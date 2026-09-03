/Wedding Flex: పెళ్లి ఫ్లెక్సీలో హీరోయిన్ల ఫొటోలు.. పెళ్లికొడుకు ఫ్రెండ్స్ ఏంట్రా ఇది..!

Wedding Flex: సాధారణంగా పెళ్లి ఫ్లెక్సీలో పెళ్లికొడుకు, పెళ్లికూతురు ఫొటోలు, వారి కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితుల ఫొటోలు ఉంటాయి. కానీ ఈ ఫ్లెక్సీలో మాత్రం కాస్త డిఫరెంట్గా చేశారు. పెళ్లికొడుకు, పెళ్లికూతురు ఫొటోలను పైభాగంలో పెట్టి, వాటి కింద హీరోయిన్ల ఫొటోలు, పెళ్లికొడుకు ఫ్రెండ్స్ ఫొటోలను ఏర్పాటు చేశారు.
ఈ ఫ్లెక్సీలో భాగ్యశ్రీ బోర్సే, శ్రీలీల, కృతి శెట్టి, అనస్వర వంటి హీరోయిన్ల ఫొటోలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాదు, హీరోయిన్ల ఫొటోలతో పాటు పెళ్లికొడుకు ఫ్రెండ్స్ ఫొటోలు కూడా ఉండటంతో ఈ ఫ్లెక్సీ మరింత ఆసక్తికరంగా మారింది.
వీడియోలో కనిపిస్తున్న ఫ్లెక్సీని చూసిన నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. పెళ్లికొడుకు ఫ్రెండ్స్ హీరోయిన్లను ఒక్కరినీ వదల్లేదంటూ సరదాగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. పెళ్లి వేడుకను తమదైన స్టైల్లో గుర్తుండిపోయేలా చేయాలని ఫ్రెండ్స్ ఇలా ప్లాన్ చేసి ఉంటారని కొందరు అంటున్నారు.
పెళ్ళికొడుకు ఫ్రెండ్స్ అంతా హీరోయిన్స్ తో flexi వేయించుకున్నరు ఏంట్రా 😂🤣😂
అనస్వర, kriti setty, ఎవ్వరిని వదలలేదు 😹@HiHyderabad @ApnaSecbad
VC SM pic.twitter.com/IjIpk2opLr
— Savoir Vivre (@InterferonEi) September 2, 2026
మరికొందరు మాత్రం ఈ ఫ్లెక్సీని చూసి పెళ్లికూతురు రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుందో? అంటూ సరదాగా ప్రశ్నిస్తున్నారు. సాధారణ పెళ్లి బ్యానర్లకు భిన్నంగా ఉండటంతోనే ఈ వీడియోకు సోషల్ మీడియాలో మంచి స్పందన వస్తోంది.
ప్రస్తుతం ఈ వీడియోను చాలామంది షేర్ చేస్తున్నారు. ఫ్లెక్సీ డిజైన్ చూసి నవ్వుతున్న వారు, ఫ్రెండ్స్ క్రియేటివిటీని మెచ్చుకుంటున్న వారు కూడా ఉన్నారు. అయితే ఇది అంతా సరదాగా చేసిన డిజైన్గానే కనిపిస్తోంది. మొత్తానికి సాధారణంగా ఉండాల్సిన పెళ్లి ఫ్లెక్సీ.. హీరోయిన్ల ఫొటోలు, ఫ్రెండ్స్ ఫొటోలతో వెరైటీగా మారి ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ ఫ్లెక్సీ చూసిన తర్వాత పెళ్లికొడుకు ఫ్రెండ్స్ క్రియేటివిటీ మామూలుగా లేదంటూ నెటిజన్లు నవ్వుకుంటున్నారు.
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