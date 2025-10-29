English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
War 2 Total WW Collections: ఎన్టీఆర్, హృతిక్ ల ‘వార్ 2’ వరల్డ్ వైడ్ బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్.. చరిత్ర కెక్కిన డిజాస్టర్..

War 2 Total World Wide Box Office Collections: ఈ యేడాది ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తి ఎదురు చేసిన చిత్రాల్లో ఎన్టీఆర్, హృతిక్ రోషన్ ల ‘వార్ 2’ ఒకటి. తొలిసారి సౌత్, నార్త్ స్టార్ కలయికలో వచ్చిన భారీ మల్టీస్టారర్ మూవీ కావడంతో ఈ సినిమా పై భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. కానీ విడుదల ముందు ప్రమోషన్స్ సరిగా చేయకపోవడం సహా కథ విషయంలో తేడా కొట్టడంతో ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 29, 2025, 03:05 PM IST

War 2 Total World Wide Box Office Collections: ‘వార్ 2’ ఎన్టీఆర్, హృతిక్ రోషన్ వంటి ఇద్దరు మాస్ హీరోల కలయికలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా  తీరా విడుదల సమయం దగ్గర పడేసరికి ప్రమోషన్స్ విషయంలో యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్మ్స్ చేతులేత్తయడం సినిమా యావరేజ్ గా ఉండటంతో ఈ సినిమా ఈ యేడాది బాక్సాఫీస్ దగ్గర బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది. తెలుగులో ఎన్టీఆర్ ఇంపాక్ట్ వల్ల ఈ సినిమాకు భారీ బిజినెస్ చేసింది. కానీ తెలుగు ప్రేక్షకులు ఈ చిత్రాన్ని డబ్బింగ్ మూవీగానే చూశారు. పైగా తారక్ సరసన ఎన్టీఆర్ కు హీరోయిన్ లేకపోవడం వంటి కారణాలతో పాటు నెగిటివ్ టచ్ తో కూడిన ఎన్టీఆర్ పాత్ర ఉండటంతో ఈ సినిమా తెలుగులో పెద్దగా ఇంపాక్ట్ చూపించ లేకపోయింది. ఈ సినిమా తెలుగులో దాదాపు రూ. 90 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. రూ. 92 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెట్ టార్గెట్ తో బరిలో దిగిన ‘వార్ 2’ చిత్రం తెలుగులో రూ. 45 కోట్ల షేర్ (రూ. 67 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లనే సాధించినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. మొత్తంగా తెలుగులో చేసిన బిజినెస్ కంటే సగమే రికవరీ చేసి ఇక్కడ ఆల్ టైమ్ బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది. ఎన్టీఆర్, హృతిక్ వంటి మాస్ పవర్ ట్రాన్స్ ఫార్మర్స్ లాంటి హీరోలున్నా.. కథ సాదాసీదా ఉండటం .. కేవలం హీరోల ఎలివేషన్ సీన్స్ కు ఇచ్చిన ప్రాధాన్యత .. కథపై పెట్డకపోవడం వల్ల ఈ సినిమా తెలుగులో లాస్ వెంచర్ గా మిగిలింది. ఎన్టీఆర్ కు దాదాపు పదేళ్ల తర్వాత  బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ అందుకున్నాడు. మొత్తంగా వార్ 2 ఎన్టీఆర్ కెరీర్ లో బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది. 

ఇక వార్ 2 ఒరిజినల్ హిందీ వెర్షన్ లో రూ. 185 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టింది. తమిళనాడు + కేరళలో రూ. 3.30 కోట్ల షేర్ (రూ. 7 కోట్ల గ్రాస్).. కర్ణాటకలో రూ. 8.65 కోట్ల షేర్ (రూ. 17.20 కోట్ల గ్రాస్).. హిందీ + రెస్ట్ ఆఫ్ భారత్ కలిపి రూ. 88.85 కోట్ల షేర్ (196.50 కోట్ల గ్రాస్).. ఓవర్సీస్ లో రూ. 39.50 కోట్ల షేర్ (రూ. 82.55 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 183.30 కోట్ల షేర్ (367.10 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టింది. 

‘వార్ 2’ వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 305 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. రూ. 307 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ తో బరిలో దిగిన ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 183.30 కోట్ల షేర్ (రూ. 367.10 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టింది.ఓవరాల్ గా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 123 కోట్ల నష్టాలతో 2025లో అత్యధిక నష్టాలను మూటగట్టుకొని ఎపిక్ డిజాస్టర్ గా చరిత్రకెక్కింది. 

ఎన్టీఆర్ విషయానికొస్తే.. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘ఆర్ఆర్ఆర్’ మూవీతో ఇంటర్నేషనల్ లెవల్లో మంచి సంపాదించుకున్నాడు.  ఆ తర్వాత ‘దేవర’ చిత్రంతో మంచి సక్సెస్ ను అందుకున్నాడు. ఇక థియేట్రికల్ గా ప్రేక్షకుల తిరస్కరణకు గురైన ‘వార్ 2’ ఓటీటీ వేదికగా దుమ్ముదులుపుతుంది. అక్కడ ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలవడం ఒక్కటే ఎన్టీఆర్ అభిమానాలకు దక్కిన ఊరట అని చెప్పాలి. ఓ రకంగా ఎన్టీఆర్ లాంటి బడా స్టార్ హీరోకు వార్ 2 రిజల్ట్  కోలుకోలేని  దెబ్బ తీసింది.  ఈ సినిమా కోసం అన్ని భాషల్లో ఎన్టీఆర్ ఓన్ డబ్బింగ్ చెప్పుకోవడం విశేషం. వార్ 2 సినిమా తెలుగులో డబ్బింగ్ పరంగా మంచి స్టాండర్డ్స్ తో నిర్మించారు. పైగా వార్ 2 సినిమా రిలీజ్ టైమ్ లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు వార్ 2 కలెక్షన్స్ కు పెద్ద దెబ్బ వేసాయి. మొత్తంగా ఇన్నేళ్ల కెరీర్ లో తొలిసారి ఎన్టీఆర్ డైరెక్ట్ గా హిందీలో నటించిన ‘వార్ 2’ మూవీ  ఎన్టీఆర్ ఖాతాలో పరమ చెత్త రికార్డుగా నమోదు అయిందని ట్రేడ్ పండితులు చెబుతున్న మాట. 

War 2 Total World Wide Box Office CollectionsWar 2 Hindi Box Office CollectionsWar 2 Telugu Box Office CollectionsWar 2 OTT ResponceWar 2 OTT Super hit

