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Wedding Flex: పెళ్లి ఫ్లెక్సీలో హీరోయిన్ల ఫొటోలు.. పెళ్లికొడుకు ఫ్రెండ్స్ ఏంట్రా ఇది..!

Wedding Flex: సోషల్ మీడియాలో రోజూ ఎన్నో రకాల వీడియోలు వైరల్ అవుతుంటాయి. అయితే కొన్ని వీడియోలు మాత్రం చాలా వెరైటీగా ఉండటంతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తాయి. ఇప్పుడు అలాంటి ఓ పెళ్లి ఫ్లెక్సీ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ ఫ్లెక్సీ చూసిన నెటిజన్లు నవ్వుకుంటున్నారు. అసలు పెళ్లి ఫ్లెక్సీని ఇలా కూడా డిజైన్ చేస్తారా అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

Written ByVishnupriya
Published: Sep 03, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 10:43 AM IST
Wedding Flex: పెళ్లి ఫ్లెక్సీలో హీరోయిన్ల ఫొటోలు.. పెళ్లికొడుకు ఫ్రెండ్స్ ఏంట్రా ఇది..!
Image Credit: Wedding Flex goes viral(Source: X)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Wedding Flex: పెళ్లి ఫ్లెక్సీలో హీరోయిన్ల ఫొటోలు.. పెళ్లికొడుకు ఫ్రెండ్స్ ఏంట్రా ఇది..!
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