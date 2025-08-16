English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

War 2 Vs Coolie 2nd day collections: రెండో రోజు కూలీ పై వార్ 2 అప్పర్ హ్యాండ్.. వసూళ్లలో ఆ సినిమానే తోపు..!

War 2 Vs Coolie 2nd day collections: ప్రతి యేడాది సంక్రాంతి, దసరా, దీపావళి సీజన్ లో పెద్ద సినిమాలు ఒకదానితో ఒకటి పోటీ పడుతుంటాయి. కానీ ఈ సారి స్వాతంత్య్ర  దినోత్సవ కానుకగా రజినీకాంత్, నాగ్ ల కూలీ మూవీతో పాటు ఎన్టీఆర్, హృతిక్ రోషన్ ల ‘వార్ 2’  రిలీజ్ అయ్యాయి. అయితే మొదటి రోజు వార్ 2 మూవీ పై కూలీ పై చేయి సాధించింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 16, 2025, 01:58 PM IST

War 2 Vs Coolie 2nd day collections:  స్వాతంత్య్ర దినోత్సం సందర్భంగా లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో  రజినీకాంత్, నాగార్జున, ఉపేంద్ర, ఆమీర్ ఖాన్ ల కూలీ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదలైంది. ఇక బాలీవుడ్ అగ్ర నిర్మాణ సంస్థ యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ స్పై యూనివర్స్ లో భాగంగా ‘వార్ 2’ మూవీతో ఆడియన్స్ ముందుకు వచ్చింది. ఈ సినిమాలో సౌత్ స్టార్ హీరో ఎన్టీఆర్, నార్త్ స్టార్ హృతిక్ రోషన్ నటించడంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని అంటాయి. అయితే విడుదల ముందు వరకు ప్రమోషన్స్ లో కూలీ ముందు వరుసలో ఉంది. ఇక చివర్లో వార్ 2 కోసం ఎన్టీఆర్ రంగంలోకి దిగాడు.  దీంతో ఈ సినిమా గట్టి పోటీ ఇచ్చింది. అయితే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విడుదలైన ఈ రెండు చిత్రాల్లో కూలీ ఒరిజినల్ గా తమిళ్ సినిమా. వార్ 2 హిందీ సినిమా. ఈ రెండు డబ్బింగ్ వెర్షన్స్ తెలుగులో పోటా పోటీగా విడుదలయ్యాయి. ఇక రెండు చిత్రాలకు పూర్తి స్థాయిలో పాజిటివ్ టాక్ అయితే రాలేదు.   ఒక ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వార్ 2 ఎక్కువ స్క్రీన్స్ లో విడుదలైంది. కూలీ మూవీ వార్ 2 కంటే తక్కువ స్క్రీన్స్ లో రిలీజైంది. అయినా.. వార్ 2 పై కూలీ మొదటి రోజు వరల్డ్ వైడ్ గా అప్పర్  హ్యాండ్ అయింది. 

అయితే డబ్బింగ్ సినిమా కావడం వల్లో ఎన్టీఆర్ నటించిన స్ట్రెయిట్ చిత్రాల కంటే ఈ సినిమాపై బజ్ తక్కువగా ఉండటంతో అది కలెక్షన్స్ పై ప్రభావం చూపించింది. దీంతో తొలి రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అంచనాల కంటే తక్కువే పర్ఫామ్ చేసింది. దీంతో తొలి రోజు రూ. 85 కోట్ల నుంచి రూ. 90 కోట్లు రాబట్టింది. అదే కూలీ మూవీ మన దేశంలో కంటే అమెరికాలో వసూల్లు  బీభత్సంగా వచ్చాయి. ఈ సినిమా రూ. 151 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. 

అయితే రెండు స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం రోజున కూలీ కంటే మన దేశంలో వార్ 2 పై చేయి సాధించింది. ఎక్కువగా సింగిల్ స్క్రీన్స్ లో విడుదల కావడంతో తక్కువ వసూల్లు వచ్చాయి. మల్టీప్లెక్స్ కంటే సింగిల్ స్క్రీన్ ఆడియన్స్ వార్ 2 ఎక్కువగా విడుదలైంది. పైగా ఊర మాస్ సినిమా కాబట్టి సింగిల్ స్క్రీన్స్ లో కుమ్మేసింది. నిన్నటి నుంచి ఈ రోజు మార్నింగ్ వరకు దాదాపు 7.5 లక్షల టికెట్స్ బుక్ అయితే.. కూలీకి 5 లక్షల వరకు టికెట్స్ అమ్ముడు పోయాయి. ఓవరాల్ గా రెండో రోజు వార్ 2కు ఎక్కువ వసూల్లు రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మొత్తంగా రెండు రోజుల్లో రూ. 190 కోట్ల గ్రాస్ నుంచి రూ. 200 కోట్ల గ్రాస్ మధ్య వసూళ్లను రాబట్టినట్టు చెబుతున్నారు. 

ఒక కూలీ మాత్రం రెండో రోజు వసూళ్లలో నెమ్మదించినా.. ఓవరాల్ గా రెండు రోజులకు కలిపి రూ. 215 కోట్ల గ్రాస్ నుంచి రూ. 230 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను  రాబట్టినట్టు చెబుతున్నారు. అందుకోవాల్సిన టార్గెట్ దృష్ట్యా .. కూలీ.. రూ. 550 కోట్ల గ్రాస్.. వార్ 2 దాదాపు రూ. 650 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ వీకెండ్ తర్వాత ఏ సినిమా నిలబడుతుందనేది చూడాలి. 

ఇదీ చదవండి: కూలీ’ కంటే ముందు రజినీ, నాగ్ కాంబినేషన్ లో భారీ మల్టీస్టారర్ మూవీ.. పోస్టర్ ఖర్చులు కూడా రాలేదు..

ఇదీ చదవండి: అప్పట్లో బి సరోజా దేవి.. ఇప్పట్లో సమంత ఆ అవమానాన్ని ఎదుర్కొన్నవారే..

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

