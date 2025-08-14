War 2 Twitter Review: వార్ 2 ట్విట్టర్ రివ్యూ.. బాక్సాఫీస్ షేక్ అవ్వాల్సిందేనా..!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

War 2 Movie Review and Public Talk on Twitter: సోషల్ మీడియాలో వార్ 2 సందడి మొదలైంది. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్, హృతిక్ రోషన్ అభిమానులు థియేటర్ల వద్ద ఓ రేంజ్‌లో హంగామా చేస్తున్నారు. బొమ్మ బ్లాక్‌బస్టర్ కొట్టడం గ్యారంటీ.. బాక్సాఫీస్ షేక్ చేయడం పక్కా అంటూ ట్విట్టర్‌లో కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Aug 14, 2025, 03:22 AM IST

War 2 Movie Review and Public Talk on Twitter: బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేసేందుకు వార్ 2 వచ్చేసింది. ఇద్దరు స్టార్ హీరోలు జూనియర్ ఎన్టీఆర్, హృతిక్ రోషన్ నటిస్తుండడంతో ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో రూపొందిన ఈ మూవీకి అయాన్ ముఖర్జీ దర్శకత్వం వహించారు. కియారా అద్వానీ హీరోయిన్‌గా నటించగా.. యష్‌ రాజ్ ఫిల్మ్స్ భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కించింది. వార్ 2 మూవీకి తెలుగుతో పెద్ద ప్రమోషన్స్ చేయకున్నా.. ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో ఎన్టీఆర్ రెండు చేతులతో కాలర్ ఎగరేస్తూ వార్ 2 బ్లాక్‌బస్టర్ అని చెప్పడంతో మంచి బజ్ క్రియేట్ అయింది. డబ్బింగ్ మూవీగా తెలుగులో రిలీజ్ అవుతున్నా.. జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌ను చూసేందుకు అభిమానులు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ హంగామా మొదలైంది. ట్విట్టర్‌లో వార్ 2 మూవీ గురించి ఎలాంటి పోస్టులు వస్తున్నాయి..? సెలబ్రిటీలు ఏమంటున్నారు..? ఓవర్సీస్ నుంచి ఎలాంటి టాక్ వస్తోంది..? ఇక్కడ చూద్దాం.. 

"ఇది యుద్ధం. ఈరోజు థియేటర్లలో మారణహోమం జరుగుతుంది. వార్ 2 సినిమా గురించి గర్వంగా ఉంది. ఈ ఎంటర్‌టైనర్‌పై మీ రియాక్షన్స్ చూసేందుకు వేచి ఉండలేను. మీకు దగ్గరలో ఉండే హిందీ, తెలుగు, తమిళ భాషల్లో టికెట్ బుక్ చేసుకుని చూసేయండి." అని జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ట్వీట్ చేశారు. "చివరకు వచ్చేసింది, మన ప్రేమ, కష్టం, ప్యాషన్ వార్ 2 ఈరోజు విడుదలైంది. రండి అల్లకల్లోలాన్ని ఆస్వాదించండి.." అంటూ హృతిక్ రోషన్ ట్వీట్ చేశారు.

 

 

 

 

జూనియర్ ఎన్టీఆర్, హృతిక్ రోషన్‌కు కన్నడ స్టార్ రిషబ్ శెట్టి ఆల్‌ ద బెస్ట్ చెప్పారు. ఒకే తెరపై రెండు పవర్‌హౌస్‌లు కలిసి రావడం ఇది కేవలం సినిమా కాదని.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకులకు ఇది ఒక అనుభవం అవుతుందని ఆయన ట్వీట్ చేశారు. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పవర్ నుంచి.. హృతిక్ రోషన్ చరిష్మా వరకు ఈ కాంబినేషన్ ప్యూర్ మ్యాజిక్ అన్నారు. వీరిద్దరి హర్డ్ వర్క్, ప్యాషన్, అంకితభావం భారతీయ సినిమాకు కొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పాలని కోరుకుంటున్నానని అన్నారు.

 

 
(Note: మరికాసేపట్లో యూఎస్ ప్రీమియర్ రివ్యూలు రానున్నాయి.. పోస్ట్ అప్‌డేట్ అవుతోంది..)

 

