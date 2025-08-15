English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

War 2 Vs Coolie 1st day collections: వార్ 2, కూలీ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్.. మొదటి రోజు అప్పర్ హాండ్ ఆ హీరోదే..!

War 2 Vs Coolie 1st day collections: ఈ యేడాది భారతీయ బాక్సాఫీస్ దగ్గర  క్లాష్ అయిన చిత్రాలు కూలీ, మరియు వార్ 2. ఈ రెండు చిత్రాలు మల్టీస్టారర్ చిత్రాలు కావడం విశేషం. కూలీలో రజినీకాంత్, నాగార్జున, ఉపేంద్ర, ఆమీర్ ఖాన్ నటిస్తే.. వార్ 2లో ఎన్టీఆర్, హృతిక్ రోషన్ లు నటించడం విశేషం. ఈ గురువారం విడుదలైన ఈ చిత్రాల మొదటి రోజు కలెక్షన్స్ విషయానికొస్తే.. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 15, 2025, 03:02 PM IST

Trending Photos

School Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రేపు, ఎల్లుండి అన్నీ స్కూల్స్‌కు సెలవు?
5
Schools Holiday
School Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రేపు, ఎల్లుండి అన్నీ స్కూల్స్‌కు సెలవు?
Prabhas Marriage: ప్రభాస్‌కు కాబోయే భార్య పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్? ఇదిగో ప్రూఫ్
6
Prabhas marriage
Prabhas Marriage: ప్రభాస్‌కు కాబోయే భార్య పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్? ఇదిగో ప్రూఫ్
EPFO Pension: గుడ్‌న్యూస్.. నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. లోక్‌సభలో కేంద్రం నిర్ణయం?
7
EPS Pension
EPFO Pension: గుడ్‌న్యూస్.. నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. లోక్‌సభలో కేంద్రం నిర్ణయం?
Happy Independence Day 2025: తెలుగులో స్వాతంత్ర దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్, బెస్ట్ గ్రీటింగ్స్.. ఇలా అందరికీ పంపండి..
10
Independence Day 2025
Happy Independence Day 2025: తెలుగులో స్వాతంత్ర దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్, బెస్ట్ గ్రీటింగ్స్.. ఇలా అందరికీ పంపండి..
War 2 Vs Coolie 1st day collections: వార్ 2, కూలీ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్.. మొదటి రోజు అప్పర్ హాండ్ ఆ హీరోదే..!

War 2 Vs Coolie 1st day collections:  ఈ యేడాది ప్రేక్షకులు ఎక్కువ ఆసక్తి చూపిన చిత్రాల్లో వార్ 2, కూలీ మూవీ ఒకటి. అయాన్ ముఖర్జీ దర్శకత్వంలో యశ్ చోప్రా దర్శకత్వంలో స్పై యూనివర్స్ భాగంలో తెరకెక్కింది. కూలీ మూవీ లోకేష్ కనకగరాజ్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ లో భాగంగా తెరకెక్కింది.  నిన్న విడుదలైన రెండు చిత్రాలకు యావరేజ్ టాక్ వచ్చింది. ఇక రెండు సినిమాల్లో కూలీకి ఎక్కువ రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంది. అది అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ రూపంలో కనిపించింది. అటు వార్ 2 ప్రచారంలో కాస్త వెనకబడిన ఓవరాల్ గా ఫస్ట్ డే డీసెంట్ వసూళ్లనే రాబట్టింది. 

స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ కానుకగా విడుదలైన వార్ 2, కూలీ చిత్రాలు రెండు తెలుగు డబ్బింగ్ చిత్రాలు కావడం విశేషం. ఇక ‘వార్ 2’ మూవీతో ఎన్టీఆర్ తొలిసారి బాలీవుడ్ డైరెక్ట్ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఇక నాగార్జున కూడా ‘కూలీ’ సినిమాతో తొలిసారి పూర్తి స్థాయిలో వేరే హీరో చిత్రంలో నెగిటివ్ రోల్లో చేయడం సాహసం అని చెప్పాలి. రొటిన్ కు భిన్నంగా చేసిన ఈ క్యారెక్టర్ బాగున్నా.. నాగ్ అభిమానులు మాత్రం ఈయన నెగిటివ్ రోల్లో యాక్ట్ చేయడాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. 

ఇక రజినీకాంత్ కూలీ చిత్రానికి తమిళనాడుతో పాటు ఓవర్సీస్ లో మంచి రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంది. తెలుగులో కూడా మంచి వసూళ్లనే మొదటి రోజు దక్కించుకుంది. హిందీలో మాత్రం అండర్ పర్ఫామ్ చేసిందనే చెప్పాలి. ఇక ఓవరాల్ గా ప్రీమియర్స్ మొదటి రోజు బుకింగ్ రూపేణా.. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 151 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టినట్టు చిత్ర యూనిట్ ప్రకటించింది. మొత్తంగా రొటిన్ మాస్ మసాలా మూవీగా మిగిలిపోయింది. అంతేకాదు తమిళ సినిమా పరంగా రజినీకాంత్ కెరీర్ లోనే హైయ్యెస్ట్ గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టిన చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది. 

ఎన్టీఆర్, హృతిక్ రోషన్ నటించిన ‘వార్ 2’ రొటిన్ స్పై యూనివర్స్ డ్రామాగానే తెరకెక్కించారు. మనం చూసిన వీడియో గేమ్స్ ను నటీనటులతో యాక్షన్ సీన్స్ తెరకెక్కించాడు. ఊర మాస్ బీ,సీ సెంటర్  ఆడియన్స్ కు ఈ సినిమాలోని యాక్షన్ సన్నివేశాలు నచ్చే అవకాశాలున్నాయి. ఈ సినిమా హిందీ, తెలుగులో మొదటి రోజు డీసెంట్ ఓపెనింగ్స్ రాబట్టింది. హిందీలో కంటే తెలుగులో ఎన్టీఆర్ వల్లే ఈ సినిమాకు  వసూళ్లు వచ్చాయి. ఓవర్సీస్ లో రజినీకాంత్ కూలీ కంటే కాస్త వెనకబడిందనే చెప్పాలి. ఓవరాల్ గా ఈ సినిమా తొలి రోజు రూ. 95 కోట్ల నుంచి రూ. 104 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. ఇక రెండో రోజు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూలీ పై వార్ 2 పై చేయి సాధించింది. మొత్తంగా వార్ 2, కూలీ చిత్రాల్లో ఏది నిలబెడుతుందనేది తెలియాలంటే ఈ వారాంతం తర్వాత తేలిపోనుంది.

ఇదీ చదవండి: కూలీ’ కంటే ముందు రజినీ, నాగ్ కాంబినేషన్ లో భారీ మల్టీస్టారర్ మూవీ.. పోస్టర్ ఖర్చులు కూడా రాలేదు..

ఇదీ చదవండి: అప్పట్లో బి సరోజా దేవి.. ఇప్పట్లో సమంత ఆ అవమానాన్ని ఎదుర్కొన్నవారే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

War 2 Vs Coolie Box office WarWar 2 1st Day Box Office CollectionsCoolie 1st Day Box Office Collectionswar 2 ReviewCoolie Review

Trending News