగా పెట్టినట్టు తెలుస్తుంది. దీంతో తెలుగులో ఈ చిత్రానికి ఎన్టీఆర్ రేంజ్ కు తగ్గట్టు వసూళ్లు రావడం లేదు.   YRF స్పై యూనివర్స్ లో భాగంగా యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ పై ఆదిత్య చోప్రా ఈ సినిమాను భారీ ఎత్తున నిర్మించారు. 

ఈ సినిమాలో ఎన్టీఆర్ క్లైమాక్స్ వరకు నెగిటివ్ రోల్లో సాగడం అభిమానులు జీర్ణించు కోవడం లేదు. పైగా ఈ చిత్రంలో హృతిక్ కంటే లేట్ గా అర గంట తర్వాత ఎంట్రీ ఇచ్చినా.. సినిమా మొత్తం తన యాక్షన్ సీన్స్ తో పాటు యాక్టింగ్ తో హృతిక్ పై పూర్తిగా డామినేట్ చేశాడు. పైగా ఈ సినిమా తెలుగు వెర్షన్ చూస్తే.. డబ్బింగ్ చిత్రం చూసిన ఫీలింగ్ లేకుండా చేయడం పెద్ద ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పాలి. ఆర్ఆర్ఆర్ తో ఎన్టీఆర్ కు నేషనల్ లెవల్లో పాటు  ఇంటర్నేషనల్ లెవల్లో మంచి పేరు రావడంతో యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ వారు ‘వార్’ స్పై యూనివర్స్ లో తెరకెక్కిన ‘వార్ 2’ లో ఎన్టీఆర్ ను తీసుకున్నారు. అది ఓ మోస్తరుగా కలిసొచ్చింది. 

ఈ సినిమా హిందీలో మన దేశంలో నెట్ బాక్సాఫీస్ వసూళ్లు రూ. 130 కోట్లు రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇక సోమవారం.. రూ. 15 కోట్ల వరకు రాబట్టినట్టు సమాచారం. మొత్తంగా ఐదు రోజుల్లో మన దేశంలో హిందీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 145 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. తెలుగులో ఈ సినిమా రూ. 45 కోట్ల షేర్ (రూ. 70 కోట్ల గ్రాస్).. తమిళం, కేరళ  కలిపి రూ. 4 కోట్ల షేర్.. ఓవర్సీస్ లో రూ. 35 కోట్ల షేర్ (రూ. 70 కోట్ల గ్రాస్) రాబట్టినట్టు సమాచారం.మొత్తంగా ఐదు రోజుల్లో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 165 కోట్ల షేర్ (రూ. 312 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ దృష్ట్యా .. ఇంకా రూ. 300 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబడితేనే హిట్ అనిపించుకుంటుంది. కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఈ సినిమా టార్గెట్ బిజినెస్ ను ఏ మేరకు అందుకుంటుందో చూడాలి. ఇక వార్ 2 చిత్రం  విడుదలైన ఎనిమిది వారాలకు అక్టోబర్ 2న అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలకి స్ట్రీమింగ్ కు రానున్నట్టు చిత్ర యూనిట్ ప్రకటించింది. త్వరలో దీనిపై అఫిషియల్ ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

