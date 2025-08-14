War 2 Review: ఎన్టీఆర్, హృతిక్ ల ‘వార్ 2’ రివ్యూ.. స్పై యూనివర్స్ మూవీ మెప్పించిందా..

మూవీ రివ్యూ: వార్ 2 (War 2)
నటీనటులు: ఎన్టీఆర్, హృతిక్ రోషన్, కియారా అద్వానీ, అనిల్ కపూర్, అశుతోష్ రానా తదితరులు
సంగీతం: ప్రీతమ్,
రీ రికార్డింగ్: సంచిత్ బల్హారా, అంకిత్ బల్హారా
సినిమాటోగ్రఫీ: బెంజిమన్ జస్పర్
ఎడిటర్: ఆరిఫ్ షేక్
బ్యానర్: యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్
నిర్మాతలు: ఆదిత్యా చోప్రా,
దర్శకత్వం: అయాన్ ముఖర్జీ
విడుదల తేది: 14-8-2025
ఆర్ఆర్ఆర్ తర్వాత ఎన్టీఆర్ క్రేజ్ గ్లోబల్ లెవల్లో పెరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో తారక్.. తొలిసారి హిందీలో నటించిన చిత్రం ‘వార్ 2’. ఎన్టీఆర్, హృతిక్ రోషన్ కాంబినేషన్ అనగానే సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. పైగా బాలీవుడ్ నెంబర్ వన్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ నుంచి వచ్చిన స్పై యూనివర్స్ చిత్రం. ఈ రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు మెప్పించిందో మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
కబీర్ (హృతిక్ రోషన్) రా నుంచి బయటకు వచ్చి కాంట్రాక్ట్ కిల్లింగ్స్ చేస్తుంటాడు. ఈ క్రమంలో అతనికి ఇంటర్నేషనల్ డాన్ అయిన కలి చెందిన గ్యాంగ్ అతన్ని కాంటాక్ట్ అవుతుంది. ఇందులో భారత్, పాకిస్థాన్, ఫ్రాన్స్, చైనా, మయన్మార్ తదితర దేశాలకు చెందిన కీలక వ్యక్తులు ఇందులో సభ్యులుగా ఉంటారు. వీళ్లు దేశంలో అశాంతి, అలజడి రేకెత్తించి తమ చెప్పిన మాట వినే కీలు బొమ్మను నేతగా చేయాలనుకుంటారు. ఈ క్రమంలో ఈ కలి గ్యాంగ్ కబీర్ ను ‘రా’ఛీఫ్ కబీర్ గురువు అయిన కల్నల్ లూత్రాను చంపమని చెబుతుంది. కబీర్ వాళ్లు చెప్పినట్టే ‘రా’ ఛీఫ్ ను చంపేస్తాడు. ఈ క్రమంలో ‘రా’ ఏజెన్సీ కబీర్ ను పట్టుకొవడానికి షార్ప్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్ అయిన విక్రమ్ (ఎన్టీఆర్)ను పంపుతుంది. ఇక కబీర్ ను పట్టుకునే క్రమంలో విక్రమ్ కు ఓ నిజం తెలుస్తుంది. ఆ తర్వాత కలి గ్యాంగ్ ప్రధాని మంత్రి చంపడానికి ప్లాన్ చేస్తుంది. ప్రధాని హత్య చేయడం వెనక కబీర్, విక్రమ్ లలో ఎవరున్నారు ? చివరకు ప్రధాని మన ‘రా’ ఎలా కాపాడింది. ఈ క్రమంలో విక్రమ్, కబీర్ లు ఏం చేశారు..? ఈ క్రమంలో కబు, రఘులు ఎవరు అనేది తెలియాలంటే ‘వార్ అసలు వీళ్లిద్దరిలో ఎవరు అసలు సిసలు దేశ భక్తుడైన ‘రా’ ఏజెంట్ ఎవరు.. ? ఇంతకీ కలి సామ్రాజ్యాన్ని ‘రా’ ఏజెంట్స్ చివరకు ఏం చేశారనేదే వార్ 2 మూవీ స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
