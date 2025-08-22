Jr NTR Worst Record: పాతికేళ్ల సినీ కెరీర్ లో ‘వార్ 2’ తో ఎన్టీఆర్ ఖాతాలో పరమ చెత్త రికార్డు..

Jr NTR Worst Record: ఎన్టీఆర్ రీసెంట్ గా ‘వార్ 2’ మూవీతో పలకరించాడు. తారక్ నటించిన తొలి బాలీవుడ్ మూవీ కావడంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. అయితే రిలీజ్ డేట్ వచ్చే వరకు ఈ సినిమాపై అంచనాలు తగ్గాయి. పైగా తొలి రోజు ‘కూలీ’ మూవీతో పోటీ పడటంతో అది వసూళ్లపై ప్రభావం చూపించాయి. తొలి రోజు ఈ సినిమా తెలుగులో రూ. 23 కోట్ల షేర్ మాత్రమే రాబట్టింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 85 కోట్ల గ్రాస్ రాబట్టింది. ఆ తర్వాత రెండో రోజు తెలుగులో రూ. 5 కోట్లు రాబట్టింది. హిందీలో ఈ సినిమా మంచి వసూళ్లనే రాబట్టింది. ఇక మూడో రోజు నుంచి ఈ సినిమా తెలుగు సహా హిందీలో పెద్దగా పుంజుకోలేదు.
ఇద్దరూ బడా స్టార్స్ ఉన్న ‘వార్ 2’ సినిమాకు ఓవరాల్ గా ఇప్పటి వరకు మొదటి వారంలో రూ. 320 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్ల వరకు రాబట్టింది. కానీ తెలుగులో ఈ సినిమా వారం రోజుల్లో రూ. 40 కోట్ల షేర్ (రూ. 65 కోట్ల గ్రాస్) రాబట్టింది. ఈ సినిమాను తెలుగులో దాదాపు రూ. 90 కోట్లకు అమ్మారు.కానీ ఇప్పటి వరకు దాదాపు 45 శాతమే రికవరీ అయింది. ఇప్పటికే తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎన్టీఆర్ అభిమానులు ‘వార్ 2’ లాంటి చిత్రాన్ని ఎందుకు ఒప్పుకున్నాడు. ఇందులో విలన్ షేడ్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ను ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేసాడనేది అభిమానులు సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నారు. మరోవైపు హీరోలు రెగ్యులర్ మూవీస్ కాకుండా ఇలాంటి డిఫరెంట్ మూవీస్ ఒప్పుకోవడం ఎన్టీఆర్ గట్స్ ను చెబుతుంది. చేస్తే చేసాడని..చేయలేదంటే.. చేయలేదని అంటారు. మొత్తంగా యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ ఈ సినిమాను సరిగా ప్రమోట్ చేయకపోవడం కూడా ‘వార్ 2’ గట్టి దెబ్బే తగిలింది. మొత్తంగా ఎన్టీఆర్ కు తెలుగులో పదేళ్ల ముందు టెంపర్ సినిమాకు రూ. 50 కోట్ల షేర్ దాకా వచ్చింది. అంతకు ముందు వచ్చిన రభస ఫ్లాప్ అయనా.. రూ. 35 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది.
అలాంటిది రీసెంట్ టైమ్ లో ఎన్టీఆర్ నటించిన ‘వార్ 2’ మాత్రం రూ. 40 కోట్ల షేర్ మాత్రమే రాబట్టింది. తెలుగులో రూ. 50 కోట్ల పైగా బయ్యర్స్ కు నష్టాలను తీసుకొచ్చింది. ఓ రకంగా ఓ బడా స్టార్ హీరో సినిమాకు ఇది చెంపపెట్టు లాంటిదని చెప్పాలి. తారక్ అభిమానులు ఈ సినిమాను ఓన్ చేసుకోలేదు. డబ్బింగ్ సినిమానే పరిగణించారు. పైగా వర్షాలు కూడా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వార్ 2 కలెక్షన్స్ కు పెద్ద దెబ్బ వేసాయి. ఇక ప్రపంచ వ్యాప్తంగా దాదాపు రూ. 150 కోట్ల లాస్ ను బయ్యర్స్ కు మిగిల్చే అవకాశాలున్నాయి. ఏ రకంగా చూసిన తెలుగులో ‘వార్ 2’ మూవీతో ఎన్టీఆర్ ఖాతాలో పరమ చెత్త రికార్డుగా నమోదు అయిందని ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
