War 2 OTT Resoponce: ఓటీటీలో ఎన్టీఆర్, హృతిక్ ల ‘వార్ 2’ సంచలన రికార్డు.. డిజాస్టర్ టాక్ తో మాస్ రచ్చ..

War 2 OTT Resoponce: రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘ఆర్ఆర్ఆర్’ మూవీతో ఇంటర్నేషనల్ లెవల్లో మంచి సంపాదించుకున్నాడు. ఆ తర్వాత ‘దేవర’ చిత్రంతో మంచి సక్సెస్ ను అందుకున్నాడు. ఈ యేడాది ఎన్టీఆర్ బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ తో కలిసి ‘వార్ 2’ సినిమాతో పలకరించాడు. ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర బిగ్గస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది. ఎన్టీఆర్, హృతిక్ రోషన్ కాంబినేషన్ అనగానే ఈ సినిమా పై అంచనాలు పెరిగాయి. రిలీజ్ కు దగ్గర పడే కొద్ది ఈ సినిమాకు పెద్దగా ప్రమోషన్స్ చేయకపోవడంతో పాటు కూలీ మూవీ తో కలిసి ఈ సినిమా విడుదల కావడం వంటి పలు కారణాలతో ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర డిజాస్టర్ గా నిలిచింది. తొలి రోజు మిక్స్ డ్ టాక్ తెచ్చుకున్న ఈ చిత్రం ఆ తరవాత కోలుకోలేపోయింది. తెలుగులో ఎన్టీఆర్ అభిమానులు ఈ చిత్రాన్ని డబ్బింగ్ సినిమాగానే చూసారు. హిందీలో కూడా పెద్దగా ఇంపాక్ట్ చూపించలేపోయింది. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర పరుగును కంప్లీట్ చేసుకుంది. హిందీలో ఈ సినిమా రూ. 320 కోట్ల నెట్ వసూళ్ల నుంచి రూ. 330 కోట్ల నెట్ వసూల్లకు గాను కేవలం రూ. 186 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టింది. తెలుగులో కేవలం ఓవరాల్ గా రూ. 45 కోట్ల షేర్ (రూ. 70 కోట్ల గ్రాస్).. ఇక ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ సినిమా డిజాస్టర్ టాక్ తో దాదాపు రూ. 400 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లతో పరుగును కంప్లీట్ చేసుకుంది.
తాజాగా వార్ 2 థియేట్రికల్ రన్ ముగిసిన తర్వాత ప్రముఖ ఓటీటీ అయిన నెట్ ఫ్లిక్స్ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చేసింది. అక్కడ ఈ సినిమాకు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది.అన్ని భాషల్లో కలిపి ఈ సినిమా వ్యూవర్ షిప్ రంగా 3.4 మిలియన్ వ్యూస్ రాబట్టినట్టు నెట్ ఫ్లిక్స్ పేర్కొంది. కేవలం భారత్ లో నెంబర్ వన్ ట్రెండింగ్ లో కొనసాగింది. 6 దేశాల్లో టాప్ ప్లేస్ లో నిలుస్తే.. .. గ్లోబల్ లెవల్లో నాన్ ఇంగ్లీష్ మూవీస్ లో టాప్ 3 ప్లేస్ ను సొంతం చేసుకుంది. ఓవరాల్ గా థియేట్రికల్ గా అంతగా మెప్పించని ఈ చిత్రం డిజిటల్ పరంగా సూపర్ హిట్టైయింది. ఓవరాల్ గా ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి ఫలితం అందుకుంటుందో చూడాలి.
రీసెంట్ టైమ్ లో ఎన్టీఆర్ నటించిన ‘వార్ 2’ తెలుగలో కేవలం రూ. 40 కోట్ల షేర్ మాత్రమే రాబట్టింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 50 కోట్ల పైగా నష్టాలను తీసుకొచ్చింది. ఓ రకంగా ఎన్టీఆర్ లాంటి బడా స్టార్ హీరోకు వార్ 2 రిజల్ట్ ఓ చెంపపెట్టుఅని చెప్పాలి. ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ ఈ చిత్రాన్ని ఓన్ చేసుకోలేదు. డబ్బింగ్ సినిమానే చూసారు. పైగా ఈ సినిమా రిలీజ్ టైమ్ లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు వార్ 2 కలెక్షన్స్ కు పెద్ద దెబ్బ వేసాయి. ఇక ప్రపంచ వ్యాప్తంగా దాదాపు రూ. 150 కోట్ల లాస్ ను బయ్యర్స్ కు మిగిల్చియాని లెక్కలు చెబుతున్నాయి. ఓవరాల్ గా తెలుగులో ‘వార్ 2’ చిత్రం ఎన్టీఆర్ ఖాతాలో పరమ చెత్త రికార్డుగా నమోదు అయిందని ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
Read more: గోవా నుంచి మన రాష్ట్రానికి ఎంత మద్యం తీసుకురావచ్చో తెలుసా..! చట్టం ఏం చెబుతోందంటే..
Read more: మన దేశంలో అత్యంత సంపన్న మంత్రులు వీళ్లే.. లిస్టులో తెలుగు వాళ్లే టాప్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.