YRF స్పై యూనివర్స్ లో భాగంగా యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ స్పై సినిమాను తెరకెక్కించింది. ఈ సినిమా కోసం దర్శకుడు అయాన్ ముఖర్జీ .. ఇద్దరు పవర్ ఫుల్ ట్రాన్స్ ఫార్మర్ లాంటి హీరోలను ఎంచుకున్నాడు. మొత్తంగా ఇద్దరు హీరోలను పెట్టుకొని తనదైన యాక్షన్, మాస్ మసాలాలతో బీ,సీ ఆడియన్స్ ఏదైతే కోరుకుంటారో అది తెరపై చూపించాడు. ముఖ్యంగా ఫస్ట్ సీన్ లో హృతిక్ రోషన్ ఇంట్రడక్షన్ సీన్.. జపాన్ లోని కాంకురాలో ఓ డాన్ ను చంపే సీన్ తో ఓపెన్ చేసాడు. ఆ తర్వాత కంటిన్యూగా ప్రతి పది నిమిషాలకు ఓ యాక్షన్ సీన్స్ తో ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసాడు. ఇక సినిమా స్టార్ట్ అయిన 40 నిమిషాల తర్వాత సోమాలియా దొంగలు ఇండియన్ నేవీ అధికారులను పట్టుకుంటే.. వారిని విడిపించడానికి చేపట్టే ఆపరేషన్ మాస్ ఆడియన్స్ కు ఫుల్ మీల్స్ అని చెప్పాలి. ఆ తర్వాత ఇంటర్వెల్ కు ముందు స్పెయిల్ లో కారు ఛేజింగ్ సీన్స్ కొంచెం అతిగా అనిపించినా.. యాక్షన్ ప్రియులకు అలరిస్తుంది. మధ్యలో కథను చెప్పే క్రమంలో అక్కడక్కడ తడబడ్డ హీరోల యాక్షన్, ఎలివేషన్ సీన్స్ తో ప్రేక్షకులను సీటుకు అతుక్కుపోయేలా చేసాడు. మరోవైపు ఇంటర్వెల్ ముందు విమానం హైజాక్ చేసే సీన్స్ బాగున్నాయి. ఇందులో లాజిక్ లేని సీన్స్ చాలా ఉన్న.. ఇద్దర హీరోలతో దాన్ని మ్యాజిక్ చేసాడు. ఇందులో ఎవరు విలన్, ఎవరు హీరో.. అంటూ సస్పెన్స్ మెయింట్ చసి క్లైమాక్స్ లో ఇచ్చిన ట్విస్ట్ అదిరిపోయింది. మధ్యలో హీరోల ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఎపిసోడ్, హీరో, హీరోయిన్స్ మధ్య లవ్ సీన్స్ కాస్త బోరింగ్ తెప్పిస్తాయి. ఎన్టీఆర్ తన కెరీర్ లో ఫస్ట్ టైమ్ హీరోయిన్ లేకుండా.. డ్యూయట్ లేకుండా చేయడం మెచ్చుకోవాల్సిందే. క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్ బాగుంది. సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. సలామే పాటలో ఇద్దరు ఎంతో ఎనర్జిటిక్ గా పిక్చరైజ్ చేశారు. నిర్మాణ విలువులు బాగున్నాయి. గ్రాఫిక్స్ పర్వాలేదు.ఆర్ఆర్ బాగుంది. మొత్తంగా లాజిక్ ను పక్కను పెట్టి మాస్ యాక్షన్ కోరుకునే ప్రేక్షకులకు ఇది ఫుల్ మీల్స్ అని చెప్పాలి.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
వార్ 2 లో ఎన్టీఆర్ ఎపుడైతే ఎంట్రీ ఇస్తాడో అప్పటి నుంచి సినిమా స్పీడ్ అందుకుంటుంది. తారక్ తనదైన యాక్టింగ్, డాన్సింగ్,యాక్షన్, ఎలివేషన్ సీన్స్ లో అదరొట్టేసాడు. ముఖ్యంగా హీరో ఇంట్రడక్షన్ సీన్, ఇంటర్వెల్ ఫైట్, క్లైమాక్స్ ఇద్దరి మధ్య పోరాటాలు బాగున్నాయి. హృతిక్ రోషన్ మరోసారి తన యాక్టింగ్, డాన్సింగ్, యాక్షన్ తో అదరగొట్టేసాడు. ఇద్దరు తమ పాత్రలకు న్యాయం చేశారు. కియారా పాత్రకు మంచి స్కోప్ ఉంది. మరోవైపు ఓ పాటలో తన గ్లామర్ ను ఒలకబోసింది. అనిల్ కపూర్.. రా ఛీప్ గా ప్రీ క్లైమాక్స్ లో వచ్చే సీన్ తో పాటు క్లైమాక్స్ లో తన యాక్టింగ్ తో మెప్పించాడు. కల్నల్ లూత్రాగా అశుతోష్ రానా యాక్టింగ్ బాగుంది. మిగిలిన పాత్రల్లో నటించిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు రాణించారు.
ప్లస్ పాయింట్స్
ఎన్టీఆర్, హృతిక్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్
ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్
యాక్షన్, ఎలివేషన్ సీన్స్
మైనస్ పాయింట్స్
హీరోల ఫ్లాష్ బ్యాక్
సెకండాఫ్ సాగతీత
హీరో, హీరోయిన్స్ మధ్య లవ్ ఎపిసోడ్
లాజిక్ లేని సీన్స్
పంచ్ లైన్.. ‘వార్ 2’లాజిక్ కు అందని హై ఓల్టెజ్ యాక్షన్ డ్రామా
రేటింగ్: 2.5/5
