War 2 Vs Coolie: వార్ 2, కూలీ రెండింట్లో అసలు బాక్సాఫీస్ విజేత ఎవరు..! ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్ లో తోపు ఎవరంటే..

War 2 Vs Coolie: ఈ ఇయర్ మోస్ట్ అవేటేడ్ చిత్రాల్లో వార్ 2, కూలీ  చిత్రాలు స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ కానుకగా ఈ రోజు విడుదలయ్యాయి. ఇక ప్రచారంలో వార్ 2 కంటే కూలీ ఒక అడుగు ముందు ఉంది. కానీ ఈ రోజు విడుదలైన చిత్రాల్లో ఏ సినిమా అసలుసిసలు బాక్సాఫీస్ విజేతగా నిలిచిందనే విషయానికొస్తే.. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 14, 2025, 03:17 PM IST

War 2 Vs Coolie: ఈ యేడాది మోస్ట్ అవేటేడ్ మూవీస్ లో ఎన్టీఆర్, హృతిక్ రోషన్ నటించిన ‘వార్ 2’ మూవీ ఉంది. మరోవైపు రజినీకాంత్ హీరోగా నటించిన  ‘కూలీ’ విషయానికొస్తే.. ఇందులో నాగార్జున, ఉపేంద్ర, ఆమీర్ ఖాన్ వంటి స్టార్ క్యాస్ట్ ఉంది. వార్ 2, కూలీ సినిమాల విషయానికొస్తే.. ఈ రెండు తెలుగు హీరోలు నటించిన డబ్బింగ్ సినిమాలు కావడం ఇక్కడ మరో విశేషం.  లోకేష్  కనగరాజ్ రొటీన్ స్టోరీతో రజినీకాంత్ ఇమేజ్ కు తగ్గట్టు తెరకెక్కించడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు. నాగార్జున ఈ క్యారెక్టర్ కొత్తగా ఉన్నా.. తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎలా  జీర్ణించుకుంటారేది చూడాలి. అసలు నాగ్ ఈ పాత్రను ఒప్పుకున్నా.. అభిమానులు మాత్రం నాగ్ ఇలాంటి క్యారెక్టర్ చేయడం అవసరమా అని ఒకింత గుస్సా అవుతున్నారు. ఈ క్యారెక్టర్ చేయడం వరకు బాగానే ఉన్నా.. నాగార్జునకు ఒరిందేమి లేదు. 

ఈ సినిమా తర్వాత నాగ్ .. మళ్లీ ఈ తరహా క్యారెక్టర్ మళ్లీ చేయకపోవచ్చు. ఈ సినిమాకు మొదటి రోజు.. తమిళనాడు, ఓవర్సీస్ లో బుకింగ్స్ బాగానే ఉన్నాయి. తొలి రోజు.. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ సినిమా రూ. 150 కోట్ల గ్రాస్ నుంచి 175 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టవచ్చు. తమిళంలో ఓ సినిమా విడుదలైన రోజు రూ. 100 కోట్లను గ్రాస్ చేసిన చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కనుంది. మొత్తంగా కూలీ సినిమా మరి చెత్తగా లేదు.. అలా అని కొత్తగా లేదు. మొత్తంగా బాక్సాఫీస్ దగ్గర యావరేజ్ గా నిలిచింది. 

మరోవైపు వార్ 2లో ఎన్టీఆర్, హృతిక్ రోషన్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ బాగానే ఉన్నా.. రొటిన్ యాక్షన్ స్పై డ్రామాగా తెరకెక్కించింది. ఎన్టీఆర్ ఇంట్రడక్షన్ సీన్.. ఇంటర్వెల్ ముందు వచ్చే కారు ఛేజింగ్, ఎయిర్ ప్లేన్ హైజాక్ సీన్స్ మాస్ ఆడియన్స్ మెప్పించేలా ఉన్నాయట. మొత్తంగా ఎన్టీఆర్ ఉండటం మూలానా ఈ సినిమాకు ఇంత క్రేజ్ వచ్చింది. మొత్తంగా ఈ సినిమా కూడా యావరేజ్ టాక్ నే సరిపెట్టుకుంది.  మొత్తంగా ఈ సినిమా తెలుగు, హిందీ సహా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ట్రెండ్ చూస్తే.. రూ. 120 కోట్ల గ్రాస్ నుంచి 130 కోట్ల గ్రాస్ అందుకునే అవకాశాలున్నాయి. మొత్తంగా మొదటి రోజు .. వార్ 2 బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి ఫలితాన్ని అందుకుంటో చూడాలి. మొత్తంగా వార్ 2, కూలీ చిత్రాల్లో ఏ సినిమా నిలబడుతుందనేది  వీకెండ్ తర్వాత తేలిపోనుంది. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

War 2 Vs Coolie Box office Warwar 2 ReviewCoolie ReviewWar 2 Vs CoolieWar 2 Clash with coolie

