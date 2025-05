Waves Summit: వేవ్స్ సమ్మిట్ లో ఇండియన్ బిగ్గెస్ట్ సూపర్ స్టార్స్ తో మెగాస్టార్ చిరంజీవి..

Waves Summit: ఇంటర్నేషనల్ లెవల్లో భారత్‌ను గ్లోబల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ హబ్‌గా మార్చాలనే లక్ష్యంతో ఏర్పాటు చేసిన వేవ్స్ (WAVES వరల్డ్ ఆడియో విజువల్ ఎంటర్టైన్మెంట్) సమ్మిట్‌‌లో చిరంజీవి పాల్గొన్నారు. గురువారం (మే 1) నాడు ముంబైలో జియో వరల్డ్ కన్వెన్షన్ సెంటర్లో ఈ రోజు జరిగిన కార్యక్రమంలో భారత చలన చిత్ర సీమకు సంబంధించిన అతిరథ మహారథులు పాల్గొన్నారు. ఈ వేడుకలో చిరంజీవితోపాటు హేమామాలిని తో పాటు రజనికాంత్, మిథున్ చక్రబర్తి, అక్షయ్ కుమార్, మోహన్‌లాల్ వంటి వారు పాల్గొన్నారు.

ఈ కార్యక్రమంలో చిరంజీవి మాట్లాడుతూ.. చిన్నపుడు నేను ఎక్కువగా డ్యాన్సులు చేసి కుటుంబ సభ్యులను, స్నేహితులను ఎంటర్టైన్ చేస్తుండేవాడిని చెప్పుకొచ్చారు. అలా నటనపై నాకు ఇంట్రెస్ట్ మొదలైందన్నారు. చివరకు మద్రాసుకి వెళ్లి ఫిల్మ్ ఇన్ స్టిట్యూట్‌లో జాయిన్ అయ్యాను. అప్పటికే ఎన్టీఆర్, ఏఎన్నార్, కృష్ణ, శోభన్ బాబు, కృష్ణంరాజు ఇలా అర డజనుకు పైగా స్టార్ హీరోలున్నారు. అలాంటి వారి మధ్య నాకు అసలు అవకాశం వస్తుందా? అని అనుకున్నాను.

Lovely conversation between #MegastarChiranjeevi Garu & Khiladi #AkshayKumar Garu at the #WAVESSUMMIT2025

Boss explains what made him a unique name in Telugu cinema despite severe competition. This video byte is a must-watch for film aspirants.#Chiranjeevi#WAVESummit pic.twitter.com/M74HeAg99B

