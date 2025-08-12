English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

War 2 First Review Report:‘వార్ 2’ మూవీ రివ్యూ రిపోర్ట్.. ఎన్టీఆర్, హృతిక్ మ్యాజిక్ వర్కౌట్ అయ్యేనా..!

War 2 First Review Report: ఎన్టీఆర్, హృతిక్ రోషన్ కథానాయకులుగా    తెరకెక్కిన చిత్రం ‘వార్ 2’.  ఇప్పటికే టీజర్, ట్రైలర్ తో ఈ మూవీపై అంచనాలు పెరిగేలా చేశారు. తాజాగా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో ఎన్టీఆర్ ఈ సినిమా అభిమానులు రెండు కాలర్స్ ఎత్తుకునేలా ఉంటుందిని చెప్పుకొచ్చారు. తాజాగా ఈ సినిమా ఫస్ట్ రివ్యూ రిపోర్ట్ ఓవర్సీస్ వచ్చేసింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 12, 2025, 01:48 PM IST

War 2 First Review Report:‘వార్ 2’ మూవీ రివ్యూ రిపోర్ట్.. ఎన్టీఆర్, హృతిక్ మ్యాజిక్ వర్కౌట్ అయ్యేనా..!

War 2 First Review Report: యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ స్పై యూనివర్స్ లో భాగంగా ‘వార్ 2’  సినిమా రాబోతుంది. అయాన్ ముఖర్జీ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా పై అంచనాలు పీక్స్ లో  ఉన్నాయి. ఈ సినిమాకు సంబంధించి ప్రచారంలో కాస్త వెనకబడ్డ విడుదలకు మరి గంటలు మాత్రమే మిగిలి ఉంది. బుధవారం సాయంత్రం నుంచే ఈ సినిమా ప్రీమియర్స్ యూఎస్ సహా పలు ప్రాంతాల్లో పడనుంది. ముఖ్యంగా ఈ సినిమా  ప్రారంభమైన ఇరవై నిమిషాల్లోపే ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నాడట. ఇక ప్రీ ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్ లో ఎన్టీఆర్, హృతిక్ రోషన్ మధ్య సీన్స్ గూస్ బంప్స్ తెప్పించేలా ఉండనున్నాయట. ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా ఎన్టీఆర్ డామినేషన్  ఉండనుంది. అభిమానులకు సంతృప్తి పరిచేలా ఈ సినిమా క్లైమాక్స్ ఉండబోతున్నట్టు సమాచారం. 

వార్ 2 తెలుగు సినిమా అనే విధంగా సర్టిఫికేట్ ఉంది. ఈ సినిమా టికెట్ రేట్స్ పెంచుకునేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనుమతులు ఇవ్వబోతున్నట్టు సమాచారం. ‘వార్ 2’ మూవీ ఎన్టీఆర్ ఫస్ట్ హిందీ మూవీతోనే అల్లాడించారని చెబుతున్నారు. ఇద్దరు హీరోల మధ్య కెమిస్ట్రీ అదిరిపోయింది. ఇద్దరి యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ అభిమానులను గూస్ బంప్స్ తెప్పించడం ఖాయం అంటున్నారు. ఇద్దరు డాన్సింగ్ తో అదరగొట్టేసినట్టు సమాచారం. హృతిక్, ఎన్టీఆర్ పోటా పోటీ నటన ఆకట్టుకుంటుందని చెబుతున్నారు. 

కియారా అద్వానీ కేవలం సెక్స్ అప్పీల్ కోసమే పనిచేసింది. తొలిసారి ఎన్టీఆర్ హీరోయిన్ గా లేకుండా నటిస్తున్నాడు. మొత్తంగా తన కెరీర్ పరంగా తొలిసారి కథానాయికగా లేకుండా నటిస్తుండంతో తారక్  అభిమానులు  ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారనేది చూడాలి. హిందీలో ‘వార్ 2’ సినిమా 2 గంటల 53 నిమిషాల 24 సెకన్లు ఉంది. తెలుగు, తమిళంలో ఈ సినిమా  2 గంటల 51 నిమిషాల 44 సెకన్లు ఉంది.అజ్ఞాతంలో ఉన్న హృతిక్ ను పట్టుకునేందుకు భారత స్పై ఏజెంట్ తారక్ ను  పంపుతుంది. వీళ్లిద్దరి మధ్య వచ్చే సీన్స్.. ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఎపిసోడ్, ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్  అన్ని గూస్ బంప్స్ తెప్పించడం పక్కా చెబుతున్నారు. వార్ 2 చిత్రాన్నిఐమ్యాక్స్ ఫార్మాట్ లో రిలీజ్ చేస్తున్నారు. అంతేకాదు డాల్మీ అట్మాస్ లో రిలీజ్  కాబోతున్న తొలి భారతీయ చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కనుంది. ఈ సినిమా స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ కానుకగా ఆగష్టు 14న విడుదల కాబోతుంది. 

War 2 First ReviewJr NtrHrithik Roshanwar 2 movieWar 2 trailer

