NTR-Hrithik Roshan Speech in War 2 Pre-Release Event: స్వర్గీయ శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు ఆశీస్సులు ఉన్నంత వరకు తనని ఎవరూ ఆపలేరని స్టార్ హీరో Jr.ఎన్టీఆర్ అన్నారు. బాలీవుడ్ హీరో హృతిక్‌ రోషన్‌తో కలిసి ఆయన నటించిన సరికొత్త యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ ‘వార్‌ 2’ (War2). ఆదివారం రాత్రి ఈ చిత్రబృందం ప్రీ-రిలీజ్ వేడుక నిర్వహించింది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 10, 2025, 10:19 PM IST

War 2 Pre-Release: ఆ ఎన్టీఆర్‌ ఆశీస్సులు ఉన్నంతకాలం ఎవ్వడూ ఆపలేడు: Jr. ఎన్టీఆర్

NTR-Hrithik Roshan Speech in War 2 Pre-Release Event: స్వర్గీయ శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు ఆశీస్సులు ఉన్నంత వరకు తనని ఎవరూ ఆపలేరని స్టార్ హీరో Jr.ఎన్టీఆర్ అన్నారు. బాలీవుడ్ హీరో హృతిక్‌ రోషన్‌తో కలిసి ఆయన నటించిన సరికొత్త యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ ‘వార్‌ 2’ (War2). అయాన్ ముఖర్జీ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రాన్ని టీ-సిరీస్ సంస్థ నిర్మిస్తుంది. కియారా అడ్వాణీ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఇప్పటికే ప్రమోషన్స్ స్టార్ట్ చేస్తున్న ఈ మూవీ ఆగస్టు 14న (war 2 release date) విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఈ క్రమంలో ఆదివారం రాత్రి ఈ చిత్రబృందం ప్రీ-రిలీజ్ వేడుక నిర్వహించింది. 

'వార్ 2' సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ వేడుకలో మాట్లాడిన హీరో ఎన్టీఆర్ ఈ విధంగా మాట్లాడారు. "వార్‌2' సినిమాలో నటించడానికి కథ, ఇతర విషయాలు ముఖ్య కారణం కాదు. ‘నువ్వు ఈ సినిమా చేయాల్సిందే. మీ ఫ్యాన్స్ గర్వపడేలా ఈ సినిమా తీస్తా’ అని చెప్పిన ఆదిత్య చోప్రాగారికి నా థ్యాంక్స్. ఆయన మాట వినకపోయినా..నమ్మకపోయినా.. మీ ముందు ఇంత గర్వంగా నిలబడేవాడ్ని కాదు. అందుకే ఆదిత్య చోప్రాకు ధన్యవాదాలు. యశ్‌రాజ్‌ ఫిల్మ్స్‌ యూనివర్స్‌లోకి నన్ను తీసుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు. అయితే అయాన్‌ ముఖర్జీ తెరకెక్కించిన 'బ్రహ్మాస్త్ర' ప్రీరిలీజ్‌ ఈవెంట్‌కు ముఖ్యఅతిథిగా రావాల్సింది. అనుకోకుండా కుదరలేదు. ఇద్దరు స్టార్ హీరోలతో సినిమా తీయడం అద్భుతం..ఈ సినిమా కోసం ఎన్నో నిద్రలేని రాత్రులు గడిపాడు దర్శకుడు అయాన్ ముఖర్జీ. పాతికేళ్ల క్రితం హృతిక్ రోషన్ డ్యాన్స్ చూస్తూ పెరిగాను. మనదేశంలో గొప్ప డ్యాన్సర్ ఎవరంటే హృతిక్ రోషన్. ఆయనతో కలిసి డ్యాన్స్ చేయడం నా అదృష్టంగా భావిస్తాన"ని Jr.ఎన్టీఆర్ అన్నారు. 

ఎన్టీఆర్ మీకు అన్న, నాకు తమ్ముడు: హృతిక్‌ రోషన్‌
ఇదే వేదికపై బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో హృతిక్ రోషన్ కూడా మాట్లాడారు. ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ ను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ.. "మేమంతా బ్రదర్స్. తెలుగు ప్రేక్షకుల ప్రేమను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను. ‘వార్‌’, ‘క్రిష్’, ‘ధూమ్‌2’ నేను నటించిన ప్రతి సినిమాను ఆదరించారు. ‘వార్‌ 2’ మిమ్మల్ని మరింత ఆకట్టుకుంటుంది. మేమంతా కష్టపడి పని చేశాం. ఎన్నో గాయాలు, బాధతోనే షూటింగ్ చేశాం. అయితే ఎన్టీఆర్ మాత్రం ఆ నొప్పులను ఎంతో భరించి సినిమాలో నటించారు. అది నాకెంతో స్ఫూర్తిగా అనిపించింది. తారక్ గురించి ఒక్క ముక్కలో చెప్పాలంటే 'సింగిల్ టేక్ ఆర్టిస్ట్'. ఎన్టీఆర్ నటుడే కాదు గొప్ప చెఫ్ కూడా. అతని చేత్తో బిర్యాని తినాలి అని ఉంద"ని బాలీవుడ్ హీరో హృతిక్ రోషన్ అన్నాడు. 

