War 2 Vs Coolie: ప్రచారంలో వెనకబడ్డ ‘వార్ 2’.. పబ్లిసిటీలో దూసుకుపోతున్న ‘కూలీ’..

War 2 Vs Coolie Box Office Clash: ఈ యేడాది పంద్రాగష్టు పోటీలో రజినీకాంత్, నాగార్జునల ‘కూలీ’ మూవీతో పాటు ఎన్టీఆర్, హృతిక్ రోషన్ లో ‘వార్ 2’ మూవీలున్నాయి. ఈ రెండు చిత్రాలకు తెలుగులో మంచి బిజినెస్ చేశాయి. అంతేకాదు ఈ రెండు చిత్రాలు డబ్బింగ్ మూవీస్ కావడం విశేషం. ఈ రెండో డబ్బింగ్ చిత్రాల్లో కూలీలో తెలుగు స్టార్ హీరో నాగార్జున ముఖ్యపాత్రలో నటించారు. మరోవైపు వార్ 2లో ఎన్టీఆర్ హీరోగా యాక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఇలా ఇద్దరు తెలుగు హీరోలు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన వేరే భాష చిత్రాలు ఇలా బాక్సాఫీస్ దగ్గర పోటీ పడటం ఇదే మొదటి సారి అని చెప్పాలి.
ఇక ‘కూలీ’ మూవీని లోకేష్ కనకగరాజ్ డైరెక్ట్ చేశారు. ఈ సినిమాలో నాగార్జున ..సైమన్ అనే నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ చేసారు. అంతేకాదు సినిమా మొత్తంగా విలన్ గా ఉంటాడని చెప్పారు. ఈ సినిమా ఖరీదైన వాచ్ స్మగ్లింగ్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కించినట్టు చెప్పి ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్ ను పీక్స్ కు తీసుకెళ్లాడు. ఇక దహగా ఆమీర్ ఖాన్ పాత్ర ఈ సినిమా చూసే ప్రేక్షకులకు థ్రిల్ ఇస్తుందని చెబుతున్నారు. ‘వార్ 2’ మూవీ ఎన్టీఆర్ హిందీలో నటించిన డైరెక్ట్ ఫస్ట్ చిత్రం కావడం విశేషం.
మరోవైపు ఎన్టీఆర్, హృతిక్ రోషన్ హీరోలుగా స్పై యూనివర్స్ లో తెరకెక్కిన భాగంగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా నుంచి టీజర్, ట్రైలర్ తప్పించి పెద్దగా ఏవి లేవు. సౌత్, నార్త్ ఇండస్ట్రీకి చెందిన మాస్ హీరోలు యాక్ట్ చేయడంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పీక్స్ కు చేరాయి. ఈ రోజు జరిగే ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ తర్వాత నైనా ఈ సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో క్రేజ్ పెంచుతారా అనేది చూడాలి. ఒక రజినీకాంత్ ‘కూలీ’ సినిమా ఇప్పటికే అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ రూపంలో రూ. 50 కోట్ల గ్రాస్ మార్క్ ను క్రాస్ చేసినట్టు సమాచారం. ఈ రెండు చిత్రాలను కూడా ప్రముఖ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ తెలుగులో రిలీజ్ చేస్తుండంతో ఆయా సినిమాల్లో దేనికి ఎక్కువ స్క్రీన్స్ దొరుకుతాయనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. నార్త్ లో ఆమీర్ ఖాన్ ఫ్యాక్టర్ తో అక్కడ ఈ సినిమాకు క్రేజ్ వచ్చింది. ఇక దర్శకుడు అయాన్ ముఖర్జీ ఎక్కడా కూడా ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చింది లేదు.
కూలీ సినిమా తెలుగు హక్కులను ఏషియన్ సునీల్ నారంగ్ తో పాటు సురేశ్ బాబు, దిల్ రాజు రూ. 40 కోట్ల భారీ రేటుకు దక్కించుకున్నారు. ఇక తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువ స్క్రీన్స్ అన్ని వీళ్ల చేతిలో ఉన్నాయి. దీంతో ఈ సినిమాపై భారీగా స్క్రీన్స్ దక్కనున్నాయి. మరోవైపు ఎన్టీఆర్, హృతిక్ రోషన్ ల ‘వార్ 2’ కు నార్త్ లో ఎక్కువ ఐమాక్స్ స్క్రీన్స్ దక్కాయి. తెలుగులో ఈ చిత్రాన్ని సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ భారీ ఎత్తున విడుదల చేస్తుంది. ఈ రోజు జరిగే ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ తర్వాత ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగుతాయి. అనేది చూడాలి. ఈ రోజు నుంచి నార్త్ లో హిందీలో అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ఓపెన్ కానున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సోమవారం నుంచి బుకింగ్స్ తెరవనున్నారు. కూలీ కి తెలుగులో సోమవారం నుంచి బుకింగ్స్ ఓపెన్ కానున్నాయి. మొత్తంగా రేసులో ముందున్న కూలీని వార్ 2 ఎలా అధికమిస్తుందా అనేది చూడాలి. ఫైనల్ గా ఈ సినిమాల్లో ఏది బాక్సాఫీస్ విజేతగా నిలుస్తుందనేది చూడాలి.
