War 2 Twitter Review: వార్ 2 ట్విట్టర్ రివ్యూ.. బాక్సాఫీస్ షేక్ అవ్వాల్సిందేనా..!

War 2 Movie Review and Public Talk on Twitter: బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేసేందుకు వార్ 2 వచ్చేసింది. ఇద్దరు స్టార్ హీరోలు జూనియర్ ఎన్టీఆర్, హృతిక్ రోషన్ నటిస్తుండడంతో ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ బ్యాక్డ్రాప్లో రూపొందిన ఈ మూవీకి అయాన్ ముఖర్జీ దర్శకత్వం వహించారు. కియారా అద్వానీ హీరోయిన్గా నటించగా.. యష్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కించింది. వార్ 2 మూవీకి తెలుగుతో పెద్ద ప్రమోషన్స్ చేయకున్నా.. ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో ఎన్టీఆర్ రెండు చేతులతో కాలర్ ఎగరేస్తూ వార్ 2 బ్లాక్బస్టర్ అని చెప్పడంతో మంచి బజ్ క్రియేట్ అయింది. డబ్బింగ్ మూవీగా తెలుగులో రిలీజ్ అవుతున్నా.. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ను చూసేందుకు అభిమానులు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ హంగామా మొదలైంది. ట్విట్టర్లో వార్ 2 మూవీ గురించి ఎలాంటి పోస్టులు వస్తున్నాయి..? సెలబ్రిటీలు ఏమంటున్నారు..? ఓవర్సీస్ నుంచి ఎలాంటి టాక్ వస్తోంది..? ఇక్కడ చూద్దాం..
"ఇది యుద్ధం. ఈరోజు థియేటర్లలో మారణహోమం జరుగుతుంది. వార్ 2 సినిమా గురించి గర్వంగా ఉంది. ఈ ఎంటర్టైనర్పై మీ రియాక్షన్స్ చూసేందుకు వేచి ఉండలేను. మీకు దగ్గరలో ఉండే హిందీ, తెలుగు, తమిళ భాషల్లో టికెట్ బుక్ చేసుకుని చూసేయండి." అని జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ట్వీట్ చేశారు. "చివరకు వచ్చేసింది, మన ప్రేమ, కష్టం, ప్యాషన్ వార్ 2 ఈరోజు విడుదలైంది. రండి అల్లకల్లోలాన్ని ఆస్వాదించండి.." అంటూ హృతిక్ రోషన్ ట్వీట్ చేశారు.
THIS IS WAR 🔥🚨 There will be CARNAGE in theatres today. Proud of #War2 and can’t wait to see your reactions to this entertainer. Only in cinemas near you in Hindi, Telugu & Tamil.
Book your tickets now!
— Jr NTR (@tarak9999) August 13, 2025
It's finally here - our labour of love, sweat and passion. #War2 is out in cinemas today - come enjoy the mayhem! pic.twitter.com/ue8uWfWWhQ
— Hrithik Roshan (@iHrithik) August 13, 2025
జూనియర్ ఎన్టీఆర్, హృతిక్ రోషన్కు కన్నడ స్టార్ రిషబ్ శెట్టి ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్పారు. ఒకే తెరపై రెండు పవర్హౌస్లు కలిసి రావడం ఇది కేవలం సినిమా కాదని.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకులకు ఇది ఒక అనుభవం అవుతుందని ఆయన ట్వీట్ చేశారు. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పవర్ నుంచి.. హృతిక్ రోషన్ చరిష్మా వరకు ఈ కాంబినేషన్ ప్యూర్ మ్యాజిక్ అన్నారు. వీరిద్దరి హర్డ్ వర్క్, ప్యాషన్, అంకితభావం భారతీయ సినిమాకు కొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పాలని కోరుకుంటున్నానని అన్నారు.
Wishing my brother from another mother @tarak9999 Sir and the ever-inspiring @iHrithik Sir all the very best for #War2 🔥
Two powerhouses coming together on one screen this is not just a film, it’s going to be an experience for audiences across the world.
From the energy of Jr… pic.twitter.com/COnQASbRrA
— Rishab Shetty (@shetty_rishab) August 13, 2025
(Note: మరికాసేపట్లో యూఎస్ ప్రీమియర్ రివ్యూలు రానున్నాయి.. పోస్ట్ అప్డేట్ అవుతోంది..)